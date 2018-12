Im Juli wurden die alten Teile des Wehrstegs an der Schleuse Neckarzimmern aus der Verankerung gehoben. Am 4. September sollen nun die neuen Teile kommen. Foto: S. Kern

Neckarzimmern. (pm/stk) Der Wehrsteg an der Staustufe Neckarzimmern wird zum Schuljahresbeginn voraussichtlich wieder für Radfahrer und Fußgänger zur Verfügung stehen, das gab das Amt für Neckarausbau Heidelberg diese Woche in einer Pressemitteilung bekannt. "Die Betoninstandsetzungsmaßnahmen verlaufen planmäßig, so dass voraussichtlich am 4. September die neuen Wehrstegelemente mit dem Schwimmkran eingehoben werden können", heißt es in der Mitteilung weiter.

Ende Juli war der Schwimmkran bereits nach Neckarzimmern beordert worden, um die alten Elemente des Wehrstegs aus der Verankerung zu heben (wir berichteten). Die Schleusenanlage in Neckarzimmern mit zwei Schleusenkammern und drei Wehrfeldern (über sie läuft das Wasser ab zur nächsten Staustufe) wurde bereits im Jahr 1933 gebaut. "Die Bausubstanz dieser Anlage ist relativ gut", erklärte beim Vor-Ort-Termin Wasserbauingenieur Matthias Stocker. Doch der Wehrsteg war nicht mehr sicher. Deshalb musste die Metallkonstruktion mit asphaltiertem Boden einer neuen Stahlkonstruktion mit Gitterrosten weichen.

Nach Verguss der Brückenlager und Montage der neuen Treppe auf der Neckarzimmerner Seite soll der neue Wehrsteg am Samstag, 7. September, für die Öffentlichkeit freigegeben werden.

1,3 Millionen Euro kostet die Erneuerung. Die Summe beinhaltet neben dem neuen Steg auch die Sanierung der Pfeiler. Aber auch eine komplett neue Verkabelung (die auch für weitere Umbaumaßnahmen an der Anlage gerüstet ist) gehört zum Projektumfang.

Wenn der neue Steg "drin" ist, ist die Baumaßnahme allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen. Ab dem 9. September werden die für die Steuerung des Wehres und der Schleuse notwendigen Kabel wieder in die erneuerte Kabeltrasse verlegt und das Kabelprovisorium dann entfernt. Der Wehrsteg wird aus diesem Grund zunächst noch nicht in voller Breite nutzbar sein. Es sei außerdem mit kurzzeitigen Sperrungen zu rechnen, heißt es vom Amt für Neckarausbau, Radfahrer müssen absteigen und schieben.