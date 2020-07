Zum Verzicht des Bundestagsabgeordneten Alois Gerig (CDU) haben sich Minister Peter Hauk, Landrat Dr. Achim Brötel und Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann geäußert.

Minister Peter Hauk: "Ich respektiere die Entscheidung von Alois Gerig, aber ich bedaure sehr, dass wir ihn als starke Kraft und Stimme in Berlin verlieren. Er ist für mich im Wahlkreis und als Landwirtschaftsminister ein verlässlicher Partner, der in diesen herausfordernden Zeiten seine Kompetenz und seine Erfahrung zum Wohle unserer Bauern, vor allem aber für die Menschen im ländlichen Raum einsetzt. Wir konnten gemeinsam viel erreichen. Durch seine offene und sachbezogene Art ist er nicht nur in der CDU, sondern vor allem in der Landwirtschaft hochgeschätzt. Ein Politiker, dem man glaubt und vertraut. Eine Auszeichnung, auf die er stolz sein kann. Ich hoffe, dass er weiter als kompetenter Ratgeber zu Seite stehen wird."

Landrat Achim Brötel: "Alois Gerig lebt sein Mandat als Abgeordneter auf eine wirklich bewundernswerte Weise quasi rund um die Uhr. Er ist einer von uns. So denkt er, so spricht er und so handelt er vor allem auch. Nah bei den Menschen, mit einer extrem hohen Präsenz und großer Sachkunde, jederzeit ansprechbar, bienenfleißig, bestens vernetzt, absolut geerdet und sehr verlässlich. Nicht nur einfach ein Kumpel, sondern ein echter Freund. Der seinerzeitige Wahlkampfslogan "Alle für Alois" lässt sich deshalb jederzeit auch umkehren: Alois Gerig ist nämlich auch immer für alle Menschen in seinem Wahlkreis dagewesen und hat dabei unglaublich Vieles erreicht. Ein Glücksfall für die Region, wie es ihn nur selten gibt. Er wird uns deshalb zweifelsohne fehlen. Auf der anderen Seite kann ich ihn aber auch gut verstehen. Das Leben besteht eben aus mehr als nur aus Terminen. Und: Sein Rückzug bietet uns künftig auch die Chance zu einem echten Generationenwechsel. Ich setze da ganz auf Nina Warken. Wir haben das große Glück, mit ihr schon jetzt eine weitere junge Abgeordnete in Berlin zu haben, die auf ein bestehendes Netzwerk und hohe Fachkompetenz zurückgreifen kann. Unsere Stimme darf im Bundestag nämlich nicht untergehen, sondern muss vom ersten Tag an auch weiterhin das Gehör finden, das wir dringend brauchen."

Oberbürgermeister Michael Jann: "Alois Gerig ist ein Anwalt des ländlichen Raums. Er hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Kommunen in unserem Wahlkreis und macht für uns regelmäßig seinen Einfluss in Berlin geltend. Für seine sachkundige, bienenfleißige und bürgernahe Arbeit kann ich ihm nur höchstes Lob zollen. Ich gehe davon aus, dass die bisherige Bundestagsabgeordnete Nina Warken in seine Fußstapfen tritt, die ihre Arbeit auch sehr kompetent ausübt." (ar)

