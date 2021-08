Von Marie Beichert

Aglasterhausen. Sommer und Ferien sind da – und damit verbunden natürlich auch der Badespaß im Schwimmbad und vermehrt auch an Seen und Flüssen. Dabei hört man in letzter Zeit immer wieder von Badeunfällen, die sogar tödlich endeten. Nach der langen Lockdown-Zeit ist es deshalb jetzt umso wichtiger, dass wieder Schwimmkurse angeboten werden können, um diese tragischen Fälle in Zukunft (hoffentlich) vermeiden zu können.

Stefan Ebert, Vorsitzender und Jugendleiter der DLRG Aglasterhausen, berichtete dieser Tage, wie es im eigenen Verein derzeit aussieht: "Aktuell findet im Familien- und Freizeitbad ein Anfängerkurs statt. Dieser ist ausgebucht und es gibt viele Anfragen, um noch weitere Kurse zu füllen. Zum anderen trainieren unsere aktiven Rettungsschwimmer im Freibad Reichartshausen. Dafür haben wir pro Woche eine Stunde Zeit, die dann auch vollständig genutzt wird. Außerdem dürfen wir zusammen mit der DLRG Mosbach im Freibad ,faMos’ üben."

Des Weiteren trainieren zahlreiche Rettungsschwimmer und Einsatzkräfte in diversen anderen Bädern, da viele studiums- und arbeitsbedingt nicht mehr in Aglasterhausen wohnen. Da werde das Training dann einfach in Mannheim, Karlsruhe oder Schwäbisch Hall abgehalten und man versuche, sich so gut es eben geht, fit zu halten, erklärt Ebert.

Nachdem das Schwimmtraining jetzt für eine so lange Zeit ausgesetzt war, steht der Verein vor einigen Herausforderungen. So sei es vorrangig, wieder einen guten Rhythmus zu finden und regelmäßig trainieren zu können. Dieses Training wollen einige allerdings nicht mehr wahrnehmen. Ebert sagt dazu: "Wir haben jetzt schon einige Abmeldungen von Kindern und Jugendlichen erhalten, hoffen aber, möglichst viele beim Schwimmen halten zu können." Gerade bei jüngeren Kindern, die noch keine sicheren Schwimmer sind, sei es wichtig, am Ball zu bleiben, meint er weiter.

Auch bei Veranstaltungen, die man zuletzt außerhalb des Schwimmbads angeboten hat (z. B. Bastelaktionen), seien die Anmeldezahlen verhältnismäßig gering gewesen. "Wie viele Mitglieder wir verloren haben, wird sich noch zeigen. Ich bin aber zuversichtlich, dass uns der ,harte Kern’ trotz Corona erhalten bleibt", zieht Stefan Ebert ein Resümee.

Da Schwimmkurse im Moment so gefragt sind wie wahrscheinlich noch nie, kann es schnell dazu kommen, dass das eigene Kind keinen Platz bekommt. Was Eltern in diesem Fall tun können, weiß Ebert. "Bei Kindern, die noch Angst vor Wasser haben, kann man zu Hause schon mit der sogenannten Wassergewöhnung beginnen. Das geht in der Badewanne, in der Dusche, im Planschbecken oder auch im örtlichen Schwimmbad. Das richtige Schwimmen sollte man seinen Kindern nur lehren, wenn man sich auch wirklich sicher ist, was man ihnen beizubringen hat. Nicht umsonst hat die Schwimmausbildung der Lehrenden der DLRG mehr als 100 Lerneinheiten plus unzählige Stunden Praxiserfahrung vor Ort, gemeinsam mit erfahrenen Ausbildern. Lieber in den sauren Apfel beißen und noch ein Jahr länger auf die Kinder aufpassen", berichtet er.

In der DLRG Aglasterhausen dürfen die ältesten Kinder zuerst an den Schwimmkursen teilnehmen, sodass trotz einem Jahr Pause keiner auf der Strecke bleiben soll. Wie die verlorene Zeit aufgeholt werden könne, das sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar.

Bleibt also abzuwarten, wie sich die Situation um die Schwimmkurse angesichts der Coronapandemie entwickeln wird. Eines ist jedoch sicher – Schwimmen können gehört zum Leben dazu. Und wenn es einem nur das bisschen Sicherheit gibt, dass man am See oder am Meer nicht sofort in Panik gerät, sobald man einmal den Boden unter den Füßen verliert.