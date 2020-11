Region Mosbach. (schat) Vergangene Woche beschlossen, greifen die verschärften Corona-Maßnahmen seit Anfang der Woche auch in der Region. Cafés, Kinos und Restaurants sind demnach geschlossen, mindestens bis Ende des Monats. Bereits zeitig nach Bekanntwerden der geplanten aber noch nicht vom Land beschlossenen Einschränkungen hatten zahlreiche Kommunalpolitiker aus Baden-Württemberg kritisch Stellung bezogen zu den neuen Corona-Regeln, auf die man sich auf Bund-Länder-Ebene ob stark steigender Fallzahlen verständigt hatte. "In einem gemeinsamen Appell an Ministerpräsident Kretschmann kritisieren 35 Oberbürgermeister die geplanten Einschränkungen des öffentlichen Lebens", hieß es in einer dpa-Meldung dazu.

Diesem Appell schlossen sich in der Folge weitere Bürgermeister(innen) an, darunter auch Sabine Schweiger. "Mir fehlte die langfristige Strategie, um bei den Menschen Verhaltensveränderungsprozesse anzustoßen", begründet Aglasterhausens Bürgermeisterin gegenüber der RNZ. Aus ihrer Sicht wäre es sinnvoller gewesen, dass man zu den (geplanten) Verordnungen auch angehört worden wäre, in einem demokratischen Prozess müsse dies eigentlich möglich sein. "Die Zukunft kann doch nicht sein, dass wir immer alles schließen. Viel entscheidender ist es doch, eine Verhaltensänderung bei jedem einzelnen in Gang zu bringen", findet Schweiger. Es gebe viele Gastronomie-, Hotellerie- und Kulturbetriebe, die aufwendige und funktionierende Hygienekonzepte erarbeitet und erfolgreich umgesetzt haben – und die nun dennoch schließen müssen. Ein stimmiges Signal wäre hier nach Schweigers Dafürhalten gewesen, diese positiven Beispiele zu unterstützen, ganz im Sinne von "Motivation zur Verhaltensänderung durch positive Anerkennung". Das wäre für alle nachvollziehbar gewesen und vor allem ein klares Signal an alle sich an die Hygienevorschriften zu halten, findet sie.

Wenn man den Menschen nun wieder diese Orte des Austauschs nehme, dann suchen sie sich womöglich Alternativen im privaten Bereich, wo es keine Hygienekonzepte und auch keine Kontrolle gebe, so Sabine Schweiger. Der Fokus müsse daher so oder so auf einer nachhaltigen Verhaltensänderung und mehr Achtsamkeit liegen, ist Aglasterhausens Bürgermeisterin überzeugt: "Zunehmende generelle Verbote sind zunehmend schwieriger zu vermitteln."

Ungeachtet der Kritik stehe die Umsetzung der Vorgaben natürlich außer Frage, betont Sabine Schweiger. "Wir Bürgermeister(innen) akzeptieren selbstverständlich die Landesregelungen, setzen dies um und achten auch auf deren Einhaltung." Für sie ist weiter das Wichtigste: "Jeder einzelne Bürger trägt Verantwortung für sich und seine Mitmenschen – und diese Verantwortung müssen wir tatsächlich auch einfordern."