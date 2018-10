Bewusst verzichtet der Ambulante ökumenische Hospizdienst zu seinem 20-jährigen Bestehen auf einen Festakt mit Grußworten. Aber die Verantwortlichen geben mit einer ganzen Reihe Veranstaltungen vielfältige Einblicke in ihre Arbeit. Den Auftakt machte der Film "P.S. Ich liebe dich", eine Kooperation mit dem "Kinostar" Neckarelz.

Am 5. April bietet man um 17 Uhr eine Führung durch die wiederaufgebaute Kirche von Limbach an. Am 12. Mai lädt man ab 19.30 Uhr zu einem "öffentlichen Hospiztreff" mit der Supervisorin und Pastoralpsychologin Marianne Bevier ein. Sie spricht über das Thema "Spiritualität". Am 16. Juni, 19 Uhr, referiert die Diplom-Psychologin Erika Ringlstetter im Buchener Krankenhaus ab 19 Uhr über die Frage "Wie viel Trauerbegleitung muss sein?", am 21. Juni wird der Vortrag im Mosbacher Krankenhaus zu hören sein. Am 29. September spricht Diplom-Psychologin Ellen Baumgärtner bei einem weiteren öffentlichen Hospiztreff ab 19.30 Uhr über das Thema "Sterbebegleitung bei traumatisierten Menschen". Am 15. Oktober beteiligt man sich am Welt-Hospiztag. Die Sterbebegleitung kirchenferner Menschen steht am 1. Dezember im Mittelpunkt eines Vortrags von Pfarrerin Ruth Lauer.

