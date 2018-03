Von Heiko Schattauer

Mosbach/Hüffenhardt. Manchmal geht es auch bei Gericht ganz schnell: Keine drei Minuten dauerte es am gestrigen Donnerstagvormittag, da hatte "DocMorris" am Landgericht Mosbach gleich eine ganze Handvoll (weitere) juristische "Niederlagen" eingesteckt. "Den Klagen wird vollumfänglich stattgegeben", fasste Karin Hark, Vorsitzende Richterin am Landgericht Mosbach, beim Verkündungstermin zusammen, zu welchem Schluss die Handels- und Zivilkammer in Bezug auf fünf Einwendungen gegen das niederländische Arzneimittel-Versandunternehmen gekommen war. Konsequenz: DocMorris wird, oder besser: bleibt verboten, apotheken- oder verschreibungspflichtige Arzneimittel in der in Hüffenhardt eingerichteten Arzneimittelabgabestelle an Patienten abzugeben, selbst die Lagerung vor Ort wird nicht gestattet. Der Betrieb des im Frühjahr 2017 eröffneten Automaten war vom Gericht und vom Regierungspräsidium schon im vergangenen Jahr untersagt worden; die neuen Urteile unterstreichen die bisherige juristische und behördliche Einschätzung.

Die jüngsten Klagen hatten zum einen drei Apotheken aus dem näheren Umkreis des Abgabeautomaten in Hüffenhardt eingereicht, sie hatten eine Unterlassung (des Betriebs) im Fokus. Zum anderen hatte der Landesapotheker-Verband gegen die Beteiligung an unlauterem Wettbewerb gegen die DocMorris-Tochter "Tanimis" (Mieter der Räume in Hüffenhardt) geklagt, überdies ein deutscher Arzneimittel-Versandhändler aus dem Rheinland wegen wettbewerbsrechtlicher Ansprüche.

Allen fünf Klagen (die Apotheker hatten einzeln geklagt) gab das Gericht in Mosbach gestern statt. Zur Begründung führte Richterin Hark aus, dass die von Doc Morris und Tanimis in Zusammenwirken praktizierte Abgabe von Arzneimitteln sowie deren Lagerung gegen das Arzneimittelgesetz verstoße und damit auch wettbewerbswidrig sei. "Die Begründung ist eigentlich immer dieselbe", so Hark auch in Bezug auf die weiteren Klagen. Zulässig sei nur die Arzneimittelabgabe in einer Apotheke oder mittels Versandhandels durch eine Apotheke: "Beides liegt bei der Arzneimittelabgabestelle in Hüffenhardt nicht vor".

Alleine der Umstand, dass die Arzneimittel nach einer Videoschaltung zur Abgabe freigegeben würden, mache deren Abgabe nicht zum Versandhandel. Anders als beim Versandhandel erfolge hier eine Arzneimittelabholung von dem Ort, an dem die Medikamente gelagert seien. Auch bestimme der Kunde (anders als beim Versandhandel) nicht, wohin die Ware zu liefern sei. Die Abgabestelle Hüffenhardt sei mit einer reinen Abholstation nicht vergleichbar, so das Gericht weiter, da der Kunde hier Medikamente erwerbe, über die zuvor kein Kaufvertrag abgeschlossen und die nicht konkret für ihn nach Hüffenhardt geliefert worden seien.

Während man auf Klägerseite die (neuerlichen) Urteile als Bestätigung der bereits ergangenen Verbote sehen dürfte, gibt man sich bei DocMorris vergleichsweise gelassen. "Die elementaren Fragen wird das Verwaltungsgericht in Karlsruhe klären", erläutert Pressesprecher Torben Bonke auf Nachfrage der RNZ. An das hatte sich der niederländische Konzern bereits nach der Entscheidung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Schließung des Abgabeautomaten in Hüffenhardt (48 Stunden nach dessen Eröffnung folgte im April 2017 die Anweisung auf Schließung) gewandt. "Das Verfahren ist immer noch anhängig. Leider gibt es immer noch keinen Termin", berichtet Bonke mit Blick auf eine Klärung der Fragen "Was ist Versandhandel? Und handelt es sich beim DocMorris-Modell in Hüffenhardt um Versandhandel?", die man sich vom VG erhofft. "Das ist der Hauptpunkt für uns", stellt der DocMorris-Sprecher klar. Den juristischen Niederlagen, die man nun am Landgericht Mosbach wegen "wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsansprüche nach Inbetriebnahme einer Arzneimittelabgabestelle in Hüffenhardt" einstecken musste, räumt man offenbar weniger Bedeutung ein.

Zur Urteilsverkündung waren übrigens weder Vertreter der Klägerseite noch der Beklagten im Gericht zugegen, innerhalb eines Monats kann nun beim Oberlandesgericht Karlsruhe Berufung gegen die "Mosbacher" Urteile eingelegt werden.

Folgt man der Einschätzung von DocMorris-Sprecher Bonke, steht die bedeutendste Entscheidung (oder Überprüfung) ja ohnehin noch aus. Bis es in Karlsruhe soweit ist, bleibt in Hüffenhardt alles, wie zuletzt gehabt - und die Tür bei DocMorris weiterhin geschlossen.