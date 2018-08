Von Heiko Schattauer

Neckargerach. Wer mit der Bahn von Mosbach aus in Richtung Eberbach und Heidelberg fährt, darf sich beim Blick aus dem Zugfenster über tolle Aus- und Ansichten freuen. Was die Strecke für den Reisenden und Pendler sehenswert macht, beschert der Deutschen Bahn in der Unterhaltung aber eine Menge Arbeit. Vor allem auf dem Abschnitt zwischen Binau und Neckargerach geht es auf der einen Seite der Gleise steil nach oben und auf der anderen ebenso steil nach unten. Die Trasse verläuft mitten im Felshang - und der ist nicht auf ewig so stabil, wie man das vielleicht annehmen könnte. In regelmäßigen Abständen lässt die Bahn die Felswände überprüfen, nach der letzten Kontrolle sah man Handlungsbedarf: Seit Juni läuft nun also eine umfangreiche Felssicherungsmaßnahme, um den Zugverkehr auf Dauer vor Felsabbrüchen zu schützen.

Rund 1,2 Mio. Euro investiert die Bahn oberhalb der Bundesstraße 37 in die Sicherheit. Auf gut 800 Meter Länge werden zwischen Bahntrasse und dem Fußweg zur Margarethenschlucht rund 2500 Stabanker aus massivem Stahl in den Fels gebohrt, in die später wiederum mehrere Stahlnetze eingebracht werden. Damit will man bewerkstelligen, dass in naher Zukunft Steinschläge oder gar Felsabbrüche kein Thema mehr sind.

"Mindestens 20 Jahre", so die Einschätzung von DB-Projektleiter Holger Meinzer, sollte dann alles fest gesichert sein. Matthias Kogler, Vorarbeiter der auf derlei Maßnahmen spezialisierte HTB-Gruppe aus Österreich, geht sogar von ein paar Jahren mehr an gesicherter Sicherheit aus. Allein, die gesammelten Erfahrungswerte reichen eben bis dato lediglich zwei Jahrzehnte in die Vergangenheit.

Während er das erklärt, kauert Kogler gemeinsam mit Johanna Kunkelmann vom betreuenden Ingenieurbüro GBM (Ettlingen) im vom Grün befreiten Felshang, unter ihm geht's steil bergab, 15 Meter, dann kommen die Gleise. Die beiden kontrollieren mittels "Zugprüfung" stichprobenweise, ob bereits in den Fels gebohrte Anker auch die geforderte Halteleistung (100 Kilonewton) bringen. Oben wird der Zug geprüft, unten rauscht parallel gerade einer vorbei. "Die Maßnahmen laufen natürlich im Betrieb", erläutert Holger Meinzer, lediglich das hangseitige Gleis hat man zeitweise für die Bohrarbeiten gesperrt.

Ein mulmiges Gefühl haben Kogler und seine sieben Kollegen aus dem Nachbarland trotz der unter ihnen vorbeifahrenden Züge nicht. "Wenn dem so wäre, hätten wir den falschen Job", entgegnet der Vorarbeiter trocken. Die Felssicherung am Steilhang ist für die Österreicher "ein ganz ein normaler Job." Die HTB-Männer hatten im Frühjahr 2012 bereits die Sicherungen am Hang zwischen Bahnlinie und Bundesstraße erledigt. Damals wurden im Auftrag des Regierungspräsidiums rund 850 000 Euro in den Fels, respektive dessen Sicherheit investiert.

"Im Gegensatz zu der Maßnahme unten, wo große Mengen Spritzbeton verarbeitet wurden, wird hier oben vor allem mit Netzen gesichert", verdeutlicht Holger Meinzer. Zwar kommt man auch hier oben auf dem Weg zur Baustelle an etlichen Paletten mit dem besonderen Beton vorbei, der werde aber nur "partiell" zur Unterfütterung oder Stabilisierung von Felsabschnitten aufgebracht. Neben Beton und Stahl braucht es vor allem auch noch reichlich Zement für eine Erfolg versprechende Felssicherung. Jeweils "30 bis 100 Kilogramm" Zement, so Kogler, sind nämlich nötig, um für eine sichere Verbindung zwischen Stabanker und Felsumgebung zu sorgen.

Bis Ende November wollen Kogler und Co. ihr Werk in Neckargerach vollbracht haben. Der Steilhang mit mittlerem Buntsandstein soll am Ende so gesichert sein, dass Bahn- und Straßenverkehr die nächsten (mindestens zwei) Jahrzehnte in Ruhe und Sicherheit rollen können. Dass von der umfangreichen Maßnahme schon bald nichts mehr zu sehen sein wird, ist so gewollt: "In zwei Jahren sind die Stahlnetze schon wieder überwachsen", prognostiziert Holger Meinzer. Der aktuell kahle Hang werde sich dann schon wieder in sattem Grün präsentieren, da ist sich der Bahn-Projektleiter ebenso sicher, wie dies der Fels ums Grün herum dann sein soll.