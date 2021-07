Von Marie Beichert

Neckar-Odenwald-Kreis. Nach monatelanger Vorbereitung geht es bei den Abiturprüfungen in Baden-Württemberg auf die Zielgerade. Doch wie in vielen anderen Bereichen, hat Corona auch hier mitgemischt. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat drei Abiturienten auf ihrem Weg durchs Abitur begleitet und erfahren, wie sie den Schulalltag unter Pandemiebedingungen gemeistert und erlebt haben. Jason Lichtenfels (18, Auguste-Pattberg-Gymnasium Mosbach), Leonie Egner-Walter (19, Eckenberg-Gymnasium Adelsheim) und Lucien Pittner (18, Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach) standen Rede und Antwort.

Wie war das Gefühl bei eurer ersten Abiturprüfung? So ein bisschen aufgeregt ist man da doch bestimmt, oder?

Jason Lichtenfels: Natürlich war eine Grundaufregung da. Allerdings fühlte ich mich am Tag der Prüfung doch sehr ausgeglichen und nahm es als ein fröhliches Zusammenkommen unter uns Schülern wahr. Zumal unsere letzte Begegnung als Stufe schon etwas her war.

Leonie Egner-Walter:Ich war gar nicht so aufgeregt und doch sehr gelassen an diesem Morgen. Ich hatte mich ausreichend vorbereitet und bin so mit ruhigem Gewissen zur Schule gefahren.

Lucien Pittner: Ich hatte die Grundnervosität, die – glaube ich – jeder hatte, aber auf keinen Fall Panik. Als wir dann endlich anfangen durften, war die Aufregung komplett verschwunden.

Lucien Pittner

Mit welchen Erwartungen und Ängsten seid ihr in die Prüfungen gegangen?

Lichtenfels:Wichtig war mir, dass ich meinen Notendurchschnitt aus dem letzten und jetzt noch laufenden Schuljahr in meinen Abiturfächern halten beziehungsweise auch noch steigern konnte. Mit tatsächlichen Ängsten fühlte ich mich eigentlich überhaupt nicht konfrontiert.

Egner-Walter: Eine wirkliche Angst vor den Prüfungen hatte ich nicht. Es gab zwar die Ungewissheit, was jetzt genau drankommen wird, jedoch würde ich das nicht als Angst bezeichnen.

Pittner: Meine größte Angst war, dass ich nicht genug Zeit habe oder dass ich zu wenig gelernt habe, und viel zu früh abgegeben muss. Da wir selten eine Arbeit geschrieben haben, die über diese Zeitdauer ging, konnte ich gar nicht einschätzen, wie das sein wird.

Hattet ihr Sorge, euch vor Ort mit Corona anzustecken?

Lichtenfels: Nein, für mich war dieses Risiko gering. Es bestand Maskenpflicht im gesamten Gebäude. Auch am Arbeitsplatz mussten wir die Maske tragen. Da war wohl das Diskutieren nach den Prüfungen auf dem Autoparkplatz riskanter als die Prüfung selbst.

Egner-Walter: Da wir in den zwei Wochen vor Beginn der Abiprüfungen im Homeschooling waren, hatte ich keine Angst, mich schon vor Beginn der Prüfungen in der Schule anzustecken, und habe auch privat meine Kontakte eingeschränkt. Auch im Prüfungsraum gab es ausreichend Schutzmaßnahmen.

Pittner: Direkte Angst hatte ich nicht, aber Respekt vor der ganzen Situation. Als wir endlich die Corona-Schnelltests an den Schulen bekamen und es die Pflicht gab, sich testen zu lassen, habe ich mir zumindest in der Schule keine Gedanken mehr gemacht.

Leonie Egner-Walter

Wie sah Eure Abi-Vorbereitung aus, und wie fandet ihr diese Zeit?

Lichtenfels: So richtig begann ich mit meinen Vorbereitungen erst in den beiden Wochen vor dem Abitur, zumal wir vorher auch noch Online-Unterricht hatten. Hier muss aber gesagt sein: Online-Unterricht ist aus meiner Sicht in keinem Fall mit Präsenz-Unterricht vergleichbar. Dazu fehlt für mich die gegenseitige Interaktion und das gemeinsame Arbeiten. Ergänzend scheint im Online-Unterricht jeder ein bisschen Schmied seines eigenen Glückes zu sein. Insgesamt war die Zeit vor dem Abitur dann doch sehr geprägt von Vorbereitungen, sodass recht wenig Zeit für andere Beschäftigungen möglich war.

Egner-Walter: Meine Vorbereitung habe ich Anfang März begonnen. Diese Zeit habe ich nicht als stressig empfunden, da ich mir genaue Lernpläne erstellt hatte und so sichergehen konnte, dass ich alle Themen bis zu der jeweiligen Prüfung wiederholt habe. Auch das Lernen von zu Hause aus bereitete mir keine großen Schwierigkeiten, da ich viele Möglichkeiten hatte, den Lernplatz zu wechseln und mich so konzentriert und produktiv vorbereiten zu können.

Pittner: Ich fand die Abi-Vorbereitungszeit eigentlich sehr entspannt. Man muss zwar zugeben, dass der Online-Unterricht nicht immer einfach war und man sich auch nicht immer optimal konzentrieren konnte, aber dennoch habe ich mir es schlimmer und stressiger vorgestellt, als es dann eigentlich war.

Würdet ihr sagen, dass die Aufgaben im Abi machbar waren? Hattet ihr das Gefühl, dass euch in Anbetracht dessen, dass ihr durch die Coronalage schwierigere Bedingungen bei der Vorbereitung hattet, entgegengekommen wurde?

Lichtenfels: Uns wurde zumindest in ein paar Fächern entgegengekommen. Insgesamt erschien mir das Abitur in meinen Prüfungsfächern sehr gut machbar. Dass der diesjährige Jahrgang aber ein leichtes Corona-Abi abgeschlossen hat, würde ich so trotzdem nicht sagen.

Egner-Walter: Generell würde ich alle Aufgaben meiner Fächer als machbar bezeichnen. Es gab natürlich Aufgaben, mit denen ich besser umgehen konnte, manche, die mir schwerer fielen. Wir haben in allen Fächern zusätzlich einen Zeit-Bonus bekommen.

Pittner: Alle Abi-Aufgaben waren auf jeden Fall machbar. Einen Unterschied zu anderen Jahrgängen habe ich persönlich nicht festgestellt, da wir ja auch Abi-Prüfungen aus Vorjahren zur Vorbereitung bekommen haben – und die waren vom Niveau her genauso fordernd.

Jason Lichtenfels

Jetzt ist es geschafft, alle Prüfungen sind geschrieben, was macht ihr da mit eurer freien Zeit?

Lichtenfels: Natürlich bin ich jetzt erleichtert darüber, zumindest das schriftliche Abitur hinter mir zu haben. Es folgt im Juli noch das mündliche. Ich kann mich jetzt wieder mehr mit Freunden treffen und genieße die Zeit bis zu den mündlichen Prüfungen einfach mal.

Egner-Walter:Nachdem die Vorbereitung auf die Prüfungen meinen Tagesablauf bestimmt haben, wusste ich danach erst einmal nicht, was ich den ganzen Tag machen soll. Ich habe mich dann wieder mit Dingen beschäftigt, die ich während der Abivorbereitung hinten angestellt hatte. Wir schreiben noch ein paar Klausuren, daher ist das Lernen noch nicht ganz vorbei. Aber ich freue mich auch auf die verbleibende Schulzeit, da noch einiges innerhalb unserer Stufe geplant ist.

Pittner: Ich fühle mich natürlich ein bisschen freier, aber genauso surreal ist die Situation nach den schriftlichen Prüfungen. Jetzt bereite ich mich langsam auf die mündlichen Prüfungen vor und auch auf ein paar Klausuren, die wegen Corona liegen geblieben sind und verschoben werden mussten. Ansonsten treffe ich mich mit Freunden und habe eine gute Zeit – soweit es Corona natürlich zulässt.

Plant ihr eine Abschlussfeier oder Abschlussfahrt? Und wenn ja, wie wird das aussehen?

Lichtenfels: Durch die aktuellen Inzidenzen scheinen einige Dinge wieder in greifbare Nähe zu rücken. Auf jeden Fall ist beides geplant, aber vielleicht dann doch nicht so, wie man es sich vorgestellt und gewünscht hätte.

Egner-Walter: Unser Abiball-Komitee ist aktuell mit der Planung eines Abiballs beschäftigt. Aktuell kann man leider noch nicht sagen, in welchem Umfang dieser dann stattfinden darf. Unsere Abschlussfahrt haben wir schon im letzten Sommer abgesagt.

Pittner: Unsere Abschlussfeier findet statt. In welcher Form, ist allerdings noch unklar. Eine Abireise ist auch geplant. Wir wollen nach Lloret de Mar, aber ob und wie die Reise stattfindet, wissen wir noch nicht genau.

Wie empfandet ihr eure Abizeit rückblickend?

Lichtenfels: Wenn ich an die gesamten letzten beiden Jahre Kursstufe denke, bin ich enttäuscht. Enttäuscht darüber, wie viele Dinge durch die Coronapandemie verloren gegangen sind. Dazu zählen Exkursionen, Studienfahrten ins Ausland, aber auch einfach das normale Leben. Abgesehen von dieser Tatsache, erschienen mir die letzten beiden Schuljahre bis hin zum Abitur recht entspannt.

Egner-Walter: Positiv fällt mir auf, dass ich ein großes Stoffpensum bewältigt habe, ohne unter Zeitstress oder Leistungsdruck zu geraten. Ich hatte zwar wenig Zeit für außerschulische Aktivitäten, aber das habe ich nicht als belastend empfunden. Außerdem habe ich in dieser Zeit auch einiges bezüglich Strukturierung und Planung gelernt. Das nehme ich als positiven Gewinn für mein weiteres Leben mit.

Pittner: Die Zeit des Abiturs war rückblickend überwiegend entspannt. Natürlich gab es auch Momente, die stressig waren und nicht so liefen, wie man es wollte. Aber das waren bei mir nur kleine Steine, die auf dem Weg zum Abitur lagen. Freizeit hatte ich auch genug, obwohl diese natürlich durch Corona nicht so genutzt werden konnte, wie man immer wollte.

Gab es einen Moment, der euch besonders in Erinnerung bleiben wird?

Lichtenfels: Der Moment nach meiner letzten Abiturprüfung, in dem ich in bestimmter Weise für mich mit der Schule kurz schon abgeschlossen hatte und einfach nur glücklich war.

Egner-Walter: Ja, die Kommunikationsprüfung in Englisch. Hierbei hatte ich viel Stress, weil es die erste Prüfung war. Aber im Endeffekt waren die ganzen Sorgen umsonst, und man konnte sich danach einfach nur freuen.

Pittner: Als Glücksmomente würde ich die bezeichnen, in denen ich meine Prüfungsbogen abgegeben habe. Nach stundenlangem Schreiben einer Prüfung, auf die man sich monatelang vorbereitet hat, war es ein erleichterndes Gefühl, zu wissen, es geschafft und dabei das Beste gegeben zu haben.