Dallau. (schat) In Dallau feierte man mit einem offiziellen Akt und einem Tag der offenen Tür die Einweihung des neuen Rathauses. In zweijähriger Bauzeit wurde das Verwaltungsgebäude saniert und erweitert, kaum ein Stein blieb dabei auf dem anderen. Das Ergebnis des rund 5,3 Millionen Euro teuren Projekts nahmen zahlreiche Bürger beim Einweihungsfest in Augenschein.

Einweihung des neuen Rathauses in Dallau