Aglasterhausen. (lah) Zu einem Eldorado für handzahme Tiger, verwegene Marienkäfer und lustige Zebras entwickelte sich gestern Nachmittag der Gaudiwurm der Hausemer Windbeutel. "Des Wetter is heut auch net überragend", zeigten sich die Narren wenig beeindruckt von Regen, Wolken und Windböen. Statt zu lamentieren, begrüßten sie die Kükengarde der Hausemer mit reichlich "Schalalalala". Als Dank gab es nicht nur Süßes und Flüssiges satt; sogar Blumen verteilten freundliche Närrinnen.

Mit Regencapes und dick gefüllten Spendierhosen zogen Junioren-, Teenie und Große Garde der Windbeutel ins Rennen. Die Bermuda-Bären aus Asbach, Schwarzach und Hause hatten den Winterschlaf frühzeitig beendet, um nun im bunten Narrenkleid richtig durchzustarten. Aus dem Schwarzbachtal hoppelten flugs die Hasen herbei. Experimentierfreudig und übermütig, wie sie von Natur aus sind, ließen sie Jung und Alt zu "Johnny Depp" aufspringen.

Zum Hexensabbat hatten die Hausemer Urgesteine geladen. Manch kleines Kind am Wegesrand zeigte sich zunächst erschrocken ob der wilden Gestalten. Doch mit einigen Süßigkeiten war das Eis schnell gebrochen. "Eisige Zeiten" waren bei Timo Metzger & Friends aus Lobbach angesagt. Zwischen Iglus tummelten sich Eisbären und Pinguine. Vom Nordpol zum Südpol ist es in der Narrenzeit glücklicherweise nur ein Katzensprung. Den Binauer Dorfkindern um Nico Ihrig folgte der Turnverein Aglasterhausen.

Walt Disneys Märchenreich bevölkerten mindestens sieben Schneewittchen und ein Zwerg. Sportiv zogen Unermüdliche den Wagen mit Muskelkraft an. Ein Kettcar mit Null Emissionen begeisterte nicht nur die Eiskönigin. Den Sportverein Aglasterhausen vertrat der Tanzsport würdig. Die Hauptstraße verwandelte sich so in ein Parkett.

Schweres Handgepäck führten die Breitenbronner Lumpen auf ihrem Wagen mit sich. Glücklicherweise hatten die orange Behüteten reichlich durstlöschende Materialien an Bord – und teilten sie freigiebig aus.

Immer nur bergab ging es bei den "Downhill Brosn" mit voller Absicht. Denn mit flotten Zweirädern pesten die Downhill Party Biker über die Feiermeile. Direkt in den Wald zog es die Schlepperfreunde, die für ein glückliches (Zug-)Ende sorgten.