Aglasterhausen. (schat/pol) Mit einer "Bedrohungslage" hatten es mehrere Beamte des Polizeireviers Mosbach am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in der Ortsmitte von Aglasterhausen zu tun. Gemeldet worden waren Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße, wobei ein 34-Jähriger im Treppenhaus insgesamt vier Personen, unter anderem einen Handwerker, mit einem Messer bedroht haben soll.

Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Konfliktsituation offenbar schon ein wenig entschärft, der 34-Jährige konnte aus dem Haus gebracht und in Gewahrsam genommen werden, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Verletzt worden sei bei der Auseinandersetzung niemand, teilt die Polizei weiter mit. Warum es überhaupt zur Bedrohungslage kam, das sei nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.