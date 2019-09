Aglasterhausen. (pol/slb) Diese Lieferung war nicht geplant: Als ein Postzusteller am Donnerstagmorgen in Aglasterhausen unterwegs war, rollte sein Postfahrzeug von dannen. Der 18-Jährige hatte offenbar vergessen, das den VW-Bus richtig mit der Standbremse zu sichern. Laut der Polizei machte der Wagen sich selbständig und rollte in Richtung der nahe gelegenen Gleise. Während der Zusteller versuchte, sein Gefährt anzuhalten, verletzte sich er leicht. Um 11.45 Uhr kam der VW-Bus neben S-Bahnstrecke (Bereich Schützenstraße) zum Stehen.

Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug aus den Gleisanlagen ziehen. Glücklicherweise, ging der Zugverkehr fast unbehindert weiter. Nur eine S-Bahn musste in Schrittgeschwindigkeit an der Unfallstelle vorbeifahren.