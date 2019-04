Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Forst, Haushalt und ein Schild des Anstoßes - bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Aglasterhausen hatte man durchaus vielfältige Themenfelder zu erörtern. Das erste Mal mit am Sitzungstisch Platz nehmen durfte dabei Michaela Slabon, die für den verstorbenen Christian Rapp in den Gemeinderat nachgerückt ist und von Bürgermeisterin Sabine Schweiger ordentlich verpflichtet wurde.

Mit Frauke Kirschenlohr von der Forstlichen Betriebsleitung Schwarzach stand dann gleich die nächste Frau im Mittelpunkt des Interesses. In Vertretung von Forstdirektor Hellmann erläuterte sie die Rahmen- und Randbedingungen der Forststrukturreform. Konkret ging es dabei um die Betreuung der Gemeinde durch die untere Forstbehörde und den - in der Beschlussvorlage vorgesehenen - Beitritt zur Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland (FVOB). Eine Option, die mit der Strukturreform vorgegebene Trennung von Betreuung und Vermarktung umzusetzen, sei das Modell, das eine Betreuung durch die untere Forstbehörde und die Abwicklung des Holzverkaufs durch die FVOB.

Für Aglasterhausen mit seinen rund 590 Hektar Gemeindewald und einem Einschlag von rund 4000 Festmetern pro Jahr entstünden durch das Modell Kosten von insgesamt rund 39.000 Euro. Das sind gut 9000 Euro mehr als bislang anfielen, was wiederum daran liege, so Bürgermeisterin Sabine Schweiger und Kämmerer Frank Herion, dass das Land bislang kräftig subventioniert habe.

Im Kreis habe man sich darauf verständigt, dass alle Gemeinden dieses Konstrukt mittragen wollen, berichtete Schweiger weiter. Auch Aglasterhausen will das: Einstimmig beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, gegenüber dem Landratsamt "verbindliches Interesse" an einer weiteren Betreuung durch die untere Forstbehörde zu bekunden und einen Vertrag zur Anpassung der bestehenden Rechtsbeziehung abzuschließen. Zudem soll der Beitritt zur FVOB vorbereitet werden.

Einstimmige Beschlüsse hatte man zuvor schon in Bezug auf das Nachrücken von Gemeinderätin Michaela Slabon und der sich dadurch ergebenden Besetzung der beratenden Ausschüsse gefasst. Auch für einen (nachträglich eingereichten) Bauantrag für eine Hofüberdachung im Agrarzentrum Barth gab’s ausschließlich Ja-Stimmen. Bei einer Enthaltung wurde ein weiterer Bauantrag an der Kreuzmühle zur Umnutzung eines Lagerraums von Pflanzenschutzmitteln "genehmigt".

Noch einmal grünes Licht gab’s überdies für den (abermals rekordverdächtigen) Haushaltsplan der Gemeinde für das Jahr 2019. Dessen Eckwerte skizzierte Kämmerer Herion im Rahmen der Gemeinderatssitzung. Das im Vergleich zu 2017 erneut angestiegene Gesamtvolumen beträgt rund 16,84 Millionen Euro, wobei im Verwaltungshaushalt 12,85 Mio. Euro und im Vermögenshaushalt knapp 3,99 Millionen Euro veranschlagt sind. Vorgesehen sind eine Kreditaufnahme von 1,02 Millionen Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 183.000 Euro. Dass dieser Haushaltsplan nun auch der Rechtsaufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt werden soll, dafür votierte der Gemeinderat nach Herions Ausführungen einstimmig. Der Kämmerer hatte auch einen Blick auf laufende und kommende Maßnahmen und Investitionsschwerpunkte geworfen, zu denen auch die Erschließungen weiterer Baugebiete zählen.

Gesprächs- und Diskussionsbedarf lieferten derweil die Entwicklungen am Rande eines bereits bestehenden Baugebiets in Aglasterhausen. Die Verlängerung der Grubenstraße nämlich ist als Feldweg angelegt und schon seit Jahren für den motorisierten Verkehr gesperrt. Das Schild, das auf diese Sperrung hinweist, scheint allerdings viele nicht wirklich zu interessieren.

Vor allem an Samstagen wird der Weg rege als Zu- und Abfahrt zum/vom nahen Grüngutplatz genutzt. Der dabei aufgewirbelte Staub sorgt bei den Anwohnern in der Nähe für Ärger, auch deshalb will man seitens der Verwaltung "was tun, dass das Verbot nicht länger ignoriert wird", so Bürgermeisterin Schweiger. "Da besteht eine eindeutige Rechtssituation, die Straße ist für den motorisierten Verkehr gesperrt", stellte Schweiger klar.

Den Vorschlag der Verwaltung, Poller an den beiden Zufahrten anzubringen, fand allerdings nicht jeder Gemeinderat gut. Unter anderem für die Landwirtschaft sei eine Befahrung sinnvoll und mitunter notwendig. Nach eingehender Analyse und regem Austausch beschloss man mehrheitlich die Installation von zwei Pollern. Die sollen allerdings klappbar ausgeführt werden, sodass etwa im Hochwasserfall die eigentlich gesperrte Verbindung ausnahmsweise doch genutzt werden kann.