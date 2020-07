Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Die Premiere lief – Ehre, wem Ehre gebührt – in der Großen Kreisstadt, nun sind die Kommunen im Umland dran. Dem Alphabet folgend, wird heute die RNZ-Rathausrunde in Aglasterhausen "ausgetragen". Im ausführlichen Gespräch beleuchtet dabei Bürgermeisterin Sabine Schweiger aktuelle und kommende Themen in der Zentralgemeinde des Kleinen Odenwalds. Dabei spielt natürlich auch Corona (noch) eine bedeutende Rolle, wenngleich die Rathauschefin durchaus auch positive Ansätze sieht, die man aus der Krise für die Zeit nach der Krise mitnehmen kann.

Aglasterhausen ist nicht nur alphabetisch ganz weit vorne in der Region. Unter anderen ist man Modellgemeinde für ein Blackout-Szenario. Wo ist man abgesehen davon noch an führender Stelle?

Debattiert leidenschaftlich gerne mit Männern und ist stolz auf ihr Rathausteam: Aglasterhausens Bürgermeisterin Sabine Schweiger.

Ganz klar bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das haben wir jetzt gerade wieder in der heißen Coronazeit gesehen, als an die 50 Kinder bei uns in der Notbetreuung waren – so viele wie nirgendwo anders in der Region. Wir bieten eine Betreuung von 7 bis 17 Uhr, für Kinder ab einem Jahr, haben zudem weitere Infrastruktur, die der genannten Vereinbarkeit von Familie und Beruf absolut entgegenkommt. Da sind wir schon ganz weit vorn, finde ich.

Bleiben wir kurz noch bei der Corona- und Notbetreuung. Wie ist denn inzwischen die Lage bei der Kinderbetreuung?

Es hat sich wieder eingependelt. Der Regelbetrieb funktioniert, vor allem auch deshalb, weil sich wirklich alle Beteiligten vorbildlich eingebracht haben und einbringen. Auch in der schlimmsten Phase nach Ausbruch der Pandemie ist der Kontakt der Erzieher zu Kindern und Eltern nie abgerissen. Am meisten beeindruckt haben mich die unzähligen Videos, die das Kindergartenteam für Kinder und Eltern jeden Tag aufs Neue produziert hat. Das war berührend.

Wie sehr hat Corona Ihre Gemeinde denn getroffen?

Zunächst einmal muss ich an der Stelle mal sagen, dass ich es absolut richtig finde, dass man von Landkreisseite die Orte, in denen neue Fälle bestätigt wurden, konsequent nicht genannt hat. Auch wir hatten Coronafälle, um einen Teil Ihrer Frage zu beantworten. Ich habe sehr früh die Menschen zu Gesprächen über den Gartenzaun motiviert, wir wollten von Verwaltungsseite zudem von Beginn an das Gefühl vermitteln: Da ist jemand für uns da. Dazu gehört auch eine schnelle und umfassende Weitergabe von Informationen, etwa an die vielen Vereinsverantwortlichen. Wenn man im Chaos Struktur geben kann, dann wird’s ruhiger, dann entspannt sich die Lage. Das haben wir ganz gut hinbekommen, finde ich. In einer Phase der absoluten Verunsicherung.

Unsicherheit besteht auch nach wie vor, was die Auswirkungen von Corona auf die jeweiligen Gemeindehaushalte anbelangt. Wie sieht es da in Aglasterhausen aus?

Das Land hat da wirklich rasch mit Mitteln geholfen, sowohl dem Gewerbe als auch den Kommunen. Dank dieser Unterstützung kommen wir aktuell ganz gut zurecht. Die Schlüsselzuweisungen sind da derzeit wirklich der Schlüssel. Wenn die sich dann, was irgendwann kommen wird, an den Steuerschätzungen von 2020 orientieren, dürfte es aber richtig eng werden. Aber noch mal: Bund und Land haben was das Finanzielle anbelangt, bislang einen guten Job gemacht. Nicht so gut war dieser Job in Bezug auf die mitunter verwirrenden Verordnungen in der Phase der Lockerungen nach dem Lockdown.

Was glauben Sie kann man mitnehmen aus dieser (nach wie vor) außergewöhnlichen Zeit?

Da kann man einiges Positives mitnehmen, das muss man auch mal vermitteln, finde ich. Vor allem die Erkenntnis, dass Heimat, Familie, Freunde wichtiger sind als alles andere. Die Vollbremsung im Wahnsinn der Beschleunigung hat gezeigt, dass weniger mehr ist. Ich vermisse die Masse an Terminen nicht, man hat vielleicht auch gelernt, sich kürzer zu fassen. Und man hat gesehen, dass moderne Medien durchaus hilfreich sein können.

Und welche Erkenntnisse nehmen Sie für sich selbst mit aus der Krise?

Mir ist bewusst geworden, dass ich mit einem tollen Team im Rathaus gesegnet bin, da haben ausnahmslos alle an einem Strang gezogen. Dann bin ich dankbar für meine Familie, die mir viel Kraft gegeben hat. Es war eine intensive Zeit, die so schnell nicht wiederkommt. Ich bin erleichtert, dass alle wichtigen Menschen um mich herum gesund geblieben sind. Und dann ist da noch der Wert der Natur, den einem Corona noch einmal mehr deutlich gemacht hat. Da sind wir hier wirklich in einer Luxus-Situation.

Schon vor Corona hatte Aglasterhausen mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen wie andere Kommunen vergleichbarer Größe auch. Eines ist der Ortskern, in dem sich ob veränderter gesellschaftlicher Verhaltensweise immer wieder Leerstände auftun.

Wenn ich einen Strich drunter mache, dann ist die Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit positiv. Wir haben eine funktionierende Gastronomie, ein neues, besonderes Café, zwei weitere neue, kleine Läden. Auch bei einem schon länger akuten Leerstand in der Ortsmitte tut sich was, zudem haben wir aktuell drei seriöse Anfragen aus dem Gesundheitssektor für den Ortskern und die Randlage. Innenverdichtung ist und bleibt ein wichtiges Thema, da sind auch Ortsansässige erfreulicherweise recht aktiv. Um das Ganze ein bisschen zu relativieren, muss man aber auch sagen, dass es phasenweise so etwas wie einen Immobilienrausch gab, der auch bei uns dafür gesorgt hat, dass zum Teil einfach unrealistische Preise aufgerufen wurden.

Eine Immobilie, über die zuletzt spekuliert wurde, ist das im Ort befindlichen Seniorenheim. Dessen Eigentümergesellschaft plant einen Neubau. Wie ist da der Stand der Dinge?

Das Unternehmen und der Gemeinderat stehen im Austausch, allerdings noch nicht-öffentlich. Unser Anliegen ist es, das Vorhaben so zu begleiten, dass es ein Mehrwert wird. Wobei es klares Ziel ist, in der Gemeinde Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen hier alt werden können. In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im September werden die Planungen und Optionen den interessierten Bürgern vorgestellt.

Wie sieht es denn generell mit der Weiterentwicklung aus? Sind weitere Neubau- oder Gewerbegebiete in Planung?

Ja, durchaus: Am Schneidersberg II ist der zweite Bauabschnitt in Arbeit. Nach den Sommerferien startet ein Interessenbekundungsverfahren zu Wohnformen, die auch das Thema altersgerechtes Wohnen berücksichtigen sollen. In den Ortsteilen schauen wir parallel gemäß den Vorgaben des Regionalverbands nach Abrundungsmöglichkeiten. Denn eines ist klar: Wir werden Bevölkerung gewinnen.

Und das Gewerbe?

Da gibt es aktuell nicht die Überlegung für ein neues Gebiet, eher eine Weiterentwicklung von einzelnen, kleineren Zellen. Klar ist auch hier: Die Gemeinde muss sich weiterentwickeln dürfen. Zumal wir etwa dank S-Bahn- und Straßenanschluss in einer privilegierten Ausgangslage sind. Ganz wichtig ist für mich auch, dass wir beim Breitbandausbau schnell weiter kommen, der flächendeckende Anschluss ans Glasfasernetz ist wirtschaftlich einfach sehr bedeutsam.

Sie haben schon die verkehrliche Anbindung angesprochen. Die bringt Vor- aber auch Nachteile. Vor allem die Bundesstraße B292 ist an manchen Stellen ein schwer zu überwindendes Hindernis, vom Verkehrslärm mal ganz abgesehen ...

Ja, da gibt es ein paar Baustellen: Die Unterführung am östlichen Ortseingang ist einfach nicht mehr zeitgemäß, eine Umgestaltung aber schwierig und kostspielig. Oder die Kreuzung nach Daudenzell: Da muss eine Bedarfsampel hin, mir ist ein Rätsel, warum da noch keine ist. Wir wollen nicht warten, bis es zu einem folgenschweren Unfall kommt.

Mit welchen Mitteln versuchen Sie denn da, Ihrem Ziel näher zu kommen?

Mit denen, die uns zur Verfügung stehen: Wir werden von Gemeindeseite weiter Druck auf die zuständigen Straßenverkehrsbehörden bei Bund und Land machen. Von mir aus auch mit einer weiteren Verkehrsschau. Wir werden da nicht locker lassen.

Wir sind gespannt, wie der Druck wirkt. Wo wollen Sie noch Druck machen, wo sehen Sie die großen Themen und Herausforderungen?

Für Aglasterhausen ist ein Ziel die Entwicklung eines Gemeindeleitbilds, das wirtschaftlich, ökologisch und gesellschaftlich ein nachhaltiger Wegweiser ist. Wie soll Aglasterhausen 2035 aussehen – das ist die Frage, auf die wir Antworten suchen wollen. Breitbandversorgung ist da ein wichtiges Thema, ein anderes der Generationswechsel, den es vielfach zu vollziehen gilt. Viele "Hausemer", die es etwa in der Ausbildung weggezogen hat, kommen zurück. Auch die medizinische Versorgung ist ein wichtiger Punkt, in der Tagespflege etwa muss sich noch was tun. Und wir müssen unsere Umwelt, diesen Schatz den wir um uns haben, schützen. Das braucht Gespräche, da muss man die Wertigkeit noch mehr verdeutlichen. Die kleine heile Welt schützen, da kann jeder selbst was dazu beitragen. Und bis 2035 in der Gemeinde plastikfrei werden, das wäre auch ein großes Ziel. Wahrnehmen, erkennen, die eigene Verantwortung sehen und danach handeln – so sollte es laufen.

Verantwortungsbewusstes Handeln ist auch über die Gemeinde hinaus gefragt. Wie bewerten Sie die interkommunale Zusammenarbeit in der Region?

Nicht nur Corona hat gezeigt, wie wichtig funktionierende Netzwerke sind, wie wichtig ein funktionierender Austausch. Als Beispiel nehme ich da mal den Austausch mit meinen Bürgermeister-Kolleginnen aus Baden-Württemberg: Da leistet man sich gegenseitige Unterstützung, ermöglicht neue Blickwinkel, zeigt neue oder andere Herangehensweisen auf.

Klappt das auch in der näheren Umgebung? Also mit den Nachbargemeinden, im Kreis?

Da geht schon noch ein bisschen mehr, denke ich. Wettbewerb ist nett, aber im Sport besser aufgehoben. Einen Wettbewerb zwischen einzelnen Gemeinden lehne ich ab. Die Einrichtung des gemeinsamen Gutachterausschusses für alle Kommunen im Kreis ist ein gutes Beispiel für den Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit. Eine gemeinsame Beratungsstelle für Erzieherinnen wäre ein weiterer Schritt. Wir in Aglasterhausen haben auch gute erste Erfahrungen mit dem Mosbacher Ordnungsdienst gemacht, der seit Jahresbeginn bei uns den ruhenden Verkehr kontrolliert. Da gilt es, künftig noch mehr zusammen zu schaffen, das ist notwendig und absolut sinnvoll.

