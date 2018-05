Von Heiko Schattauer

Mosbach-Diedesheim. Man macht einen Schritt zurück, um zwei nach vorne zu kommen: Die Diedesheimer Marke "Hüller Hille" ist zurück - seit Dezember 2013 gehört der Traditionsbetrieb im Mosbacher Stadtteil zu einer neuen Firmengruppe, die sich nun wieder auf Wert und Werte führender deutscher Werkzeugmaschinenbauer zurückbesinnen will. Die neu gegründete "FFG Werke GmbH" hat zum Jahresende den Geschäftsbereich "Industrial Equipment" von "MAG" übernommen - und damit auch das 1947 als Maschinenfabrik Diedesheim gegründete Unternehmen am Fuß des Hambergs. Alle 240 Mitarbeiter am Standort wurden in die neue Gruppe übernommen, die Belegschaftsstärke soll auch künftig erhalten werden. Hintergrund Firmengeschichte > 1947 Gründung Maschinenfabrik Diedesheim (MFD)

> 1983 Übernahme der MFD durch die Thyssen Industrie AG

> 1994 Fusion Hüller Hille und MFD.

> 2004 Verselbstständigung durch GmbH-Split zur Hüller Hille GmbH Mosbach

> 2005 ThyssenKrupp verkauft die TKMC-Gruppe an Maxcor Inc., USA

> 2010 MAG IAS GmbH: Rechtlicher Zusammenschluss der [+] Lesen Sie mehr Firmengeschichte > 1947 Gründung Maschinenfabrik Diedesheim (MFD)

> 1983 Übernahme der MFD durch die Thyssen Industrie AG

> 1994 Fusion Hüller Hille und MFD.

> 2004 Verselbstständigung durch GmbH-Split zur Hüller Hille GmbH Mosbach

> 2005 ThyssenKrupp verkauft die TKMC-Gruppe an Maxcor Inc., USA

> 2010 MAG IAS GmbH: Rechtlicher Zusammenschluss der operativen Einheit in Deutschland

> 2011 Großauftrag über 100 Vertikal-Bearbeitungszentren

> 2013 Übernahme durch FFG

> 2014 Größter Auftrag in der Unternehmensgeschichte mit einem Volumen von 20 Millionen Euro

[-] Weniger anzeigen

"Wir wollen die Marke Hüller Hille wieder in den Vordergrund stellen", sagt Giuseppe Iossa, Vizepräsident Operations und bei FFG zuständig für die Produktion an den einzelnen Standorten. "Langjährige Kunden haben nicht von MAG gesprochen, sondern immer von Hüller Hille", berichtet Iossa. Die Konsequenz: Künftig steht auf den Bearbeitungszentren und Fertigungssystemen aus Diedesheim auch wieder das drauf, was drin ist. An der jüngsten Entwicklung, der NBH 630 5X, prangt unübersehbar der Hüller Hille-Schriftzug.

"Man darf aber nicht nur Hüller Hille sehen", verweist Giuseppe Iossa auf das Komplett-Portfolio der FFG Werke: Neben Hüller Hille gehören mit VDF Boehringer, Hessapp, Witzig+Frank, Honsberg und Modul fünf weitere führende deutsche Werkzeugmaschinenbauer zur Gruppe. Ingesamt 600 Mitarbeiter zählt die Gesellschaft in Deutschland, Diedesheim ist mit seinen 240 Beschäftigten der größte Produktionsstandort.

Die FFG Werke wiederum gehören zur taiwanesischen Fair Friend Group. 1987 von Jimmy Chu gegründet, zählen mittlerweile 62 Firmen in vier Geschäftsbereichen zum Konzern, den Guiseppe Iossa gleichwohl als "Familienunternehmen" bezeichnet. Der Sohn des Konzerngründers, David Chu, ist als Vizepräsident International Projects bei FFG in Verantwortung. Rund 2,5 Milliarden Umsatz hat die Fair Friend Group 2012 generiert, mehr als die Hälfte davon im Bereich des Werkzeugmaschinenbaus.

Bei Hüller Hille in Diedesheim stehen für das Jahr 2013 rund 50 Millionen Euro Umsatz in der Bilanz der Produktion (von neuen Anlagen), weitere 17 Millionen Euro hat man im Servicebereich (wozu auch das sogenannte "Retrofit" bestehender Anlagen zählt) umgesetzt. Die Vorgabe für das laufende Jahr 2014 lautet 60 Millionen in der Produktion und 18 Millionen im Service.

Im Produktionsbereich hat man einen Gutteil schon eingefahren. Denn dieser Tage durfte man sich über einen Großauftrag aus China freuen: Die First Tractor Company aus Luoyang hat insgesamt 18 Bearbeitungszentren für die Getriebeproduktion bei den FFG Werken, respektive Hüller Hille bestellt. Auftragsvolumen: Satte 20 Millionen Euro. "Ein furioser Start für die FFG Werke", freut sich Giuseppe Iossa, dies sei der größte Auftrag in der Firmengeschichte. Auch der Werksleiter in Diedesheim, Joachim Linhart, kann sich freuen, bedeutet der Großauftrag doch zugleich eine wichtige Grundauslastung des Werks für 2014.

Zwar sei man schon vor dem Verkauf an die Fair Friend Group in Verhandlungen mit dem chinesischen Traktorhersteller gewesen. Den "finalen Ausschlag" für den Zuschlag habe aber die Veränderung zu den FFG Werken gegeben, ist sich Giuseppe Iossa sicher.

Sicherheit und Kontinuität seien ohnehin Werte, die man dank der neuen Gesellschaftsstruktur nun wieder adäquat vermitteln könne. Nach dem ständigen Auf und Ab als Mitglied der MAG-Gruppe sei die jüngste Veränderung bei der Belegschaft positiv angenommen worden, berichten Iossa und Linhart. Die Fair Friend Group stehe für strukturelle und finanzielle Stabilität. Und dass der Name Hüller Hille wieder präsent ist, sorge für zusätzliche Motivation: "Die Identifikation ist wieder da", sagt Werksleiter Joachim Linhart. Er sollte es wissen: Linhart steht selbst seit mehr als zwei Jahrzehnten in Diedesheim in Lohn und Brot.