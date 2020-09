Mosbach. (stm) Der Herbst kommt mit Theater: Am Dienstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr, zeigt die Badische Landesbühne in der Alten Mälzerei Mosbach ihr erstes Stück der neuen Spielzeit: "Die zweite Frau" von Nino Haratischwili. Die Inszenierung übernimmt Evelyn Nagel.

Laura ist schön, reich, todkrank und wütend über ihr verpfuschtes Leben. Ihr Ehemann betrügt sie, wo er nur kann, und zwischen ihr und ihrer Tochter Agnes herrscht ein emotionaler Krieg. Als liebende Ehefrau und fürsorgliche Mutter sind die meisten ihrer Bedürfnisse auf der Strecke geblieben. Seit Jahren versteckt sie sich hinter einer Maske aus Kontrollzwang und Perfektionswahn.

Doch diese Fassade bekommt nun Risse, denn Laura hat Krebs und muss sich der Tatsache stellen, dass sie bald sterben wird. Ihrer Familie verheimlicht sie ihre Krankheit, doch sie hat einen Plan: Ihre Haushaltshilfe Lena, die aus dem Osten kommt, soll ihren Platz einnehmen und vor allem auch das nachholen, was Laura die letzten Jahre versäumt hat.

Dazu gehört, Rache an dem narzisstischen Ehemann zu nehmen und die Tochter zu einer selbstbewussten Frau zu erziehen. Also schlüpft Lena nach und nach in Lauras Rolle und ändert somit ihr Leben in ein neues. Doch ist es wirklich das, was sie sich im Westen erhofft hat?

Nino Haratischwili wurde 1983 in Tiflis (Georgien) geboren und besuchte dort das deutsche Gymnasium. Heut lebt sie als freie Regisseurin und Autorin in Hamburg. Bereits mit 15 Jahren gründete sie den zweisprachigen Theaterverein "Fliedertheater".

Nach dem Abschluss ihres Filmregie-Studiums verließ sie ihre Heimat Tiflis und zog nach Hamburg. Dort studierte sie Theaterregie an der Theaterakademie. Seitdem inszeniert sie Theaterstücke und schreibt auch eigene Stücke. 2010 erschien ihr erster Roman Juja, für den sie den Debütpreis des Buddenbrookhauses erhielt. Für ihre Nachfolgeromane "Mein sanfter Zwilling" und "Das achte Leben" wurden ihr ebenfalls zahlreiche Preise verliehen. Viele ihrer Texte handeln von Themen wie Heimat, Fremde, Emanzipationsschritte und Verzweiflungssprünge.

Die Theateraufführung findet unter Einhaltung der gültigen Corona-Hygienevorschriften statt. Auf eine Einführung in die Produktion, auf eine Pause sowie auf die Garderobe muss leider verzichtet werden. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes bis zum Erreichen des Sitzplatzes sowie beim Verlassen des Saales ist Pflicht, die vorgeschriebene Abstandsregelung von 1,50 Meter zu anderen Personen ist einzuhalten.