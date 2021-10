Aglasterhausen. (bx) Bedeutende Themen waren bereits im Vorfeld abgearbeitet, als der Gemeinderat Aglasterhausen am Dienstagabend in der Sport- und Festhalle in zu einer öffentlichen Sitzung zusammenkam. Die sogleich bekannt gegebenen Beschlüsse aus der letzten nicht-öffentlichen Sitzung im August hatten es nämlich durchaus in sich. Dort war die Antragstellung zum Neueinbau stationärer raumlufttechnischer Anlagen (48 an der Zahl) in den Schulen und Kindergärten in der Gemeinde im Wert von etwa 1,2 Millionen Euro beschlossen worden, inzwischen sei bereits eine Förderung eingegangen. Auch den Grunderwerb für die Plangebiete "Hausener Straße I" und "Hausener Straße II" hatte man bereits positiv beschieden.

Zurück bei den öffentlich zu erörternden Punkten, war über eine Bauvoranfrage zum Bau eines Einfamilienhauses in zweiter Reihe abzustimmen, wobei der Bauherr die Anschlusskosten an die bestehenden Kanal- und Wasserleitungen selbst zu tragen hat. Die Zustimmung erfolgte einstimmig (ein Gemeinderat nahm an der Abstimmung wegen Befangenheit nicht teil). Auch einem Bauantrag in Daudenzell, bei dem ein Teil einer Scheune abgerissen und der Neubau eines Wohnhauses errichtet werden soll, wurde einstimmig die Zusage erteilt.

Zu einer bereits in einer früheren Sitzung behandelten Bauvoranfrage, bei der zwei Alternativen der Bebauung beantragt worden waren, bestätigte der Gemeinderat die schon in der zurückliegenden Sitzung in Betracht gezogenen Beschlüsse. So wurde der Alternative der Bebauung mit zwei Einfamilienhäusern stattgegeben, während die Option mit drei Reihenhäusern abgelehnt wurde, da sich dieses Vorhaben nicht in die Umgebung einfüge.

Bezüglich der Erneuerung der IT-Infrastruktur in der Gebrüder-Grimm-Schule in Daudenzell hatte Daniel Schuster von der Firma Macro Computer bereits eine Ausschreibung absolviert. Dabei ergab sich als Submissionsergebnis, dass die Auftragsvergabe an RBI Rittershofer GmbH zum Preis von 21.631 Euro erfolgen soll. Bei der Beschaffung von neuen digitalen Tafeln kam die Firma Speedpoint GmbH aus Darmstadt mit ihrem Angebotspreis von 13.095 Euro zum Zuge. Für die Installation des entsprechenden EDV-Netzwerkes wird wiederum die Firma Macro herangezogen, die auch die vorhandenen Notebooks und iPads integriert.

So entstehen für die Erneuerung der IT-Infrastruktur Gesamtkosten von 57.500 Euro, wobei auch noch Serverkosten in Höhe von knapp 8000 Euro einbezogen sind. Für die entstehenden Kosten ist bereits ein Zuwendungsbescheid aus dem Digitalpakt in Höhe von 26.400 Euro eingegangen. Da die Gesamtmaßnahme mit einem entsprechenden Planansatz im Haushaltsjahr abgesichert ist, erteilte der Gemeinderat einmütig seine Zustimmung.

Der Leiter des Rechnungsamtes, Frank Herion, stellte danach seinen Finanzzwischenbericht für das Haushaltsjahr 2021 vor. Die Finanzlage habe sich gegenüber der unüberschaubaren und komplizierten Lage im letzten Jahr wieder etwas entspannt. Trotzdem müsse im Haushaltsplan mit minus 1,2 Millionen Euro ein negativer Betrag veranschlagt werden. Für vorgesehene Investitionskosten in Höhe von 3,9 Millionen Euro müsse keine Kreditaufnahme eingeplant werden, da aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Schneidersberg II sogar Finanzierungsmittelüberschüsse von 401.700 Euro eingeplant seien. Nach einem Blick auf die Mai-Steuerschätzung 2021 zeigte Herion die Veränderungen im Ergebnishaushalt auf, wobei er sich besonders erfreut über die Prognosen zur Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen zeigte.

Im Bericht über die Investitionstätigkeit stand natürlich die Erschließung des 2. und 3. Abschnitts im Baugebiet Schneidersberg II im Mittelpunkt. Hier soll der Abverkauf von etwa 15 Bauplätzen noch in diesem Jahr erfolgen.

Insgesamt zeichnet sich ein Rückgang der liquiden Mittel (Bestand Vorjahr fast zwei Millionen Euro) in Höhe von 1,083 Millionen Euro ab, so dass zu Jahresende ein Bestand von noch 908.000 Euro übrig bleiben werde. Der Schuldenstand der Gemeinde dürfte sich – wie kalkuliert – auf rund 2,54 Millionen Euro belaufen. Die Verabschiedung eines Nachtragshaushalts werde wohl nicht nötig sein, so Herion. Bürgermeister Stefan Kron ergänzte, dass bereits 45 Bewerbungen für Bauplätze für das neue Bauland am Schneidersberg vorliegen.

Anschließend kamen aus dem Gemeinderat unter anderem noch Vorschläge zu Maßnahmen zu einer eventuellen Storchenansiedelung in Breitenbronn und zur Verbesserung der Außendarstellungen des Wahlverhaltens in der Gemeinde, ehe sich ein weiterer, nicht-öffentlicher Sitzungsteil anschloss.