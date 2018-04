Haßmersheim. "Es war ein schönes Fest" - mit diesem Resümee blicken gewiss viele Besucher auf die Haßmersheimer Kerwe zurück, und entsprechend positiv wurde in der Rhein-Neckar-Zeitung auch über die Festtage berichtet. Das fanden auch die Haßmersheimer Pfadfinder so in Ordnung. Allerdings mussten sie die Festivität auch von einer anderen Seite erleben: In der Nacht von Kerwesamstag auf Kerwesonntag wurde ihr Großzelt mutwillig beschädigt!

Am "Nepal Vario" (weißes Großzelt) schnitten oder rissen unbekannte Täter in besagter Nacht auf der Rückseite ein Loch von etwa 15 auf 50 Zentimeter in das Dach und hinterließen auch ein kleineres Loch (ca. fünf Zentimeter) in der Seitenwand. "Wir sind schockiert über solch eine sinnlose Zerstörungswut und ärgern uns sehr über diesen feigen, hinterlistigen Angriff", reagierten die Pfadfinder vom Stamm Benedikt empört.

"Wir Pfadfinder verkaufen nicht nur aus Spaß oder mangelnder Beschäftigung vier Tage lang Pizza an der Kerwe. Wir benötigen diese Einnahmen, um unsere Aktionen für unsere Wölflinge, Jungpfadfinder und Pfadfinder (Kinder, Jugendliche) zu finanzieren", erinnert Engelbert Kühner.

Zu den Aktionen, die von den St.-Georgs-Pfadfindern angeboten werden, gehören unterschiedliche Lager, zum Beispiel Sommerlager, wöchentliche Gruppenstunden und vieles mehr. Auch finanzieren sie mit ihren Einnahmen bei der Kerwe vielfältige Materialien, wie zum Beispiel eben Zelte, die sie benötigen. "Dieser Vandalismus tut uns und unserer Arbeit richtig weh", beklagen sie.

Ein neues Zelt in der Größenordnung des beschädigten kostet etwa 5000 Euro! Auch die Reparaturkosten, so führen die Pfadfinder an, sind für ein solches Großzelt immens. Sie hoffen nun, dass irgendjemand etwas gesehen hat und sich bei ihnen oder der bereits eingeschalteten Polizei meldet.

Von den "feigen Kaputtmachern, die nur im Dunkeln agieren können", wollen sich die Pfadfinder nicht in ihrer Arbeit erschüttern lassen. Lord Baden Powell, der Begründer der Pfadfinderschaft weltweit, hat ihnen folgenden Ausspruch hinterlassen: "Jeden Tag eine gute Tat, damit die Welt sich zum Guten wendet".

Dies, so bekunden die Mitglieder des Haßmersheimer Stammes Benedikt, "werden wir als unseren Wahlspruch weiterhin beherzigen." Allen, die sie bei der Kerwe besucht und unterstützt haben, sagen sie "Dankeschön".