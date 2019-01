Mosbach. (rnz) "Für uns als Familie bedeutet das Studienergebnis eine unglaubliche Entlastung", freut sich Katrin O. aus Mosbach. Ihr achtjähriger Sohn M. leidet an einer Erdnussallergie. Seit einem Jahr nimmt er zusammen mit 13 Kindern und Jugendlichen an einer Studie an der Uniklinik Frankfurt teil, die nun fast abgeschlossen ist. An der gesamten Studie, die in sieben europäischen Ländern stattgefunden hat (an manchen Kliniken ist sie aber noch nicht abgeschlossen), waren 175 Kinder dabei. M. hat am Ende der Studie sogar umgerechnet drei bis vier Erdnüsse vertragen (1000 mg Erdnussprotein), ohne dass er darauf allergisch reagierte - ein riesiger Fortschritt.

Zum Hintergrund: Bei der Studie wurden die Kinder mit Erdnussallergie im Alter von vier bis 17 Jahren aufgeteilt auf eine Gruppe, die das neue Medikament "AR101", eine Art Erdnussproteinpulver, erhielt, und eine, die ein Placebo bekam. Die Kinder wussten dabei aber nicht, welches Präparat das Medikament und welches das Placebo war. Zu Beginn und am Ende der Studie wurde bei allen Teilnehmern die Reaktion auf den Verzehr von Erdnüssen getestet. Da M. die Höchstmenge an Erdnussprotein vertragen hat, war er vermutlich eines der Kinder aus der "Medikament"-Gruppe. "Die Studie ist aber noch nicht ,entblindet’, deshalb könnte es auch sein, dass er in der Placebo-Gruppe war", erklärte PD Dr. med. Katharina Blümchen, Oberärztin an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Frankfurt und Begleiterin der Studie, im Gespräch mit der RNZ. Das sei aber unwahrscheinlich.

Vor der Studie reichten schon Spuren einer Erdnuss - und die können in zahlreichen verarbeiteten Nahrungsmitteln enthalten sein -, um bei M. eine allergische Reaktion auszulösen. "Überall mussten wir den Leuten mitteilen, dass unser Kind Erdnussallergiker ist und Angst haben, dass er vielleicht doch etwas isst, worauf er allergisch reagiert", so Katrin O. Das betreffe Betreuungs- und Lehreinrichtungen, Kindergeburtstage und Besuche von Freunden, die Urlaubsplanung bis hin zum Vereinsleben. Starkes Herzrasen, Atemnot, Erbrechen, Kreislaufzusammenbruch, all das hat M. schon mitgemacht. Eine schwere allergische Reaktion (Anaphylaxie), wie sie bei M. bereits mehrere Male vorkam, kann im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen.

"Der erste Vorfall war vor etwa vier Jahren. Eine Bekannte hatte Erdnussbutterkekse gebacken, M. hat reingebissen, sie wieder ausgespuckt und musste sich übergeben. Dann bekam er Ausschlag", schildert Katrin O. die erste Anaphylaxie bei ihrem Sohn. Bis dahin war nicht bekannt, dass M. keine Erdnüsse verträgt. Am nächsten Tag ging Katrin O. mit ihrem Sohn zum Kinderarzt. Der sagte, der Junge solle alle Nüsse meiden. Eine Blutabnahme und ein Prick-Test (Allergie-Test) beim Hautarzt brachten Gewissheit: M. ist allergisch gegen Erdnüsse. Die gehören übrigens nicht zu den Nüssen, sondern zu den Hülsenfrüchten.

In Deutschland leiden ca. 0,4 Prozent der Kinder an einer Erdnussallergie. Auf dem Arzneimittelmarkt gibt es bislang kein Medikament zur Behandlung, doch die Chancen stehen gut, dass das Präparat - das auch bei M. so gut angeschlagen hat - zugelassen wird, so Dr. Blümchen. Bereits in einer vorherigen, sogenannten Palisade-Studie wurde unter Beteiligung von 66 Zentren in Europa und Nordamerika eine mögliche Immuntherapie mit dem Mittel AR101 gegen die Erdnussallergie getestet.

Neue Lebensqualität

In Deutschland waren die Uniklinik Frankfurt und die Charité in Berlin beteiligt. Die Vorgehensweise bei dieser Studie war genau dieselbe wie auch bei der aktuell noch laufenden Studie, an der M. aus Mosbach teilnimmt.

Die Ergebnisse sind vielversprechend: Zum Abschluss der Studie vertrugen 67 Prozent der Teilnehmer, die täglich das Medikament bekamen, Erdnussprotein im Gegenwert von ca. zwei Erdnüssen (600 mg Erdnussprotein). In der Placebogruppe waren es nur vier Prozent. Die Hälfte der AR101-Gruppe vertrug gar die höchste getestete Menge von drei bis vier Erdnüssen. Vor der Studie hatte niemand mehr als 30 mg des Erdnussproteins, also nur ein Bruchteil einer Erdnuss, vertragen. Die Zulassung für das Medikament wurde in den USA bereits Ende 2018 eingereicht, bei der europäischen Behörde (EMA) ist dies in den nächsten Monaten geplant. "Bis das Mittel wirklich auf den deutschen Markt kommt und die Kosten dafür auch von der Krankenkasse übernommen werden, dauert es im Normalfall aber noch zwei bis drei Jahre", erklärt Dr. Blümchen.

Durch das positive Studienergebnis sind M. und seine Eltern schon jetzt deutlich "entspannter", wie Katrin O. sagt. Dr. Blümchen betont aber auch: "Natürlich sind noch Fragen offen, die nun in Langzeitverlaufsstudien geklärt werden müssen." Deshalb gehen M. und die anderen Patienten nun in die nächste Studie über. So sei etwa nicht klar, ob man dieses Medikament täglich lebenslang einnehmen sollte oder ob im Laufe der Jahre eine vollständige Toleranz erreicht werden kann, sodass Patienten gar nicht mehr auf Erdnüsse reagieren.

Auf alle Fälle bedeutet der Verlauf der Studie für M. und seine Eltern schon jetzt eine neue Lebensqualität. Zwar ist die Allergie nach wie vor da, und Erdnüsse sollte er weiterhin meiden. Doch isst M. versehentlich etwas, in dem Spuren von Erdnüssen enthalten sind, so reagiert er nun nicht gleich allergisch darauf. "Die Toleranzschwelle ist deutlich höher. Unser Kind hat jetzt sein erstes Jahr ohne Anaphylaxie seit Bekanntwerden der Allergie hinter sich", freut sich Katrin O. Urlaube und Geburtstage lassen sich so schon entspannter angehen.