Mit Schaufel, Schubkarre und Spaten wurde am Samstag das Außengelände des evangelischen Kindergartens in Neckarburken umgestaltet. Dabei sollen alle Sinne der Kinder angeregt werden. Foto: Nadine Slaby

Von Nadine Slaby

Neckarburken. Wie ein riesiger Spieleteppich sah das Außengelände des evangelischen Kindergartens Neckarburken am vergangenen Samstag aus. Mit blauer und roter Forstfarbe waren große Kreise auf den Boden gezeichnet worden. Dazwischen liefen fast 40 freiwillige Helfer - Eltern, Großeltern, Ortschaftsräte, Bauhofmitarbeiter sowie Pfarrer Sommer - geschäftig hin und her. Das Ziel: Das Außengelände des Kindergartens in einen naturnahen Erlebnisgarten für den Nachwuchs verwandeln.

Natürlich alles nach Plan und ganz so, wie es die Forschungsstelle für Frei- und Spielraumplanung in ihrem Konzept ausgearbeitet hat. Henning Middel, Bauleiter der Forschungsstelle, eilt von einer Ecke des Geländes zur anderen. Beaufsichtigt Pflanzungen, gibt Ratschläge und erklärt, wie der Plan umgesetzt werden sollte.

"Wir haben auf dem rund 500 Quadratmeter großen Außengelände verschiedene Räume geplant", erläutert er. Im hinteren Bereich des Gartens entsteht für die unter Dreijährigen ein Sandsee, in den eine Rutsche mündet. Große Baumstämme sollen im Sommer ein Sandsegel halten. Für zusätzlichen Schatten sollen zwei Bäume sorgen. Middler: "Des Weiteren haben wir im Übergangsbereich zu den Größeren ein Spielhaus aus Hainbuchen gepflanzt." So haben die Kinder die Möglichkeit, sich zu verstecken. "Wir beobachten immer wieder, dass Kinder sich gerade solche Rückzugsräume suchen", freut sich auch Jutta Strehle-Helmstätter über die Idee des Hainbuchenhauses. Im Konzept sei zudem darauf geachtet worden, dass die ruhigeren Spielecken von den aktiven Räumen getrennt seien.

Besonderes Augenmerk liege auch darauf, den Kindern Anregungen für alle Sinne zu bieten. Dies geschehe zum einen durch die leicht hügelige Struktur des Grundstückes, aber auch durch die verschiedenen Spielangebote und Räume. Für Freude wird im Bereich der über Dreijährigen sicher auch der in einem weiteren Sandsee endende Bachlauf sein, der durch eine Pumpe gespeist wird. Ein darüber liegender dicker Baumstamm verführt bereits den ein oder anderen Helfer zu einem kurzen Balanceakt. Die großen Steinquader, die die zentrale Spielwiese einem Atrium gleich einfassen, laden ebenfalls zum Klettern ein.

Auch der Geschmackssinn wird künftig nicht zu kurz kommen. Denn vor dem Kindergarten wurden zahlreiche Beerensträucher gepflanzt. "Ein kleiner Naschgarten, der noch durch ein Hochbeet ergänzt werden soll", wie Strehle-Helmstätter erklärt. Das Hochbeet soll nicht nur zum Pflanzen einladen, es ist auch so konzipiert, dass die Wand an einer Seite nach oben geklappt werden kann und den Blick ins Innere, auf Wurzelwerk und Regenwürmer, freigibt.

Knapp 300 Pflanzen werden in die Erde gebracht. Das nötige Arbeitsgerät - Schaufeln, Schubkarren und Spaten - haben die Helfer aus dem eigenen Fundus mitgebracht. "Da ist es praktisch, dass wir auf dem Dorf sind und quasi alle hier in der Nähe wohnen", freut sich Kirchengemeinderat Ralf Backfisch. Im vorderen Bereich haben die Helfer bereits eine durch Hainbuchen abgeteilte Erlebnisecke geschaffen. "In diese sollen noch Holzstämme, mit denen die Kinder später selbst bauen können", erklärt Strehle-Helmstätter.

Seit zweieinhalb Jahren sanieren die Gemeinde als Bauherr in Kooperation mit der Kirchengemeinde als Träger sowie unterstützt vom Förderverein den Kindergarten. "Wir sind froh, dass das Außengelände jetzt gemacht wird", so die Kindergartenleiterin. Denn bisher nutzten die Erzieherinnen den Spielplatz auf der anderen Straßenseite. Umständlich, aber es ging. "Natürlich hätten wir noch ein paar Wünsche", sagt Backfisch. Die in die Jahre gekommene Inneneinrichtung soll noch erneuert werden. Auch der Garten sei noch nicht fertig. Aber fürs erste, so Backfisch, sei es ein "glückliches Ende".