Aglasterhausen. (pol/make) Eine Maschinenhalle in Breitenbronn ist am Sonntagvormittag in Brand geraten. Laut Polizeiangaben stand das Gebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens in Ortsrandlage von Breitenbronn gegen 10 Uhr in Flammen. Die Brandursache ist noch unklar.

Die etwa 66 mal 20 Meter große Halle brannte völlig ab. Das Dach war komplett mit Solarpaneelen eingedeckt. In der Halle lagerte zudem Heu. Vor der Halle wurden etwa 200 Strohballen verbrannt.

Bereits gegen 10.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Durch das eingelagerte Heu zogen sich die gesamten Löscharbeiten in die Länge. Immer wieder fachten Glutnester auf. Die Feuerwehr war mit 60 Mann, 8 Löschzügen, 2 Drehleitern vor Ort im Einsatz. Unterstützt wurde die Feuerwehr durch umliegende Wehren. Das Vieh eines angrenzenden Bauernhofes war nicht in Gefahr. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 1 bis 1,5 Millionen Euro geschätzt.