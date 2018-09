Nach einer Feierstunde anlässlich 70 Jahren "doppelter Befreiung" des KZ Natzweiler-Struthof wurde in der KZ-Gedenkstätte Neckarelz die Wanderausstellung "Freiheit - so nah, so fern" eröffnet. Foto: Frank Heuß

Von Frank Heuß

Mosbach-Neckarelz. Es war in vielerlei Hinsicht ein besonderer Anlass, zu dem der KZ-Gedenkstättenverein Neckarelz gemeinsam mit der Stadt Mosbach am Sonntagvormittag eingeladen hatte. In die Turnhalle der Clemens-Brentano-Grundschule wurde der "doppelten Befreiung" des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof vor 70 Jahren gedacht und gleichzeitig die Sonderausstellung "Freiheit - so nah, so fern" eröffnet.

Oberbürgermeister Michael Jann konnte unter den Gästen auch die Landtagsabgeordneten Peter Hauk (CDU) und Georg Nelius (SPD), Landrat Dr. Achim Brötel, zahlreiche Stadt- und Kreisräte sowie Bürgermeister umliegender Gemeinden begrüßen. Er erinnerte an die erst vor 30 Jahren überwiegend von lokalen Historikern begonnene Erforschung der ehemaligen KZ-Außenlager. Neckarelz komme in Bezug auf Natzweiler eine besondere Rolle zu, "weil hier zwei Linien zusammentreffen". Sein Dank galt insbesondere dem Verein, der das Bestehen der Gedenkstätte erst möglich mache.

MdL Nelius lobte die Erhöhung der Fördermittel für KZ-Gedenkstätten durch das Land Baden-Württemberg. Deren Engagement sei "ein Zeichen der Hoffnung in Zeiten, in denen Krieg und Fremdenfeindlichkeit wieder in den Alltag zurückzukehren scheint".

In einer Einführung erörterte die Vorsitzende des KZ-Gedenkstättenvereins, Dorothee Roos, warum man bezüglich des KZ Natzweiler von einer "doppelten" Befreiung spricht. Als Stichtag sei dafür der 1. September 1944 maßgeblich, als der damalige Lagerkommandant Fritz Hartjenstein den Befehl zur Räumung gab. Die meisten Verbliebenen der zeitweise über 50 000 Insassen, die großteils politische Gefangene waren, wurden nach Dachau deportiert. Mit der Auflösung des Hauptlagers, das die Alliierten später leer vorfanden, endete aber noch nicht dessen Existenz. Die Kommandostruktur war östlich in die Neckardörfer Binau und Guttenbach umgezogen, wo selbst der Namensschriftzug Natzweiler-Struthof erhalten blieb. Erst im Frühjahr 1945 mit Kriegsende wurde das letzte Kapitel des Konzentrationslagers geschrieben.

Mit dem Natzweiler-Lied "La voix du rêve" oder "Die Stimme des Traums" sorgte Musikstudent Fabio Freund für die gesangliche Umrahmung. "Die Widersprüchlichkeit der Gefühle in dem Lied kommt der Realität vielleicht am ehesten nahe", merkte Roos an - "die von Westen her kommende Freiheit war den Gefangenen vor Augen und doch in weite Ferne gerückt worden".

Ans Rednerpult trat schließlich die aus Frankreich angereiste Leiterin des Centre Européen du Résistant Déporté (CERD) und der Gedenkstätte in Natzweiler, Frédériqe Neau-Dufour. In gut verständlichem Deutsch ging sie insbesondere auf die gute Zusammenarbeit des deutsch-französischen Forscherteams ein, zu dem im engeren Kreis neben Roos und Neau-Dufour selbst auch Dr. Robert Steegmann und Arno Huth gehörten.

Dabei sprach sie Respekt für ihre deutschen Kollegen aus, die anders als die Historiker des CERD ihre Arbeit ehrenamtlich leisteten. "Wir müssen gemeinsam weiter am europäischen Haus des Friedens bauen", schloss sie ihre Ansprache, die mit lange anhaltendem Beifall aufgenommen wurde.

MdL Peter Hauk betonte in seinem Schlusswort die Wichtigkeit von Erinnerung als Friedensarbeit: "Wir müssen vor allem auch der Jugend klar machen, dass wir hier auf keiner Insel der Glückseligen leben".

Nach Danksagungen an alle Mitwirkenden führte Dorothee Roos durch die Ausstellung, die im Seminarraum der Gedenkstätte aufgestellt ist und bei dem Andrang schnell an Kapazitätsgrenzen stieß.

Info: Die zweisprachige Wechselausstellung mit ihren zahlreichen Stellwänden, die mittels Texten, Karten und Biografien ein Gesamtbild formen, ist im Februar und März zu den üblichen Öffnungszeiten sonntags und nach Vereinbarung zugänglich.