Von Bernd Kühnle

Aglasterhausen. Angesichts der in den letzten Tagen stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen sah sich auch die Gemeinde Aglasterhausen gezwungen, schärfere Maßnahmen zu ergreifen. Bürgermeisterin Sabine Schweiger erläuterte gleich zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Sport- und Festhalle diese Maßnahmen, die sich an den Allgemeinverfügungen des Landratsamts orientieren. Auch die Punkte der Landesverordnung sind dabei berücksichtigt.

Im Einzelnen treten Einschränkungen im öffentlichen und im privaten Bereich in Kraft, wozu auch eine Tragepflicht für Mund- und Nasen-Schutzmasken unter bestimmten Bedingungen im öffentlichen Raum gehören. Dazu sind Sperrzeiten und Alkoholausschankverbote einzuhalten, bei Verstößen drohen Zwangsgelder. Allerdings appellierte die Bürgermeisterin vornehmlich an die Vernunft und Eigenverantwortlichkeit der Bevölkerung, um eine weitere Ausbreitung des Virus einzuschränken.

Um die Bevölkerung entsprechend zu informieren, seien regelmäßige Informationen etwa in Wochenabstand geplant. Darüber hinaus versuche die Gemeinde, eine ständige Verbindung zu den Erkrankten zu halten. Aktuelle Entwicklungen seien auf der Homepage der Gemeinde abrufbar.

Anschließend gab Hauptamtsleiter Friedbert Steck die in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse bezüglich einer Einstellung im Personal- und Rechnungsamt sowie von pädagogischen Fachkräften für den kommunalen Kindergarten "Sonnenblume" und der Veränderungen in der Kernzeitbetreuung in der Grundschule bekannt.

Einem Baugesuch stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Mit demselben Abstimmungsergebnis wurde der Auftragsvergabe für die Tiefbauarbeiten im zweiten und dritten Bauabschnitt des Gebiets "Schneidersberg II" im Straßenbau, der Regenwasserkanalisation, der Schmutzwasserkanalisation und der Wasserleitungen zugestimmt. Hier kam die Firma Leonhard Weiss aus Bad Mergentheim zum Zug, die bei ihrem Gebot von 1,64 Millionen Euro um 344.644,30 Euro unter dem Kostenvoranschlag lag. Außerdem befürworteten die Gemeinderäte den Abschluss eines Ingenieurvertrags über Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke mit dem Ingenieurbüro Wald + Corbe aus Hügelsheim für ein Honorar von 130.774,93 Euro. In diesem Zusammenhang kam die Anregung aus dem Gemeinderat, dass Bauamtsleiter Andreas Kolbe Florian Horchheimer in Maßnahmen der Mitbetreuung und Planung einarbeiten solle.

Bei der folgenden Diskussion ging es um eine Vertragsverlängerung für die Stromlieferung an alle gemeindeeigenen Abnahmestellen für das Jahr 2022. Nachdem Rechnungsamtsleiter Frank Herion die bisherige Entwicklung der Stromverträge dargelegt hatte, stimmte der Gemeinderat einstimmig dafür, dass die Gemeinde nicht an der Bündelausschreibung der GT-service GmbH für den Strombezug ab 2022 teilnimmt und den Vertrag mit der Energiedienst AG zum jetzigen Zeitpunkt nicht kündigt. Vor dem nächsten Kündigungszeitpunkt im November 2021 soll der Rat über die Teilnahme an der nächsten Bündelausschreibung informiert werden.

Abschließend nahm der Gemeinderat vom Abschluss der überörtlichen Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfanstalt Kenntnis, ehe Bürgermeisterin Schweiger auf eine Anfrage aus dem Publikum zusagte, die Parkmöglichkeiten in der Durchgangsstraße in Breitenbronn zu überprüfen und eventuell zukünftig einzusetzende Kommunikationsmodelle innerhalb der Gemeinde und des Gemeinderats zu überprüfen. Auch könne man für "den Fall der Fälle" eine Überarbeitung der Filteranlagen in der Sport- und Festhalle in Erwägung ziehen.