Neckarzimmern. (hke) Eine Anpassung der Elternbeiträge in Abstimmung mit der evangelischen Kirchengemeinde wurde vom Gemeinderat Neckarzimmern in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Diese Beiträge orientieren sich wesentlich an den Empfehlungen des Gemeindetages und wurden für die Kindergartenjahre 2013/2014 sowie 2014/2015 festgelegt.

Demnach werden für die Betreuung in einer "Regelgruppe" monatlich 90 Euro bzw. 92 Euro zu bezahlen sein. Eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten kann künftig für monatlich 103 Euro bzw. 105 Euro in Anspruch genommen werden. Zusätzlich zu den bisherigen Betreuungszeiten ist künftig an bestimmten Wochentagen auch eine ganztägige Betreuung möglich. Durch die Erhöhung der Personalstellen wird darüber hinaus der Rechtsanspruch auf Betreuung von Kindern ab dem ersten Lebensjahr umgesetzt. Somit besteht ab dem kommenden Kindergartenjahr die Möglichkeit, die Kinder bereits ab dem ersten Lebensjahr in der Einrichtung betreuen zu lassen. Ebenfalls wird es künftig möglich sein, durch Buchung einzelner zusätzlicher Stunden den Eltern eine flexible Gestaltung des Betreuungsangebotes zu ermöglichen. Für das neue Kindergartenjahr können noch Kinder aufgenommen werden.

Die erforderlichen Mehrkosten für die Flexibilisierung des Angebotes von rund 3 500 Euro wurden vom Gemeinderat ebenfalls beschlossen. Bürgermeister Christian Stuber betonte, dass die Gemeinde in der Vergangenheit erhebliche finanzielle Aufwendungen in Kauf genommen habe, um durch flexiblere Betreuungszeiten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. "Der schrittweise Ausbau des Betreuungsangebotes sowie die engagierte und kreative Arbeit der Erzieherinnen sorgen dafür, dass sich der Kindergarten in Neckarzimmern sehen lassen kann", stellte der Bürgermeister fest.