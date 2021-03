Mosbach. (schat) Eine Fahrradstadt wie Heidelberg oder Karlsruhe war und ist Mosbach nicht. Und wird es wohl auch nicht werden. Dennoch hat sich die Stadtverwaltung in der jüngeren Vergangenheit immer wieder bemüht, für Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern Verbesserungen zu ermöglichen. Wie die Radler wiederum das "Klima" auf den Straßen und Wegen in der Großen Kreisstadt wahrnehmen, das versucht der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) mithilfe des Klimatests herauszufinden.

Dessen aktuelle Ergebnisse (im Jahr 2020 erhoben) wurden dieser Tage veröffentlicht: Mosbach landet dabei mit einer Gesamtnote von 4,1 im Vergleich zu anderen Städten ähnlicher Größe im Mittelfeld. Negativ bewertet werden von den Testteilnehmern unter anderem die Breite der Radwege, Abstellmöglichkeiten oder die Ampelschaltungen für Radler.

Bei der Stadt Mosbach ist Stadtplaner Klaus Kühnel Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um das Thema Radverkehr geht. Selbst passionierter Radler, weiß er um Probleme, Möglichkeiten und Grenzen. Die Ergebnisse des Fahrradklimatests hat er natürlich zur Kenntnis genommen, bewertet sie aber mit einer gewissen Skepsis, unter anderem da die Teilnehmer nicht zwingend repräsentative Aussagen und Wertungen abgeben.

Die bemängelten Punkte sind für Kühnel aber zum Gutteil dennoch nicht neu oder unbekannt. Schließlich würden an die Stadt, respektive den Radverkehrsspezialisten auch außerhalb des Klimatests immer wieder Beschwerden oder Anregungen herangetragen. "Wo es machbar ist, versuchen wir natürlich auch was zu machen", erklärt Klaus Kühnel. Und verweist auf Verbesserungen für Radfahrer etwa durch Einrichtung sogenannter Schutzstreifen auf Straßen im Stadtgebiet. "Da haben wir in den letzten Jahren auch viel Geld in die Hand genommen."

In manchen Fällen sei der Handlungs- oder Verbesserungsspielraum aber eben auch begrenzt. Oft mangele es schlicht und ergreifen an der nötigen Fläche, um etwa Radwege zu verbreitern. So wie etwa in der Mosbacher Hauptstraße oder am Elzuferradweg. "Wir wissen natürlich, dass der insbesondere beim Radverkehrsaufkommen am Wochenende sehr schmal ist. Aber das gibt es eben an den meisten Stellen auch kaum Optionen, den breiten zu machen", konkretisiert Kühnel. Mitunter seien es auch verkehrsrechtliche Regelungen (Parkraum etc.), die Veränderungen nicht oder nur sehr schwer zuließen.

Das Klima stetig zu verbessern, daran ist aber natürlich auch Radler Klaus Kühnel gelegen. Dafür lässt man aktuell auch das Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2009 von externen Experten (genauer: der spezialisierten Planungsgemeinschaft Verkehr – pgv – aus Hannover) überarbeiten.

Ein grundlegendes Problem sieht Klaus Kühnel aber vor allem im Klima zwischen Radfahrern und Autofahrern. Für diejenigen, die auf zwei Rädern und ohne reichlich Blech drumherum unterwegs sind, spielen Abstände auch außerhalb von Coronazeiten eine wichtige Rolle. Doch den gebotenen Mindestabstand von 1,50 Metern beim Überholen halten leider nur die allerwenigsten Autofahrer ein. "Das ist im Bewusstsein vieler Pkw- oder Lasterfahrer noch nicht angekommen", weiß auch Klaus Kühnel, schon aus eigener, praktischer Erfahrung. In dieser Beziehung ließe sich unterdessen das Klima für die Radfahrer in Mosbach recht einfach verbessern. Und das sogar kostenlos...