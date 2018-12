Mosbach. (stm/rnz) Seit Beginn dieser Woche gilt der neue Fahrplan im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). In diesem Jahr gibt es die Besonderheit, dass mit dem Stichtag 9.12. zwar die neuen Fahrpläne für den Schienenverkehr gelten, der Fahrplanwechsel bei den Bussen sich aber auf den 1. April 2019 verschiebt. Über die Gründe für die Wechselverzögerungen auf der Straße berichtete die RNZ bereits ausführlich.

Zurück zur Schiene: Keine Änderungen gibt es bei den S-Bahnen und den Regionalexpress-Zügen, hier bleibt es beim alten Fahrplan. Neue Verbindungen bringt die S41, die Stadtbahn Heilbronn-Nord: Die Taktlücke am Abend soll dort nämlich aufgefüllt werden. Zukünftig startet eine Stadtbahn nun auch um 20.18 Uhr in Heilbronn und erreicht Neckarelz damit fahrplangemäß um 21.07 Uhr, Mosbach um 21.16 Uhr.

Neu ist auch eine Nachtverbindung am Wochenende: In den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag beginnt eine Fahrt um 1.15 Uhr in Heilbronn am Bahnhofsvorplatz (Ankunft in Neckarelz um 2.07 Uhr und in Mosbach um 2.16 Uhr). Verstärkt um eine weitere Einheit wird darüber hinaus der Pendlerzug um 5 Uhr ab Mosbach, der stark nachgefragt wird.

Die neuen Busfahrpläne treten erst zum 1. April 2019 in Kraft. In der Zwischenzeit gelten weiterhin die bisherigen Fahrpläne. Neu hinzukommen werden ab 1. Januar aber schon zwei Regiobuslinien. Zwischen den Bahnhöfen Sinsheim und Neckarelz sowie zwischen Buchen und Tauberbischofsheim werden sie im Stundentakt verkehren, am Abend und an den Wochenenden alle zwei Stunden.

Das Mosbacher Busbuch erscheint bedingt durch die zeitliche Verschiebung bei den Busfahrplänen nicht mehr vor Weihnachten, sondern erst im Laufe des Januars 2019.