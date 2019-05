Gemeinsam im Einsatz: Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion packten zahlreiche Jugendgruppen in der Region nach Vergabe der Aufgaben von Donnerstag- bis Sonntagabend kräftig und ausdauernd an. Unsere Aufnnahmen zeigen einen Teil der Projekte im Altkreis Mosbach. Fotos: Heuß/Slaby/Radan/privat

Neckar-Odenwald-Kreis. (frh/nak) 72 Stunden, 16 Gruppen, ambitionierte Projekte: Wie viel man innerhalb kürzester Zeit in Gemeinschaft bewirken kann, verdeutlichte (einmal mehr) die 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ). Auch in der Region waren etliche junge Menschen schwer aktiv, nachdem am Donnerstagabend, 17.07 Uhr, der Startschuss gefallen war.

Drei Aufgabenteile fielen den rund 50 Engagierten Fünft- bis Zehntklässlern der Gemeinschaftsschule Obrigheim zu. Quasi "vor der eigenen Haustüre" sollte das Außengelände in Schuss gebracht und in seinem Nutzen erweitert werden. So wurden im Bereich des Haupteingangs, an dem ein öffentlicher Weg entlangführt, die Grünanlage neu bepflanzt. Der Pausenhof bekam aufgesprühte Hüpfspiele, ebenso zusätzliche Sitzgelegenheiten.

72-Stunden-Aktion im Neckar-Odenwald-Kreis

























Sehr zur Freude der Gemeinde Obrigheim nahmen die "Color Devils" ("Farbteufel"), wie sich die Gruppe ausweichlich selbst gestalteter T-Shirts nannte, auch das Jugendhaus ins Visier. Die Fassade der etwas versteckt liegenden Einrichtung im ehemaligen Pfarrhaus strichen die jungen Leute neu an. Dass das Gebäude wohl innerhalb der nächsten fünf Jahre abgerissen werden soll, sah Lehrer Michael Haag nicht als Hinderungsgrund: "Es geht mehr darum, dass die Jugendlichen sehen, wie viel man in relativ kurzer Zeit zusammen bewirken kann." Ebenfalls zur Aktion gehörte das Backen von Kuchen für das Fest des örtlichen Kindergartens, für den auch der Erlös daraus bestimmt wurde. Konrektorin Alexandra Bechthold sowie die organisierende Lehrerin Alexandra van Damme zeigten sich "mächtig stolz" auf die bereits dritte Teilnahme an der jährlichen Aktion. Und auch die Jugendlichen selbst hatten sichtlich Spaß bei der Arbeit, so dass der eine oder andere Schabernack gerne nachgesehen wurde.

Großzügige Finanzierungshilfe gab es auch für das Trimm-Dich-Pfad-Projekt in der Mosbacher Waldstadt (gesonderter Beitrag folgt). Den Waldstadt-Pfadfindern war es gelungen, im Vorfeld stolze 36.000 Euro an Spenden zu sammeln. Vor Ort wurden die Schirmherren mit Schippen ausgerüstet, durften sich in die Runde der buddelnden Pfadis einreihen. Bis Sonntagabend wollte man schließlich hochwertige Geräte aus Holz und Stahl installiert haben. Stammesvorsitzender und Projektleiter Carsten Pfeiffer zeigte sich schon in der Entstehungsphase stolz auf seine Gruppe, die Unterstützung vom VfB Waldstadt erhielt.

Besonders spannend war es für die Pfadfinder aus Mosbach sowie die Ministranten Mosbach, sie hatten sich für die "Get-it-Variante" entschieden - erfuhren also erst am Donnerstag, welche Aktion sie zugeteilt bekamen. Die Pfadfis durften im ehemaligen Landesgartenschaugelände einen Platz für Jugendliche gestalten, inklusive Sitzgelegenheiten und Mülleimern. Am Samstagnachmittag lag die Gruppe "gut in der Zeit". Annika Spitzer freute sich sehr über das Projekt. "Es ist eine coole Aktion, weil wir hier mit den Pfadfindergruppen immer mal wieder herkommen und sich alle, die daran beteiligt waren, immer erinnern werden, das wir hier mitgemacht haben." Das finden auch ihre Mitstreiter, die die Mülleimer in leuchtenden Farben bemalen oder zusätzlich zum großen Wellensitz noch kleine Hocker zimmern. "Es wäre cool, wenn es sich weiterentwickeln würde und wir sozusagen den Startschuss gegeben haben", meinte Jonas Roidl. Derweil machten sich die Ministranten der Kirchengemeinde Mose an ihre Projektaufgabe: Verschönerung des Gartens im Bildungshaus in Neckarelz sowie Reparieren der Grillhütte.

Für die Pfadfinder vom Stamm Don Bosco stand die Verschönerung ihrer Gruppenräume im Gemeindezentrum Neckarelz an. "Nach einem Hochwasser vor einigen Jahren waren die nicht mehr nutzbar", erklärte Initiator Georg Böhrer. Die knapp 20 Helfer werkelten am Samstag an verschiedenen Baustellen: So wurden Tische aus alten Tischtennisplatten gebaut oder Verkleidungen für eine rustikale Kellerbar gezimmert. "Gestrichen haben wir gestern schon", so Böhrer. Auch von ein paar "Materialproblemen" ließ man sich nicht einbremsen.

Voller Eifer dabei war auch die Auerbacher Jugend, die sich im Waldunter anderem Naturpfad und Feuchtbiotop annahmen. Wie auch alle anderen Teilnehmer durften die Elztaler Jugendlichen am Sonntagabend auf drei ganz besondere Tage zurückblicken - und stolz auf das Geschaffte sein.