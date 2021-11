Aglasterhausen. (pol/mare) Am vergangenen Wochenende wurde ein Aglasterhausener Ortsschild von Unbekannten gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Ein Verkehrsteilnehmer teilte am Sonntag gegen 10.30 Uhr der Polizei in Mosbach mit, dass das Ortsschild am Ortseingang von Aglasterhausen aus Richtung Unterschwarzach kommend fehlen würde.

Die Beamten suchen nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Schildes geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Aglasterhausen, Telefonnummer 06262 9177080, in Verbindung zu setzen.

Erst im Sommer war mehrfach das Ortsschild von Asbach gestohlen worden.