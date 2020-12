Mosbach. (schat) Viel Mühe machen sich die Verantwortlichen von Citymanagement und der Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv" dieser Tage, um die historische Altstadt mit ihren schmucken Fachwerkhäusern in ein stimmungsvolles Licht zu tauchen. Das Ergebnis des "Adventszaubers" ist durchaus sehenswert, jeden Abend nach Einbruch der Dämmerung erstrahlt die Fußgängerzone in buntem Licht. Zumindest fürs Auge wird im Advent da ein kleiner Ersatz für fehlende Stimmungsaufheller wie Weihnachtsmarkt und Co. geschaffen.

Dass aber auch ganz ohne menschliches Zutun, farbige Scheinwerfer oder bunte Filter Beeindruckendes entstehen kann, demonstriert uns immer wieder die Natur. So wie am Samstagabend, als ebenso überraschend wie umwerfend plötzlich der Himmel über Mosbach glühte. Und wie! Nicht nur auf der Anhöhe am Lohrbacher Flugplatz, wo dem Mosbacher Fotograf und Hobbyflieger Rudolf Landauer ein Foto gelang, zeigte sich – auch wenn das komisch klingt – das Abendrot in all seinen Farben. Rosa, orange, violett, lila – ein beeindruckendes Lichtschauspiel, das viele Menschen erst staunen und dann nicht selten zur Kamera oder zum Smartphone greifen ließ.

"Das dramatisch erscheinende Himmelsglühen erinnerte mich für einen kurzen Moment an die verheerenden Waldbrände in Kalifornien in diesem Jahr", erklärt Landauer, der kurz zuvor noch in die Luft gegangen und sicher wieder gelandet war. Glücklicherweise hatte das regionale Glühen keinen derart zerstörerischen Hintergrund. "Das Mosbacher Szenario war einfach nur schön und faszinierend", findet (nicht nur) der Hobbyflieger. Der natürlich als Fotograf nicht umhin konnte, dieses Szenarion auch bildlich festzuhalten. "Wenn man den westlichen Horizont um diese Zeit in den Nachmittagsstunden im Blick behält, dann kündigt sich so ein Schauspiel schon an", erklärt Rudolf Landauer, räumt zugleich aber ein: "In dieser Intensität war das aber natürlich schon ganz besonders!"

Während das Lichtschauspiel vom Samstag leider nur von kurzer Dauer war, leuchtet die Mosbacher Altstadt noch zuverlässig weiter. Bis einschließlich 6. Januar läuft die Aktion "Adventszauber", die neben zauberhaften Illuminationen auch animierte Kurzfilme der Filmakademie Baden-Württemberg, den Adventsweg "Gott auf Wohnungssuche", Naschereien zum Nachbacken und Kunsthandwerk in den Läden bietet. Am 3. und 4. Adventssamstag gibt es zudem die "Langen Shoping-Nächte" mit kostenloses Parken, Bus- und Bahnfahren im Stadtgebiet und Geschäften, die bis 22 Uhr geöffnet haben. So soll ein möglichst entspanntes Weihnachtseinkauf ermöglicht werden, bei dem auch die notwendigen Abstände eingehalten werden können.