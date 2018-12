Die Minneburgschule beim Bau in den 1960er-Jahren und heute. In den kommenden Wochen und Monaten wird hier wieder gebaut. Fotos: privat/Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Neckargerach. Als die Minneburgschule in den 1960er-Jahren in Neckargerach gebaut wurde, brauchte man sogar ein eigenes Betonmischwerk am Hang. Derart große Mengen Beton wurden hier verbaut. Dass die Hauptschule einmal leer stehen würde, daran hatten die damaligen Planer sicher nicht gedacht, eher an eine Vergrößerung der Schule. Im Sommer 2013 allerdings verließen die letzten Schüler die Minneburgschule. Doch jetzt soll wieder Leben in die verlassenen Klassenzimmer zurückkehren. Die Minneburgschule wird zwar nicht wieder Haupt- dafür aber der Grundschulstandort der Gemeinde. Seit Beginn des Jahres sind die ersten Arbeiten ausgeschrieben.

2,1 Millionen Euro lässt sich die Gemeinde den grundschulgerechten Umbau kosten. Denn das Gebäude aus den 60er-Jahren ist weder energetisch noch konzeptionell auf dem heutigen Stand. "Im Prinzip bleibt hier keine Wand stehen", erzählt Neckargerachs Bürgermeister Norman Link beim Rundgang über die Baustelle. Der Bauhof ist schon vor Ort, entkernt und entrümpelt, bevor die Firmen anrücken.

Für die (Wieder-) Umsiedlung der Grundschule von Guttenbach nach Neckargerach gibt es mehrere Gründe: Der Platz in Guttenbach reicht zwar aus, es ist aber beengt, und es gibt keine Möglichkeit, die Grundschule dort sinnvoll zu erweitern. Außerdem habe man als Gemeinde die Aufgabe, sich auch um Gebäude wie die Minneburgschule zu kümmern. "Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Sanieren oder kaputt gehen lassen", sagt Link. Wobei letzteres für ihn nicht in Frage kommt. "Unser Wunsch war ja nicht, dass die Hauptschule uns verlässt. Aber wir wurden dann vor die Aufgabe gestellt, die Zukunftsfähigkeit der Grundschule zu sichern", erklärt Link.

Im ehemaligen Lehrerzimmer berichtet er, wie die Schule aussehen soll. Heller und offener soll es werden. Neben den Klassenzimmern soll es auch "Verfügungsräume" - etwa für eine Bibliothek, einen Computerraum oder für naturwissenschaftliche Experimente - sowie eine Mensa und einen Speisesaal mit Terrasse geben. "Um den heutigen Ansprüchen gerecht zu werden", so Link. Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen natürlich auch die Toi-letten und die energetische Sanierung von Fassade, Dach und Fenstern.

Gerade die Betonfassade bereitet "Chefplaner" Jürgen Heck vom betreuenden Architekturbüro Huber+Huber etwas Kopfzerbrechen. "Wenn das erledigt ist, fällt mir ein Riesenbrocken von den Schultern", erzählt er. Denn viele der einst für dekorativ erachteten Streben müssen "abgeschnitten" werden - ein Job für große Maschinen. Hat man dies geschafft, wird drinnen weiter gearbeitet; jedes der drei Stockwerke bekommt einen eigenen Ausgang, neben einem Treppenhaus gibt es auch einen Aufzug. "Inklusion soll hier möglich sein", so Link.

Eineinhalb Jahre, viele Sitzungen, Besprechungen und Pläne brauchte es, bis man in Neckargerach soweit war, den Umbau anzugehen. "Es hat viel geholfen, dass immer wieder kommuniziert wurde. Wir haben immer versucht, jeden mitzunehmen", erklärt Link, warum das Großprojekt seiner Meinung nach ohne große Diskussionen abläuft. Links Anspruch von Anfang an: "Das muss was G’scheits sein. Mit allem, was eine Grundschule braucht."

Die 2,1 Millionen (an Zuschüssen erwartet die kleine Gemeinde etwa 1 Million Euro) müssen reichen. "Wir wissen, dass das Projekt uns finanziell an den Rand des Machbaren bringt", meint Norman Link. Trotzdem: An diesem Projekt hat er auch nach den schweren Unwettern im Mai 2016 nicht rütteln lassen.

Nach dem Großprojekt bleiben für die Gemeinde noch einige Aufgaben. Etwa die Sanierung der Brücke zum Waldsee. Oder - für viele erst mal keine sichtbare Arbeit - die Aufgabe, eine Nachnutzung für das Schulgebäude in Guttenbach zu finden. "Es soll ein Mehrwert rauskommen", findet Norman Link. Wenngleich die Flexibilität durch noch nicht abgeschriebene Zuschüsse etwas eingeschränkt sei.

Bevor die Schule in Guttenbach nachgenutzt werden kann, muss aber die Schule in Neckargerach - übrigens mit einem traumhaften Blick auf die Minneburg - umgebaut werden. Bis Mitte Februar laufen die ersten Ausschreibungen für den Betonrückbau an der Fassade, Gerüstbauarbeiten, Rohbau- und Rückbauarbeiten im Inneren und die Zimmerer-, Blechner- und Fassadenarbeiten. Auf einen Zeitplan will sich der Bürgermeister noch nicht festlegen. Das komme auch auf die Verfügbarkeit der Firmen und - zumindest im Fall der Fassadenarbeiten - auf die Witterung an. Denn schwere Maschinen finden auf aufgeweichtem Boden keinen Halt. Ein Betonwerk wird aber dieses Mal wohl nicht gebraucht...