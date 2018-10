Michelbach. Im Luftkurort wird kräftig saniert: Ab kommenden Montag, 8. Oktober, werden Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße K3933, Bürgermeister-Wagner-Straße (Ortsmitte), in der Ortsdurchfahrt Michelbach ausgeführt. Zwischen der Einmündung Talstraße und der Einmündung Friedhofstraße wird auf einer Länge von rund 200 Metern eine neue Asphaltdeckschicht hergestellt. Für die Baumaßnahmen im Aglasterhausener Ortsteil sind rund drei Wochen veranschlagt.

Nach der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen durch die Gemeinde Aglasterhausen wird in diesem Bereich die komplette Fahrbahn mit einer vier Zentimeter starken Asphaltbetondeckschicht erneuert. Begleitende Nebenarbeiten an Entwässerungseinrichtungen sowie die Angleichung von Ortsstraßen werden in diesem Zuge ebenfalls ausgeführt.

Während der Bauzeit müssen Teilbereiche gesperrt werden. Die Ortsdurchfahrt wird örtlich über eine ausgeschilderte Umleitung über die Sonnenhalde - Große Helde umgeleitet. Ersatzbushaltestellen werden während der Bauzeit ebenfalls in der Sonnenhalde und in der Große Helde eingerichtet. Für die Anlieger ist der Verkehr in der Bürgermeister-Wagner-Straße frei, Talstraße und Friedhofstraße können während der Baumaßnahme angefahren werden.

In der 43. Kalenderwoche wird ab dem 22. Oktober die Bürgermeister-Wagner-Straße von der Einmündung Talstraße bis zur Einmündung Friedhofstraße für den Asphalteinbau für rund zwei Tage voll gesperrt. In dieser Zeit kann nicht in die Talstraße und die Friedhofstraße eingefahren werden, auch Anlieger nicht. Die Umleitung erfolgt über die Schönbrunner Straße - Tanneneck - Lindenstraße - Friedhofstraße. Die Parkverbote auf der Umleitungsstrecke sind zu beachten, appelliert man seitens der Verwaltung an die Verkehrsteilnehmer.

Die Bauleitung wird vom Fachdienst Straßen des Landratsamtes in Buchen übernommen, die Kosten der Fahrbahnerneuerung trägt der Landkreis.

"Trotz aller Bemühungen werden Einschränkungen und Störungen durch den Baustellenverkehr und die Umleitung nicht zu verhindern sein", heißt es vorab von den Verantwortlichen beim Landratsamts.