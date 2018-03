Dallau/Neckarburken. Die B 27 zwischen Dallau und Neckarburken wird erneuert: Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird der Straßenabschnitt auf einer Länge von rund 1,6 km instand gesetzt. Die Bauarbeiten beginnen heute und werden voraussichtlich bis zum 3. Dezember andauern.

Die Arbeiten sind zur Beseitigung von Schäden dringend erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums. Zusätzlich erfolgt eine punktuelle Sanierung des Kanals und der Wasserleitungen im Auftrag der Gemeinde Elztal. Viele der Anregungen, die bei der Informationsveranstaltung am 11. August von den Anwohnern vorgebracht worden waren, konnten in der Bauablaufplanung berücksichtigt werden.

Die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Dallau sind in drei Abschnitte eingeteilt: Vom Ortseingang Dallau aus Neckarburken kommend bis zur Kreuzung Brühlweg/Geisrain (Autohaus Pfaff) wird die Fahrbahndecke erneuert. Im zweiten Abschnitt wird zwischen den Kreuzungen Brühlweg/Geisrain (Autohaus Pfaff) und Dorfstraße / Katzentaler Straße (Kreuzung Ortsmitte) die Fahrbahn neu aufgebaut und verstärkt. Zwischen der Kreuzung Dorfstraße / Katzentaler Straße und der Einmündung Auerbacher Weg werden die Deck- und Binderschichten erneuert. Im dritten Abschnitt wird in Neckarburken die Fahrbahn im Ortseingangsbereich von Dallau kommend zwischen der Einmündung Friedhofweg und etwa 150 Meter nach der Einmündung Kastellstraße vollständig erneuert.

Der Verkehr wird über den gesamten Zeitraum als Einbahnverkehr von Buchen kommend nach Mosbach geführt. Die Gegenrichtung nach Buchen ist zwischen Neckarburken und Dallau gesperrt. Eine Umleitung zur B 292 wird über Mosbach, Sulzbach, Billigheim, Katzental und Schefflenz eingerichtet. Der Verkehr in Richtung B 27 wird über die Route Mosbach, Sattelbach, Fahrenbach, Robern, Krumbach, Limbach und Scheringen geleitet. Innerorts wird entsprechend den Einbahnregelungen umgeleitet.

Am Wochenende des 5. und 6. Novembers wird die Ortsdurchfahrt Dallau in beiden Fahrtrichtungen für Asphaltarbeiten voll gesperrt werden. Die Umleitung des Einbahnverkehrs nach Mosbach erfolgt dann über die Katzentaler Straße und Sulzbach. Für die Einmündungen der Dorfstraße und der Katzentaler Straße sind Nachteinsätze vorgesehen, um diese Bereiche ebenfalls unter Sperrung der jeweiligen Einmündung sanieren zu können. Die Arbeiten werden in allen Abschnitten parallel stattfinden, um den Eingriff in den Verkehr so kurz wie möglich zu halten. Die Kosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro trägt der Bund.