Waldbrunn-Strümpfelbrunn. (hof) Im Jahr 1342 wurde Strümpfelbrunn erstmals als Strümphilburnen urkundlich erwähnt, weshalb die Dorfgemeinschaft mit gut 1100 Einwohnern in diesem Jahr gemeinsam mit den Einwohnern der anderen Winterhauch-Dörfer das 675-jährige Bestehen des Waldbrunner Ortsteils feiert.

Die drei Schwäne im Ortswappen weisen auf eine Besitzung bzw. Gründung durch die Herren von Zwingenberg hin. Aufgrund seiner zentralen Lage wurde das Jubiläumsdorf schnell zum Hauptdorf der Dörfer am Katzenbuckel. Das belegt auch die Tatsache, dass schon früh eine Kapelle als Vorgängerin der heutigen katholischen Pfarrkirche St. Maria Waldbrunn (heute zur Seelsorgeeinheit Edith Stein - Neckartal - Hoher Odenwald zählend) errichtet worden war.

Eine besonders wichtiges Datum für die weitere Entwicklung Strümpfelbrunns war die Verleihung des Privilegs zur Abhaltung eines Jahrmarkts durch Kaiser Karl V. im Jahr 1521. Von diesem Privileg zeugt noch heute die "Alte Marktstraße", in der das Waldbrunner Rathaus steht.

Nach der Blütezeit, bedingt auch durch den Jahrmarkt, kam der Dreißigjährige Krieg, der auch die Ortschaften auf dem Winterhauch entvölkerte. So waren in Strümpfelbrunn von 26 Häusern zehn abgebrannt, andere waren nicht bewohnt und die dazugehörigen Ländereien somit nicht bewirtschaftet.

Erst im 18. Jahrhundert stieg die Einwohnerzahl stark an, weshalb man neben einem katholischen Gotteshaus auch den Bau einer evangelischen Kirche plante und im Jahr 1748 in die Tat umsetzte. In den Jahren 1914-16 wurde dann die heutige evangelische Kirche errichtet. Geprägt von Elementen des Jugendstils, ist sie ein besonderes Baudenkmal.

Aber nicht nur Einwohner der beiden christlichen Religionen, auch 27 Familien jüdischen Glaubens lebten um 1860 in der Gemeinde. Danach ging die Zahl kontinuierlich zurück, bevor die während der nationalsozialistischen Pogromnacht noch verbliebenen fünf Familien aufgrund der antisemitischen Verbrechen auswanderten - oder verhaftet und in deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden.

Die Einwohnerverluste während des Zweiten Weltkriegs wurden in der Nachkriegszeit durch den Zuzug von Vertriebenen und Flüchtlingen aus ehemals deutschen Gebieten in Osteuropa ausgeglichen.

Das Wirtschaftswunder in den 1950er- und 1960er-Jahren sowie die spätere Ansiedlung der Firma Mosca trugen wesentlich zum Wachstum des Wohlstands in der Gemeinde und zur Zunahme der Einwohnerzahl bei. Ende 2015 lebten laut Statistischem Landesamt 1135 Menschen im Jubiläumsdorf.

1973 folgte im Zuge der baden-württembergischen Gemeindereform der Zusammenschluss mit Waldkatzenbach, Oberdielbach, Schollbrunn und Weisbach zur Gemeinde Waldbrunn. Zwei Jahre später folgte noch Mülben.

"Dort, wo der Odenwald am höchsten ist", hat man in den vergangenen Jahren zunehmend Initiativen zur Förderung des Tourismus ergriffen. Dazu zählt auch der Bau der Katzenbuckel-Therme. Das beliebte Erlebnisbad hat seinen Standort in Strümpfelbrunn, obwohl alteingesessene Waldbrunner berichten, dass das Gelände ursprünglich zur Gemarkung Oberdielbach gehörte. Salomonisch einig spricht man von der Katzenbuckel-Therme in Waldbrunn, die immer wieder mit besonderen Aktionen aufwartet.

Außerdem gibt es im Jubiläumsdorf das Rathaus der Gemeinde Waldbrunn, mehrere Ärzte, eine Apotheke, Bäckereien, Metzgereien, Bankfilialen, gastronomische Betriebe, Friseure, Einzelhandelsunternehmen, die Grundschule Waldbrunn, einen Kindergarten, eine Postagentur, Taxiunternehmen und weitere Dienstleistungsunternehmen.