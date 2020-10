Aglasterhausen/Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Im Seniorenpflegeheim "Glück im Winkel" im Ortsteil Michelbach gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. Laut Mitteilung des Pflegeheims wurden bis zum heutigen Mittwochmorgen neun positive Corona-Fälle festgestellt. Zunächst erhielt am vergangenen Donnerstag ein Mitarbeiter der Haustechnik ein positives Testergebnis, kurz darauf eine weitere Bewohnerin, die sich aufgrund eines allgemein schlechten Gesundheitszustandes bereits im Krankenhaus befand.

Für den Hausmeister wurde nach Angaben des Pflegeheims sofortige Quarantäne angeordnet, das Gesundheitsamt umgehend über den Vorfall informiert. Unmittelbar darauf wurde eine Reihentestung angeordnet und alle Bewohner und Mitarbeiter des Pflegeheims abgestrichen. Diese ergab weitere Positiv-Fälle (sechs Bewohner und ein Mitarbeiter). Die Einrichtung befinde sich seit vergangenem Donnerstag in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises, um die Vorgehensweise abzustimmen.

Nach Bekanntwerden der Testergebnisse letzte Woche wurden sofort die für den Infektionsfall vorbereiteten Notfallmaßnahmen eingeleitet. Nach Informationen des Pflegeheims wurden alle Bewohner wurden auf ihre Zimmer isoliert, die Körpertemperatur wird regelmäßig überprüft. Die Mitarbeiter arbeiten unter erhöhten Schutzvorkehrungen, das heißt mit persönlicher Schutzausrüstung. Zu dieser gehören neben der FFP-2-Maske auch Brille, Schutzkittel und Handschuhe.

Das Glück im Winkel gehört zum Pflegeheimbetreiber Domus Cura GmbH, die neben dem Glück im Winkel Michelbach noch zwei weitere Einrichtungen im Neckar-Odenwald-Kreis, in Neunkirchen und Hüffenhardt, unterhält. In enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern vor Ort wurden laut der Mitteilung seit Beginn der Pandemie Krisenszenarien und Notfallpläne für den Umgang mit einer Corona-Infektion in den Häusern ausgearbeitet. Bis zu dem aktuellen Vorfall konnten Corona-Infektionen in den Einrichtungen weitestgehend verhindert werden.

Die Einrichtungen sind ferner untereinander gut vernetzt und auf den Austausch an Hygieneschutzmaterial und Personal bei Engpässen vorbereitet. Die Eindämmung bzw. Verhinderung einer Corona-Infektion hat zurzeit oberste Priorität in den Einrichtungen, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Das Glück im Winkel Michelbach musste aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens vorübergehend wieder für Besuche durch Angehörige geschlossen werden. Telefonanrufe für Angehörige, die über das Stationstelefon laufen, können von 13 bis 17 Uhr getätigt werden. Angehörige, die etwas vorbeibringen oder abholen möchten, können dies von 10 bis 14 Uhr tun. Dafür sollen sie sich direkt an die Verwaltung wenden und sich zur Entlastung der Mitarbeiter an diese Zeitvorgaben halten.