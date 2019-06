Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Autos müssen alt sein und die Teilnehmer ein bisschen verrückt - oder zumindest abenteuerlustig. 7500 Kilometer, zehn Länder, 16 Tage - das sind die Eckdaten des "Baltic Sea Circle", einer besonderen Rallye für den besonderen, weil guten Zweck. Die Veranstaltung mit Start und Ziel in Hamburg wird diesen Sommer bereits zum neunten Mal organisiert, erstmals geht das Team "Kreizgelenk-Verreisser" mit zwei Autos und vier Fahrern aus der Region mit auf Erlebnis- und Benefiztour.

"Wir freuen uns mega", sagt Simone Konrad, die gemeinsam mit Andreas Stammel und im knallgelben "Jeep CJ" aus den 1980er-Jahren die 7500 km bewältigen will. Seit September vergangenen Jahres laufen die Vorbereitungen des Mosbacher Rallye-Teams, aus der extra für die Tour gekauften "Bastelbude" ist ein Vorzeige-Jeep geworden, der technisch absolut fit ist und bei Bedarf auch als Schlafstätte taugt. "Das sind schon ein paar hundert Stunden Arbeit reingesteckt worden", erklärt Simone Konrad, fast täglich sei man seit Herbst 2018 mit der Restaurierung des Rallye-Oldies beschäftigt gewesen.

Ein paar Jahre weniger auf dem Buckel als der CJ hat der "Landcruiser" der Teamkollegen Mirko Urmösi aus Asbach und Fred Beyer aus Aglasterhausen. Über 20 Jahre alt ist der Toyota-Geländewagen aber natürlich auch, denn das ist eine der Teilnahmebedingungen bei der Baltic Sea. Eine andere ist der karitative Charakter: Jedes Teilnehmerteam muss Spenden für einen guten Zweck einfahren.

"Mit der Teilnahme verpflichtet sich jedes Team beim Veranstalter Superlative Adventure Club mindestens 750 Euro für ein Charity Projekt zu sammeln. Da wir mit zwei Teams an den Start, gehen erhöht sich das Ganze auf 1500 Euro", schildert Andreas Stammel. "Unser Ziel ist es natürlich einen deutlich höheren Spendenerlös zu sammeln", schiebt Simone Konrad hinterher.

Die Kreizgelenk-Verreisser (der Name ist aus der Leidenschaft fürs Offroad-Fahren entstanden) sind zugunsten des Ambulanten Kinderhospizdienstes Neckar Odenwald Kreis und des Tierheims Dallau unterwegs. Spender finden sich sowohl auf der Internetseite des Teams und zum Teil auch mit Werbe-Aufklebern auf den Rallyefahrzeugen wieder.

Dass die nördlichste Rallye des Erdballs, der Roadtrip um die Ostsee auch ohne, dass es um Bestzeiten geht, eine besondere Herausforderung wird, dessen sind sich die vier Rallye-Neulinge aus der Region bewusst. Auch weil es noch ein paar weitere Vorgaben gibt, die es in sich haben: Jeden Tag sind Aufgaben wie bei einer modernen Schnitzeljagd zu erfüllen, GPS oder Navis sind verboten, ebenso die Fahrt auf Autobahnen.

Und dann sind da eben noch die angejahrten Autos, die den wechselnden Belastungen trotzen müssen. "Die Jungs sind alle drei erfahrene Schrauber, das passt schon", gibt sich Simone Konrad gelassen, auch für den Pannenfall macht sie sich da keine Sorgen. Sie selbst kümmert sich um "das Formale".

Und da die Rallyeroute von Hamburg aus über Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, Estland, Lettland, Litauen und Polen wieder zurück in die Hansestadt führt, sind auch etliche formale Hürden wie Visa-Anträge zu nehmen.

Und wenn doch ein Auto liegen bleibt? "Wir starten zusammen und wir werden auch zusammen ankommen", stellt Simone Konrad klar, dass die Kreizgelenk-Verreisser nicht "verrissen" werden auf den 7500 abenteuerlichen Kilometern. Besonders freuen sich die beiden Mosbacher auf Stationen wie das Nordkap und St. Petersburg. Zumal man als Teilnehmer des Baltic Sea Circle noch ein bisschen nördlicher ans Kap fahren darf als der gewöhnliche Tourist. "Außerdem ist es da oben ja 24 Stunden hell, das wird sicher interessant", so Simone Konrad.

Interessant und erlebnisreich wird sicher auch der Rest der Tour, die am 15. Juni am Fischmarkt in Hamburg startet. Und für möglichst viele der rund 200 Teilnehmer am 30. Juni auch dort wieder enden soll. Mit den "Kreizgelenk-Verreissern" auf Tour geht noch ein besonderer Begleiter. Vom Kinderhospiz-Familientag bekamen Konrad und Co. nämlich einen flauschigen Rallye-Bär als Dankeschön mit auf den Weg. Der hat seinen festen Platz im Jeep-Cockpit gefunden, und soll den Kindern auch immer wieder aktuell von den einzelnen Stationen berichten.

Info: Weitere Infos zu den beiden Rallye-Teams aus der Region gibt’s hier. Dort findet man einen Link zum Spendenportal, Nutznießer sind der Ambulante Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis und das Tierheim Dallau.