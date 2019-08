Von Peter Lahr

Mosbach. Andreas Martin Hofmeir ist ein Grenzgänger, der sich in vielen Genres wohlfühlt. Der klassisch ausgebildete und studierte Tubist wirkt heute auch als Professor am Salzburger "Mozarteum". Darüber hinaus macht der vielfache Preisträger (Musik-)Kabarett und ist als Autor tätig. Beim Mosbacher Sommer will er am Freitag, 30. August, mit seinem Programm "Kein Aufwand! Teil 1" den Hospitalhof "rocken". Im RNZ-Interview spricht Hofmeir über die schwierige Wahl des richtigen Instruments, die Erotik des Barfuß-Musizierens und das Vergnügen, nicht in eine Schublade zu passen.

Sie haben mit zwölf Jahren begonnen, Tuba zu spielen. Nicht gerade das Trauminstrument von Jungs in dem Alter. Warum nicht Schlagzeug oder Gitarre?

Andreas Martin Hofmeir: Das hab’ ich ja probiert. Mit acht Jahren habe ich Schlagzeug gelernt, das war mein Traum. Leider nicht nur meiner. Und so bestand unsere Blaskapelle fast zur Hälfte aus Schlagzeugern. Im Zuge dessen wurde ich zwangsweise umgesiedelt, so kam ich zur Tuba.

Wie haben Sie sich dann doch mit dem etwas unhandlichen Instrument angefreundet?

Also erst mal war ich begeistert, dass ich jetzt immer mitspielen durfte. Unsere Auftritte waren ja gut bezahlt mit Spezi-Gutscheinen und Autoscooter-Chips. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, dass mir das Tubaspielen echt gut liegt.

Weshalb hält Ihre Passion bis heute?

Das, was ich damals ja noch nicht ahnen konnte: dass die Tuba die Königin der Instrumente ist, der letzte Schrei der Evolution, die Krone der Instrumentenbauerkunst.

Bei Tuba denkt man erst einmal an alpenländische Volksmusik, das örtliche Blasorchester oder einen Posaunenchor. Wo startete ihre Karriere?

Eben in der örtlichen Blaskapelle. Ich hatte ja Glück, dass wir nicht in der Stadt gewohnt haben. Sonst hätte mich meine Mutter in ein Streichorchester gesteckt.

Anders als das fast ebenso "junge" Saxofon hat der Jazz bislang kaum zur Tuba gefunden. Woran könnte das liegen?

Oh, da irren Sie sich: Die Tuba ist sogar erst durch den Jazz so richtig zum Durchbruch gekommen. Man hatte ja auch nur darauf gewartet: In den Marchingbands den Kontrabass mitzuschleppen, ging schon auf den Keks. Und gehört hat man ihn ja auch nicht. Die ersten Tubagrößen waren so gut wie alle Jazzer.

Wann kam bei Ihnen der Schritt zur Professionalität? Sie sind heute unter anderem Professor am Salzburger Mozarteum. Gab es da einen besonderen Moment?

Das hat sich so ergeben. Mein Vater hatte noch lange gehofft, dass ich etwas Vernünftiges studiere, aber jetzt kann er schon damit leben. Ich habe meine Karriere allerdings gar nicht so zielstrebig erlebt. Neben der Tuba habe ich noch viel Kabarett und Theater gemacht, in Chören und Ensembles gesungen, dann der Ausflug mit "LaBrassBanda" in die Popwelt. Es geht also immer zickzack, da kann man ja auch jederzeit mal umkehren.

Sie waren Mitbegründer von "LaBrassBanda", sind aber mittlerweile nicht mehr mit dabei. Was hat Sie zu beiden Schritten bewogen?

Ich war natürlich neugierig auf das neue Metier. Dass ich das mal erleben durfte, vor Zehntausenden hüpfenden und schreienden Menschen zu spielen, dafür bin ich dankbar. Aber summa summarum ist es mir doch lieber, wenn die Leute aufmerksam sind und ich ein bisschen zaubern kann. Das liegt mir mehr.

Was nehmen Sie von der Banda-Zeit mit in Ihr jetziges Programm?

Rhythmusgefühl und etliche Fans, die mir in die Welt der Klassik und des Jazz folgen.

Auch als Buchautor und Kabarettist sind Sie unterwegs. Wie viele Stunden hat Ihr Tag? Bleibt da auch noch Zeit für Muße?

Aber natürlich! Ich hüpfe jeden Tag, wenn es möglich ist, in ein Gewässer, ich spiele Fußball und Schafkopf, ich besuche gerne und viel meine Freunde und ich koche leidenschaftlich. Aber nie nach Rezept.

Wort, Musik, Kabarett. Wie greift bei Ihnen das eine Genre in das andere? Weshalb machen Sie es sich nicht in einer einzigen Schublade bequem?

Da passe ich nicht rein, dafür bin ich zu voluminös.

Andere Rockstars stehen gerne mit entblößtem Oberkörper auf der Bühne. Bei Ihnen reicht es schon, dass Sie barfuß Tuba spielen - und alle Welt rätselt: Warum nur macht er das?

Wegen der Erotik. Ich habe es ja auch mit dem entblößten Oberkörper versucht, aber leider kein befriedigendes Ergebnis erzielt. Deshalb bleibe ich bei den Füßen.

Ihr aktuelles Musikkabarett-Programm überschreiben Sie mit "Kein Aufwand! Teil 1!" Worauf bezieht sich der - negierte - Aufwand? Sie mussten ja viel Aufwand betreiben, um das Programm zusammenzustellen und die Tour zu organisieren. Der Zuhörer muss einigen Aufwand betreiben, sich Eintrittskarten besorgen, den Weg in den Mosbacher Hospitalhof finden - und hernach bei Nacht wieder zurück.

Jetzt, wo Sie es so benennen, fällt es mir auch auf. Aber absagen und allen Bescheid geben wäre ja jetzt noch ein größerer Aufwand. Und außerdem glaube ich ja nicht, dass man sich in Mosbach verlaufen kann, oder?

Warum sollten die Mosbacher den Aufwand unbedingt auf sich nehmen? Was erwartet sie?

Viel gute Musik, viel zum Lachen und ein äußerst attraktiver Jazz-Pianist. Das ist doch in der heutigen Zeit schon etliches, gerade im rezessionsgebeutelten Baden-Württemberg.

Planen Sie bereits einen zweiten Teil?

Den gibt es schon. Wenn ich den Weg in den Hospitalhof problemlos finde, komme ich damit gerne wieder.

