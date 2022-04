Von Bernd Kühnle

Aglasterhausen. Mit dem Haushaltsplan 2022 befasste sich der Aglasterhausener Gemeinderat erst zum Schluss seiner jüngsten Sitzung. Die einzelnen Planansätze sollen sowieso erst einmal im Verwaltungsausschuss beraten werden, bevor das Gremium final über das Zahlenwerk abstimmen wird. Ehe Bürgermeister Stefan Kron und Rechnungsamtsleiter Frank Herion den Entwurf vorstellten, ging es um Bauanträge, eine Fotovoltaikanlage für den Kindergarten "Sonnenblume" und die Dachsanierung der Grundschule.

In der letzten nicht-öffentlichen Sitzung beschloss der Gemeinderat einen Grundstückstausch und befasste sich mit der Kündigung einer Erzieherin im Kindergarten "Sonnenblume", berichtete Bürgermeister Kron. Die Verwaltung wurde mit der Neubesetzung der Stelle beauftragt.

Gleich beim ersten Bauantrag kam es dann zu einer längeren Aussprache im Gremium, da der geplante Umbau einer Ausstellungs- und Lagerhalle in ein Mehrfamilienhaus nahe bei einem Überschwemmungsgebiet am Asbach liegt. Außerdem stellt sich sowohl die Grundstückszufahrt als auch die Abfuhr des Mülls als problematisch dar. Daher fügte der Rat seiner Zusage (zwei Gegenstimmen, fünf Enthaltungen) die Einschränkungen hinzu: Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis solle darauf hinweisen, dass von den Bauherren keine Forderungen nach einem weiteren Ausbau der Straße gestellt werden dürfe. Daneben muss die Hochwassergefährdung überprüft und mit entsprechenden Auflagen verknüpft werden. Und auch der geplante Standort der Müllboxen bedarf im Hinblick auf die Umgebungsbebauung einer weiteren Überprüfung.

Bei den weiteren Baugenehmigungen, die alle im Ortsteil Aglasterhausen liegen und einstimmig befürwortet werden konnten, handelte es um drei Neubauten von Einfamilienhäusern, eine Doppelgarage, eine Terrassenüberdachung, einen Carport und den Anbau eines Balkons.

Auf die beschränkte Ausschreibung an fünf Firmen für die Lieferung einer Fotovoltaikanlage für den kommunalen Kindergarten "Sonnenblume" erhielt die Gemeinde nur eine Antwort. Die Firma Wenninger Elektrotechnik aus Fahrenbach hat ein Angebot in Höhe von 31.214 Euro abgegeben. Obwohl die ursprüngliche Kostenschätzung des Architekturbüros Müller aus Aglasterhausen überschritten wurde, stimmte der Gemeinderat dem Angebot geschlossen zu. Weil der Angebotspreis sowohl durch die starke Nachfrage nach Fotovoltaikanlagen als auch durch eine höhere Anlagenleistung von 27,88 Kilowatt-Peak aus Sicht des Gremiums gerechtfertigt ist.

Bei der Auftragsvergabe zur Sanierung von Flachdach-Bereichen bei der Grundschule wurde auf eine Kostenschätzung im Vorfeld aus Gründen der Dringlichkeit verzichtet. Der Gemeinderat zeigte sich nach Rückfragen bezüglich der vorhandenen Dachneigung und der bestehenden Dichtigkeit mit dem Angebot der Firma Andreas Weber (Aglasterhausen) einverstanden und vergab den Sanierungsauftrag für 83.619 Euro.

Anschließend beleuchtete Bürgermeister Stefan Kron die zu erwartende Haushaltssituation im Bezug auf die vielen Unwägbarkeiten, welche sichere Prognosen in die Zukunft sehr erschweren. Dabei sei besonders die gesamtpolitische Situation – wie beispielsweise der Krieg in der Ukraine – zu berücksichtigen, welche bislang nicht absehbare Änderungen nach sich ziehen könnte. Aber auch planbare Änderungen brachte der Verwaltungschef zur Sprache: etwa den fortschreitenden Umbau der Verwaltungs- und Dokumentationstätigkeit hin zu IT-Technik, was sich sicher auch bei der Reduktion von Papieraufwand zeigen werde.

Der ausführliche Vortrag von Rechnungsamtsleiter Frank Herion zum Haushaltsplan 2022 unterstrich diese Betrachtungsweise. Dabei erläuterte er dem Gemeinderat den Ergebnishaushalt, dem bei Erträgen von 12.078.610 Euro Aufwendungen in Höhe von 12.608.670 Euro gegenüberstehen. Diese Basiszahlen unterlegte Herion mit Ausführungen über den Zahlungsmittelüberschuss und -bedarf, bei dem die ordentliche Tilgung von Krediten eine Sondertilgung von 216.600 Euro aus Grundstücksverkäufen erfordert. Nach weiteren Informationen über Liquidität und Kreditaufnahme nahm der Gemeinderat den Entwurf einstimmig zur Kenntnis. Das Zahlenwerk wurde zur intensiven Beratung der einzelnen Planansätze an den Verwaltungsausschuss verwiesen.

Nach der Klärung von Fragen aus dem Publikum und dem Gemeinderat schloss sich ein nicht-öffentlicher Sitzungsteil an.