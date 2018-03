Mosbach. (ub) Dass bei der Verleihung des Ehrenamtspreises 2016 und damit zu Beginn des Jubiläumsjahrs der Reformation ein Katholik auf die Frage nach dem "Warum?" zu seinem Engagement mit einem Luther-Zitat (siehe Überschrift) reagiert, machte klar: Ehrenamt kennt keine konfessionellen, keine Alters-, Geschlechter-, Länder- oder Tätigkeitsgrenzen. Ehrenamt 2016 ist sozial, kulturell, sportlich, unmittelbar oder Ehrenamt ist eine Person oder eine Gruppe. Es war Karl-Heinz Dörsam, der, von Moderator Dr. Alexander Dambach befragt, diese spontane Antwort gab. Auf der Bühne mit seiner Frau Elisabeth nahm er den Sonderpreis des Rotary Clubs Mosbach-Buchen für herausragendes soziales Engagement entgegen.

Eigentlich hätten noch Sohn Michael und Schwiegertochter Kathrin da sein sollen, denn die ganze Familie aus Bödigheim bringt sich ehrenamtlich vielfältig ein. Der Vater ist mit der St.-Sebastian-Pfarrei Seckach seit Jahren im Einsatz für von ihm initiierte Kinder- und Bildungsprojekte in der ugandischen Gemeinde Bukuumi und leistet Entwicklungshilfe vor Ort, Mutter Elisabeth ist in verschiedenen Rollen tätig in der Pfarrei und im Dekanat sowie Grüne Dame, Sohn Michael Kommandant der Feuerwehr Bödigheim, und Kathrin Dörsam engagiert sich bei der FG "Bedemer Hannmertli". Rotary-Präsident Michael Weber, der den Preis übergab, erkennt in den Dörsams "Menschen, die nicht warten, bis andere handeln" und damit die Prinzipien der rotarischen Gemeinschaft umsetzt.

Tobias Huy mit Worten zu würdigen, Preis und 1500-Euro-Scheck zu übergeben, oblag Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann. Der 21-Jährige aus der Waldstadt hatte übers Tischtennis den Draht zum Vereinssport (VfB Waldstadt) gewonnen, leitet heute den Organisationsausschuss und ist im Vorstand des VfB. "Sein Engagement ist nicht nur auf seinen Verein beschränkt", führte Jann weiter aus, sondern gelte dem Wohl seines Stadtteils; der erste große Weihnachtsmarkt in der Waldstadt geht auf sein Konto. Das Rampenlicht eher scheuend, nannte Tobias Huy als Triebfeder seines Engagements: "Ich übernehme gern das Zepter und möchte Leute zusammenbringen."

In Aglasterhausen macht sich ein Team von aktuell elf Menschen stark fürs Lesen: die Katholische öffentliche Bücherei, kurz KÖB genannt. Bürgermeisterin Sabine Schweiger wusste als Laudatorin genau Bescheid: "3700 Print- und 1300 Non-book-Medien bilden den Bestand." Unterstützt durch die katholische Pfarrgemeinde, die u.a. die Räume stellt, bringen es die Ehrenamtlichen auf 60 (!) Veranstaltungen rund ums Buch und darüber hinaus. 1600 Stunden habe das KÖB-Team seit Bestehen investiert. Die Bürgermeisterin wünschte den Frauen und Männern, es weiterhin zu schaffen, "unseren Kindern zu zeigen, dass nicht das Aufnehmen unreflektierter Meldungen aus dem Internet Bildungsmaßstab ist."

Viel aufzuzählen hatte auch Schweigers Kollege aus Haßmersheim, Michael Salomo. Denn seine Lobrede galt Erika Göbel, die sich seit fast 40 Jahren in zahlreichen Aufgaben ins Leben der Schiffergemeinde einbringt: Pfarrsekretärin, Schöffin am Amts- und Landgericht, Gemeinderätin, aktiv in Vereinen, bei der Arbeiterwohlfahrt und der SPD. Darüber hinaus veranstaltet die vierfache Mutter und Großmutter Seniorentreffs und Ausflüge für ältere Mitbürger. Kurzum, so Salomo: "Nicht mehr wegzudenken - unsere Powerfrau." Die so Gemeinte gab auf die Frage, ob es denn nicht zu viel werde, die pragmatische Antwort: "Ich mache so lang weiter, wie mir Gott die Kraft gibt."

Keinen Jugendpreis erhielten - wenngleich überwiegend jung - die Mitglieder des Freizeitsportvereins Dornberg (FSV), den Abiturienten 2010 gründeten. Ein lockerer Haufen, der sich dem Fußballspiel mit sichtlichem Spaß widmet. Dass zu den Trainingstreffs immer mehr junge Flüchtlinge kommen, macht die Lage des FSV besonders. 50 bis 60 junge Leute seien da mitunter aktiv, berichtete Hardheims Bürgermeisterstellvertreter Eric Bachmann. Auf der Mälzerei-Bühne wollte Moderator Dambach den Torhüter Nemat Moradi aus Afghanistan auf Englisch ansprechen, doch der antwortet deutsch. Für Frederik Böna, 25-jähriger FSV-Vorsitzender, ein ebenso schöner Integrationsbeweis wie die Aktivität der Flüchtlinge auf dem Spielfeld, im Vorstand und - besonders erfreulich - in Ausbildungsberufen, die einige anstreben.

Insbesondere der Freiwilligen Feuerwehr Auerbach ist Norbert Langs Engagement gewidmet. Und da der Finanzwirt von Zahlen viel versteht, kommen den Floriansjüngern Langs Kenntnisse als Kassier zugute. Und das seit Jahrzehnten. Da diese Fähigkeiten auch anderen in dem Elztaler Teilort zu Ohren gekommen seien, wie Bürgermeister Marco Eckl schilderte, konnten sich auch der Feuerwehr- Förderverein und die SG Auerbach einer sauberen Kassenführung erfreuen. Als Gemeinderat hat sich Lang schließlich noch der Politik für sechs Jahre zugewandt. Eckl addierte "142 Jahre Ehrenamt." Der Preisträger, der "schon immer gern geholfen habe", will momentan jedoch ein wenig zurückschrauben.

Ehrenamt: dafür hatte Klaus Saffenreuther etliche Synonyme genannt. Eines ließe sich hinzufügen: Instandsetzen. Und wäre damit bei einer Truppe aus Waldbrunn, der Instandsetzungstruppe Weisbach. "Seit sechs Jahren ist das rund 15-köpfige Team in und um Weisbach aktiv", ließ Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas wissen. Aktiv mit Schaufel und Bagger, mit Fachkönnen und schier unermüdlichem Einsatz. Beispielhaft nannte er einen gut fünf Kilometer langen Abschnitt des Katzensteigs, den der Trupp instandgesetzt habe. Und weil zum Wandern das Rasten gehört, ließ er 26 inzwischen installierte Ruhebänke auf Weisbacher Gemarkung nicht unerwähnt. "Wir wollen die Lebensqualität für uns und unsere Gäste steigern", kam es aus dem Rund der Preisträger.

Ähnlich der gemütlichen Vesper, die sich die Instandsetzungstruppe nach getaner Arbeit gönnt, ging die Ehrenpreisverleihung zum genüsslich-stärkenden Teil des Abends über…