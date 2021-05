Das Gerüst für den ersten Bauabschnitt an der evangelischen Kirche in Daudenzell steht. Für den zweiten Bauabschnitt am historischen Turm müssen nun 50 000 Euro gesammelt werden. Foto: zg

Von Noemi Girgla

Aglasterhausen-Daudenzell. Das Gerüst steht, der erste Bauabschnitt an der evangelischen Kirche in Daudenzell hat begonnen. Um die Kirche zu renovieren, muss die kleine Kirchengemeinde 40 Prozent der Kosten selbst aufbringen. Der erste Bauabschnitt konnte gerade so gestemmt werden. "Für den zweiten Bauabschnitt, der den historischen Kirchturm anbelangt, ist die Finanzierung noch nicht gesichert", meint Manuel Homoki. Er gehört zu den Organisatoren eines Fundraising-Teams, das es seit ein paar Wochen gibt. Das Team besteht aus den Kirchengemeinderatsmitgliedern Monika Jüngert, Heidi Zimmermann und Waldemar Groß, Pfarrer Volker Wahlenmeier und den "Externen" Manuel Homoki und Hans Götz. Das gemeinsame Ziel: Geld und Leute akquirieren, um den Erhalt der Kirche zu sichern.

50.000 Euro müssen her, damit der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen werden kann. Bis zum Frühjahr 2022 muss das Geld zusammen sein. Während sich der Kirchturm von außen kaum von anderen abhebt, findet sich in seinem Inneren ein historischer Schatz. Malerein aus dem 14. Jahrhundert bedecken die Wände des gotischen Gemäuers.

Um das benötigte Geld zusammenzubekommen, ist Kreativität gefragt. Ein Projekt ist bereits in Arbeit. "Jeder kann etwas Gutes tun – und für die Kirche trinken", sagt Pfarrer Wahlenmeier grinsend. Natürlich ist das kein Aufruf zum übermäßigen Alkoholgenuss, aber Brauereien haben in der Kirchengeschichte eine gewisse Tradition.

In Merkendorf (Nähe Bamberg) hat Wahlenmeier die kleine Brauerei "Hummel" aufgetan, die bereit ist, für die Daudenzeller "einige Hektoliter Bier zu brauen". Unter dem Namen "Zeller Reformationsbier" soll es schon bald zu erwerben sein. "Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Logo, um einen Wiedererkennungswert zu schaffen", verrät der Pfarrer. Der Erlös fließt vollumfänglich in die Kirchenrenovierung.

Auch laufen derzeit Gespräche mit der Volksbank Neckartal, um zeitnah ein Crowdfunding auf die Beine zu stellen, das von der Bank bezuschusst werden kann. "Die Bank hat schon ihre Bereitschaft signalisiert, wir hoffen, dass das Crowdfunding in ein paar Wochen anlaufen kann", erläutert Wahlenmeier.

Sobald es wieder möglich ist, will das Fundraising-Team auch kleine Events veranstalten. "Wichtig ist, dass das Thema immer wieder in die Bevölkerung getragen wird", sagt Mitorganisator Hans Götz. Er hofft, dass man irgendwann ein Weißwurstessen mit dem eigenen Bier machen kann. "Momentan ist es sehr schwer, die Menschen zu erreichen und eine breite Öffentlichkeit für unser Anliegen zu gewinnen", führt Götz aus. Dabei sei es wichtig, dieses und das erhaltenswerte Gebäude auch über die Grenzen von "Zell" hinaus bekannt zu machen.

Das Fundraising will das Team auf Nachhaltigkeit auslegen. "Mit den 50.000 Euro für die anstehenden Renovierungen wird es nicht getan sein", so Homoki. Und Götz erläutert: "Erstens werden Baumaßnahmen meistens teurer als veranschlagt, und zweitens werden an der Kirche auch in Zukunft Reparaturen anfallen, die es zu bezahlen gilt." Auf lange Sicht rechnet man damit, dass noch einmal 25.000 bis 50.000 Euro aufgebracht werden müssen. Mit gerade einmal sechs Leuten sei das Projekt aber kaum zu stemmen. "Daher brauchen wir neben Geldspenden auch Menschen, die uns ihre Zeit, ihre Begabungen und Kontakte zur Verfügung stellen", so Pfarrer Wahlenmeier.

Gerne möchte das Team künftig im Internet und speziell in den sozialen Medien aktiv werden. Doch dafür braucht es jemanden, der sich damit auskennt. "Hier benötigen wir dringend noch helfende Hände", so Homoki. Auch in anderen Bereichen gebe es noch genug zu tun. "Es ist viel in der Überlegung, das wir je nach Unterstützung und Möglichkeiten ausbauen wollen."

Während alle darauf hoffen, 2022 das 500. Reformationsjubiläum der evangelischen Kirchengemeinde Daudenzell (mit eigenem Bier) etwas größer feiern zu können, wird am Pfingstsonntag zunächst ein Gottesdienst im Freien vor der eingerüsteten Kirche stattfinden. Zumindest eine Möglichkeit, das Projekt erneut ins Bewusstsein der Kirchgänger zu rufen.