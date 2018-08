Von Stephanie Kern

Mosbach-Neckarelz. Am Ende hat Margarete Posert Tränen in den Augen. "Das hier war mein Leben", sagt sie und deutet auf die Geschäftsräume des Blumenhauses Posert. Das schließt zum 1. August. "Aus Altersgründen", wie Walter Posert erklärt. Seit fast 70 Jahren gibt es die Gärtnerei.

Walter Poserts Eltern haben den Betrieb im Jahre 1948 im heutigen Grabenweg in Neckarelz errichtet. Poserts Vater war im Zweiten Weltkrieg ein KZ-Häftling in Neckarelz. Weil er hier die Liebe fand, blieb er da. Das bedeutete viele Ressentiments und Vorurteile - aber trotzdem habe er sich einen guten Ruf geschaffen. Zuerst mit Gemüse und einer Geflügelzucht. "Die Erzeugnisse wurden in Mosbach auf dem Wochenmarkt verkauft", berichtet Walter Posert. Im Mutterleib war er dabei, als das Gemüse mit dem Pferdefuhrwerk auf den Marktplatz gekarrt wurde. "Das Schöne daran war, dass das, was angebaut wurde, auch verkauft wurde", so Posert.

Im Jahr 1951 baute Poserts Vater das erste Wohnhaus und schaffte das erste motorisierte Fahrzeug für den Betrieb an, einen "Agria". Etwas später kam ein Dreirad von "Goliath" dazu, erinnert sich Walter Posert. "Ich durfte das Fahrzeug mit abholen. Da sind wir morgens mit dem Zug nach Heidelberg und abends mit dem Dreirad nach Hause." Ein Ausflug aus dem Alltag sei das gewesen.

Als die Fläche in Neckarelz zu klein wurde, zog der Betrieb im Jahr 1963 an seinen jetzigen Standort, den Birkenhof in Neckarelz. Um 4 Uhr morgens musste Walter Posert schon mit aufs Feld, denn inzwischen wurde Gemüse auch an die Konservenfabrik in Diedesheim verkauft. Nach dem Schulabschluss begann Posert eine Ausbildung zum Gärtner, später setzte er noch eine Floristenausbildung oben drauf. Von Anfang an war klar, dass er das Geschäft einmal übernehmen wird. In den 1960er-Jahren stieg bei den Menschen auch der Bedarf an Zierblumen. Inzwischen hatten die Poserts zwei Stände auf dem Wochenmarkt: Einen für Blumen, einen für Gemüse. Und auch Margarete Posert stieg am Tag nach der Hochzeit in das Familienunternehmen mit ein.

1984 starb Walter Poserts Vater, und das Ehepaar Posert junior übernahm das Geschäft. Innerhalb von sechs Wochen errichtete man den heutigen Laden. Aber der Kampf in der Branche wurde härter: Die Geflügelzucht und der Eierverkauf wurden schon zu Lebzeiten von Walter Poserts Vater eingestellt. Und auch die neuen Geschäftseigentümer entwickelten das Haus weiter, orientierten sich mehr in Richtung Dienstleistungen wie Trauerbinderei, Friedhofspflege, Hochzeitsfloristik und Dekorationen. 1987 stellten die Poserts die Produktion und den Verkauf von Gemüse ein. "Das war ein schwerer Schritt, aber wir waren in der Hinsicht nicht mehr konkurrenzfähig", erklärt Walter Posert.

Bereits 1985 organisierten die Poserts die erste Adventsausstellung überhaupt in der Region. Von den Kollegen wurden sie damals belächelt, von manchen bekamen sie sogar Drohbriefe. Aber die Ausstellung war ein so großer Erfolg, dass die anderen Blumenhäuser im nächsten Jahr nachzogen. Bei der ersten Auflage gab es schon Schmalzbrot und Glühmost für die Besucher, das ist bis heute so geblieben, sagt Walter Posert stolz. "Die große Resonanz habe ich immer als Geschenk dafür gesehen, dass wir so hart gearbeitet haben", so Margarete Posert.

Vor allem altersbedingte Gründe veranlassen die Poserts zu diesem Schritt. Aber sie sagen auch: "Der Kampf in der Branche wird härter." Supermärkte, die Pflanzen zum Spottpreis rauswerfen, machten die Situation nicht einfacher. Hinzu komme die Vermassung der Blumen: "Kaum einer nimmt sich heute noch die Zeit, eine Blüte bis ins Detail anzuschauen", so Posert.

Für den Ruhestand hat sich Walter Posert aber schon einige Projekte vorgenommen. In seinem Laden hängen bereits bemalte Frühbeetfenster von früher, das möchte er gerne vertiefen. Ebenso wie seine Holzkunst. Außerdem werden die beiden Dekorationen, Innenraumbegrünungen, Grabpflege und Tierfriedhof auf jeden Fall bis Ende des Jahres weiterführen. Seit gestern wird aber das Blumenhaus geräumt. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie es hier ohne Blumen aussieht", sagt Margarete Posert, als sie über den Hof geht. Viele schöne Erinnerungen verbindet sie mit dem Geschäft. Am wichtigsten waren den beiden aber immer ihre Kunden. "Wir waren dankbar, dass die Leute zu uns gekommen sind", so Margarete Posert. Ganz ohne Blumen muss sie aber auch im Ruhestand nicht auskommen. Das Ehepaar lebt unweit der Geschäftsräume - und hat dort einen traumhaften Garten...