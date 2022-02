Von Noemi Girgla

Aglasterhausen. 7400 Antigentests und 2300 ehrenamtliche Arbeitsstunden: Das sind die Schlagzahlen, mit denen das Testzentrum "Kleiner Odenwald" in der Sport- und Festhalle in Aglasterhausen seit April 2021 aufwarten kann.

Die Idee eines Testzentrums im Kleinen Odenwald kam Patrick Haag, dem Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Schwarzach, bereits im Februar des vergangenen Jahres. "Die Unterstützung seitens des Gemeindeverwaltungsverbandes (GGV) und seiner damaligen Vorsitzenden Sabine Schweiger war sofort gegeben", blickt Haag auf die Anfänge zurück. Lediglich ein Konzept für der Aufbau des Testzentrums sei vom GGV verlangt worden. "Und das Konzept hatte ich schon in der Tasche", verrät Haag, der den Aufbau von vorangegangenen Blutspendeaktionen übernahm.

Dann ging alles sehr schnell. Keine vier Wochen später kamen im März die Bürgermeister aus Aglasterhausen (damals noch Sabine Schweiger), Neunkirchen (Bernhard Knörzer) und Schwarzach (Mathias Haas) zusammen; wiederum drei Wochen später, am 3. April, öffnete das Testzentrum "Kleiner Odenwald" erstmals seine Pforten.

"Die Hilfsbereitschaft war gleich da und die zahlreichen Dienste konnten immer problemlos abgedeckt werden", sind sich Patrick Haag, Bernd Arlt (Vorsitzender der DLRG Aglasterhausen) und Peter Schmidt (Vorsitzender des DRK-Ortsverbands Aglasterhausen) einig. Ein Gutes hätte sogar die Pandemie mit sich gebracht, berichten die drei Männer. Denn Hilfsorganisationen, die vorher eher sporadisch miteinander zu tun gehabt hätten, würden nun eng zusammenarbeiten, seien zu einer richtigen "Blaulichtfamilie" zusammengewachsen.

Die Schichten werden unter 20 bis 25 Helfern aufgeteilt, meist arbeiten vier Ehrenamtliche pro Schicht. "Einer an der Anmeldung, zwei nehmen die Abstriche vor und einer überwacht die Tests und teilt die Ergebnisse mit", präzisiert Peter Schmidt. Das Tolle an den Räumlichkeiten der Sport- und Festhalle sei, dass kein Begegnungsverkehr stattfinde, erläutern Arlt und Haag. In einem Einbahnstraßensystem durchlaufen die zu Testenden die einzelnen Stationen.

Damit Datenschutz und Privatsphäre gewahrt bleiben, gibt es sogar einen eigenen Raum, in dem die Testergebnisse mitgeteilt werden. "Jeder Test wird einer Nummer zugeteilt und diese wird dann aufgerufen, wenn die 15 Minuten rum sind, die wir auf das Ergebnis warten müssen", erläutert Haag. So fallen nicht einmal die Namen derer, die sich frisch haben testen lassen.

"Der Bürgermeister-Kreis des GVV Kleiner Odenwald ist sehr stolz auf das, was hier geleistet wird", teilt Aglasterhausens Bürgermeister Stefan Kron auch im Namen seiner Kollegen beim Vor-Ort-Termin mit. Der Grundgedanke hinter dem Testzentrum sei es für alle Beteiligten, Sicherheit für die Bevölkerung herzustellen. "Patrick Haag hat eine wichtige Vorreiterrolle übernommen, aber unser Dank gilt allen Freiwilligen, ob von den Blaulichtorganisationen oder vereinsexternen", betont Kron.

"Das Ehrenamt ist für die Gemeinden von enormer Bedeutung, und gerade durch die Corona-Pandemie haben wir deutlich gezeigt bekommen, wie wichtig es sein kann. Freiwillige Helfer im Ehrenamt engagieren sich an den unterschiedlichsten Positionen und stellen somit sicher, dass das System, unsere Gesellschaft, funktionieren kann", findet der Bürgermeister und als Vorsitzender der GVV auch Schirmherr des Testzentrums klare Worte.

Die verwendeten, hochwertigen Antigentests, die das Team verwendet, sowie die Schutzkleidung werden von der GVV besorgt. "Man darf aber auch nicht vergessen, dass es für jeden Test eine Aufwandsentschädigen vom Land gibt", fügt Kron hinzu. Ein "kleiner Obolus" gehe auch an die Kassen der Hilfsorganisationen, die seit Ausbruch der Pandemie (wie viele weitere) keine Einnahmequellen mehr haben.

Die Omikron-Variante ist auch am Kleinen Odenwald nicht spurlos vorbeigegangen. "Seither verzeichnen wir so viele positive Testergebnisse wie nie zuvor", erzählt Haag. Laut Strichliste sind es fast sechsmal so viel. Häufig müsste auch nachgetestet werden, wenn die Abzustreichenden zuvor andernorts sowohl positive wie auch negative Testergebnisse gehabt hätten, berichten Haag, Arlt und Schmidt. Die Gründe dafür seien vielfältig. "Wir halten hier am Nasenabstrich fest, der auch bis zur Nasenscheidewand gehen muss, denn das Virus sitzt weit hinten in der Nase und ist meist nur dort sicher nachweisbar", erläutert Haag den praktischen Ablauf.

Die Freiwilligen haben im letzten Jahr so einiges erlebt. "Wir erfahren viel Dankbarkeit und Wertschätzung", halten Arlt, Schmidt und Haag fest. Jedoch seien einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch schon zum "Prellbock" geworden. "Als 3G am Arbeitsplatz eingeführt wurde, haben einigen ihren Unmut darüber bei uns abgeladen und sind teilweise sogar aggressiv geworden", erinnern sie sich. Umso schöner sei es, oftmals zu hören, dass die Leute sich im Testzentrum wohl und sicher fühlen – und das sei die große Mehrheit.

Obwohl vor wenigen Wochen die 2G-plus-Regelung in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens weggefallen ist, verzeichnet man im Testzentrum in Aglasterhausen keinen Rückgang an der Nachfrage des Angebots. Und solange das so bleibt, wird es auch bestehen bleiben, verspricht Schirmherr Stefan Kron. "Irgendwann werden wir uns zurückziehen, aber ein Datum ist dafür nicht vorgesehen. Die Bevölkerung ist froh, dass wir permanent da sind, und wir haben eine gute Struktur geschaffen", so der Bürgermeister. Und während er das sagt, bringen eine Mutter und zwei Kinder, die einen Test brauchen, den Freiwilligen eine kleine Packung Merci-Schokolade vorbei – eine schöne Geste, die den Ehrenamtlichen viel bedeutet. Denn bei 7400 Tests und 2300 Arbeitsstunden wird es nicht bleiben.