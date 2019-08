Sieht noch flott aus, die von 1988 bis 1990 erbaute Sport- und Festhalle in Aglasterhausen. Doch "innerlich" ist manches veraltet, so wie die Steuer- und Regelanlage für Heizung und Lüftung. Sie soll erneuert werden. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Aglasterhausen. "In der Gemeinde Aglasterhausen und ihren Ortsteilen lässt es sich in allen Bereichen gut leben. Denn unsere schöne Gemeinde hat auch in Sachen Sport viel zu bieten", steht auf der Internetseite über den Bildern der Sporthallen von Aglasterhausen und seinen Ortsteilen. Im Falle der Sport- und Festhalle im Hauptort (1990 eingeweiht) allerdings gilt das inzwischen mit Einschränkungen, denn die analoge Regel- und Schaltanlage für Heizung und Lüftung ist veraltet, so dass es immer öfter zu längeren Ausfallzeiten und kostenintensiven provisorischen Lösungen kam.

Es standen sogar Veranstaltungen kurz vor der Absage. Grund für die Kommunalverwaltung, das Ingenieurbüro Willhaug in Mosbach mit einer Bestandsaufnahme zu beauftragen.

Geschäftsführer Albert Geier erläuterte dem Gemeinderat detailliert, worin die Schwächen der alten Anlage bestehen und was es bedeuten würde, diese zu erneuern, auch kostenmäßig: knapp 130.000 Euro. Das sei aber nicht die Heiz- und Lüftungsanlage an sich, betonte Bürgermeisterin Sabine Schweiger mehrfach auch auf Nachfragen. "Wir reden nur über die Steuerungs- und Regeltechnik."

Die allerdings, versicherte Albert Geier, werde für reibungsloses Funktionieren der "eigentlichen" Anlage sorgen und sei auch einsetzbar, wenn es zu einer Erneuerung von Heizung und Lüftung kommen sollte. "Doch dafür bräuchten wir ein neues Gebäude oder einen Anbau", so Geier. Das werde mal eine Grundsatzdebatte im Gemeinderat, bat Schweiger schließlich zur Abstimmung über die nun anstehende neue Steuerung alter Technik. Sie erhielt ein einstimmiges Votum.

Alt, nämlich 19 Jahre, ist auch das Fahrzeug, das vom Bauhofleiter Uwe Lenz gefahren wird und ersetzt werden soll. In der Verwaltung hatte man verschiedene (neue) Anschaffungsvarianten von Leasing bis Elektroantrieb durchdacht und durchgerechnet, war aber zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Kastenwagen mit Dieselantrieb die sinnvollste sei, da auch ein beladener Anhänger damit transportiert werden müsse, was - so die Beschlussvorlage - keine grundsätzliche Bewertung von E-Fahrzeugen sein solle, denen die Verwaltung positiv gegenüber stehe. "Bezogen auf den Einsatzbereich" empfahl man jedoch ein Dieselfahrzeug.

Dr. Uwe Graser (Grüne Liste Aglasterhausen) brachte daraufhin als "ökologische Alternative" ein mit Gas betriebenes Fahrzeug in die Diskussion, Hans Götz von der CDU-Fraktion plädierte vehement für ein Elektroauto, Andreas Rupp von der Unabhängigen Wählervereinigung sah damit eine "neue Informationslage" gegeben und beantragte, Angebote für Autos mit Gasantrieb zu prüfen und konnte sich damit durchsetzen, so dass die ursprüngliche Beschlussvorlage vom Tisch war.

Nicht zum ersten Mal auf dem Tisch und bereits ausführlich in der Vergangenheit behandelt hatte der Gemeinderat die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Breitenbronn. Nun galt es einen Architektenvertrag per Beschluss zu vereinbaren. Er wird mit dem Architekturbüro Müller in Aglasterhausen geschlossen, das dafür ein Honorar (für die Grundleistungen) von knapp 42.000 Euro erhält. Die Maßnahme an sich ist mit 333.000 Euro veranschlagt.

Zur Anfrage eines Bürgers nach Bodenrichtwerten in der Gemeinde Aglasterhausen konnte Hauptamtsleiter Friedbert Steck sagen, dass man mit dem Gutachterausschuss zwar alle paar Jahre solche ermittle, doch dafür eigentlich aufgrund zu kleiner Fallzahlen die Datenbasis fehle. Friedbert Steck verwies darauf, dass es künftig ein zentrales, in Mosbach angesiedeltes Organ für die Ermittlung von Grundstückswerten im ganzen Neckar-Odenwald-Kreis geben werde.