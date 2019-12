400 Zuschauer feierten am Freitagabend Tschaikowskis Ballettklassiker „Der Nussknacker“ in der Alten Mälzerei. Mit großem Können, präziser Choreografie und starkem Ausdruck begeisterten die Tänzerinnen und Tänzer des Russischen Staatstheaters Komi. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Mittlerweile gehört es zu Weihnachten wie der Tannenbaum, Geschenke oder Lebkuchen. Die Rede ist von Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Ballett "Der Nussknacker". Am Freitag präsentierte das "Russische Staatstheater für Oper und Ballett Komi" das beliebte Tanzmärchen in Mosbachs Alter Mälzerei. 400 Zuschauer erlebten einen überaus traditionellen Ballettabend. Die Geschichte, die auf einem Märchen von E.T.A. Hofmann basiert, begeisterte gleichwohl. Hohes Können verband sich bei den Solisten und dem "Corps de Ballet" mit Eleganz, Hingabe und Strahlkraft. Inhaltlich und musikalisch gestrafft, gelang ein Spannungsbogen, der über zwei Stunden beste Unterhaltung bot und kleine sowie große Ballettfreunde begeisterte; abzulesen an den stehenden Ovationen am Ende.

Märchenhaft, geheimnisvoll, nostalgisch. Wie ein romantischer Bilderbogen wirkt dieser Nussknacker. Der Bühnenprospekt sowie die Kostüme zeigen sich barock inspiriert. Mitunter wie wertvolle, zerbrechliche Porzellanfigurinen wirken die Tänzer ob der Kostüme, die stets das Vertikale betonen. Wie einst die berühmten Schwanenhals-Madonnen, wirken Arme, Beine und Hals länger als in der Realität. Dazu noch der Klang der Celesta, eines Spezialglockenspiels, das Tschaikowski ganz innovativ zum Einsatz brachte. Fertig ist die perfekte Traumwelt, in die Marie am Weihnachtsabend langsam hinübergleitet.

Magisches Fluidum durchpulst den rätselhaften Onkel Drosselmeier, der dem jungen Mädchen und ihrem Bruder Hans ein Paar mechanischer Puppen überreicht. Die Verwandlungsszenen assistieren zwei schwarz gekleidete Mischwesen mit Zylinder. So werden Pierrot und Colombine zum Leben erweckt. Der rote Nussknacker, der Dritte im Geschenk-Bunde, steht ihnen in nichts nach. Er zeigt bereits bei seinem ersten Auftritt, was in ihm steckt. Drehsprünge und Hebefiguren absolviert er souverän. Ganz anders agiert die Schar der übermütigen Buben unterm Weihnachtsbaum. Mit Holzschwert und Trompete fackeln sie nicht lange. Sehr heutig wirken diese tollen Streiche, die Onkel Drosselmeier mit langen Ohren ahndet.

Anders als in der Uraufführung von 1892, in der der erste Akt chaotisch endet, gelingt die Schlacht der Mäusearmee gegen die lebendig gewordenen Zinnsoldaten des Nussknackers 2019 exakt abgezirkelt. Da schließen und öffnen sich die Reihen. Eine klare Schlachtordnung setzt sich gegen wildes Treiben durch. Zumal Marie ihrem Nussknacker kräftig beisteht.

Zur Belohnung gelangt das Paar ins Märchenreich, der Traum geht friedlich weiter. Bereits der Walzer der Schneeflocken besticht durch eine gewaltig synchrone Ensembleleistung. Im Märchenschloss lockt dann ein variantenreiches Tanzvergnügen. Die seinerzeit beliebten Volkstänze sorgen für "Multikulti". Rotationsstark und energiegeladen eröffnet das spanische Paar den Reigen. Anmut und Exotik verkörpert ein orientalisches Damentrio mit einem Schleiertanz. Das Wechselspiel des Ver- und Enthüllens lässt an Scheherezades Erfindungsreichtum denken. Witzig-akrobatisch die chinesische Solistin. Draufgängerische Kosakensprünge vollführen die Herren des russischen Tanzes, um ihren Begleiterinnen zu imponieren.

Doch den ganz großen Auftritt, den hat das Traumpaar. Als opulent ausgestattete Tutu-Prinzessin verdreht Marie dem Nussknacker-Prinzen Kopf und Sinne. Elegant verpackt, leistet das Paar Schwerstarbeit. Ihr traumhafter Pas des Deux erweckt Begeisterung. Dramatisch schraubt der Prinz immer neue Sprünge über die beengte Bühne. Seine Partnerin steigt ebenfalls in die Lüfte; nahezu schwanengleich wirkt sie da, buchstäblich auf Händen getragen.

Auch der große Walzer des Corps vereint Anmut mit höchster Präzision. Die Schwerkraft verbeugt sich vor der Grazie. Erst als Onkel Drosselmeier wieder auftaucht, stellt sich die entscheidende Frage: War das alles nur ein Traumtheater? Die Antwort muss jeder für sich finden. Doch die begeisterte Aufnahme des Balletts eint das Publikum – vom alten Balletthasen bis zum "Frischling".