Der Wohnungsmarkt in Mosbach ist angespannt. Die Stadtverwaltung will den "Hungerberg" (Bildmitte oberhalb des Friedhofs) als Wohngebiet erschließen. Foto: Heiko Schattauer

Von Alexander Rechner

Mosbach. Die Suche nach bezahlbaren Wohnungen ist mittlerweile für viele Menschen zu einem großen Problem geworden - auch in Mosbach. Zumindest wünschen sich viele RNZ-Leser (jung wie alt) mehr Wohnraum, den man sich auch mit einem schmaleren Geldbeutel leisten kann. Aber wie ist die Situation? Verlangen die Eigentümer zu viel Geld? Wird der Absatz 2 des Artikels 14 Grundgesetz (siehe Hintergrund) ignoriert? Gibt es in Mosbach gar eine Wohnungsnot?

Die letzte Frage beantwortet Dr. Klaus-Dieter Roos, Geschäftsführer der Genossenschaft Familienheim Mosbach, mit einem "eindeutigen Nein". Allerdings schränkt er ein: "Es gibt Probleme, für bestimmte Gruppen, angemessene Wohnungen zu finden." Darin ist er sich mit Fritz Somogyi, Projektplaner und Geschäftsführer der Somogyi Wohnbau GmbH, einig, der die Mosbacher Situation gut kennt: "Praktisch gibt es in Mosbach keine Grundstücke mehr, die das Kriterium ,Ein Leben fast ohne Auto’ erfüllen."

Hintergrund Die Grundrechte: Artikel 14 Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. (1) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. (2) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines [+] Lesen Sie mehr Die Grundrechte: Artikel 14 Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. (1) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. (2) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. (3)

[-] Weniger anzeigen

Früher hieß es "Stadtluft macht frei", heute können sich viele Menschen Wohnen in urbanen Regionen schwer bis kaum noch leisten. Daneben ist das Angebot an geeigneten Domizilen knapp. Den Wohnungsmarkt in Mosbach bezeichnet Dr. Klaus-Dieter Roos als "angespannt". "Auch wenn bei Weitem nicht so wie in Groß- oder Universitätsstädten." Die Genossenschaft Familienheim habe wesentlich mehr Anfragen als freie Wohnungen, erläutert Roos.

Ähnliches berichtet Holger Engelhardt, Vorstand der Volksbank Mosbach. Die Bank verzeichne in den vergangenen Jahren eine sehr große Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere auch im Stadtgebiet. Neben Wohnraum für Studenten gebe es auch eine sehr große Anzahl an Familien mit Kindern, die geeignete Wohnungen und Häuser suchten. "Gerade im Bereich der Drei- bis Vierzimmerwohnungen besteht ein echtes Defizit, neben dem studentischen Wohnen", beschreibt Holger Engelhardt die Mosbacher Situation.

Bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald konstatiert man zwar einen deutlichen Anstieg der Baupreise in den letzten Jahren. "Im Gegensatz zu großen Wirtschaftszentren kann sich die Bevölkerung das Wohnen in Mosbach jedoch noch leisten", sagt Sparkassendirektor Martin Graser und fügt hinzu: "Grundsätzlich würden wir es unterstützen, dass jungen Familien und Senioren bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt wird." Dies könnte aus seiner Sicht durch zusätzliche Zurverfügungstellung von staatlichen Fördermitteln mit realisiert werden.

Im Mosbacher Rathaus hat man festgestellt, dass die Nachfrage nach Wohnraum groß ist, sich aber nicht allein auf Mietwohnungen konzentriert, sondern ebenfalls auf Eigentum, unterstreicht Simone Bansbach-Edelmann, Amtsleiterin Finanzen und Immobilien. Darüber hinaus betont die Amtsleiterin: "Über das komplette Stadtgebiet verteilt gibt es fast 350 Baulücken, die sich jedoch fast alle in privatem Besitz befinden."

Just diese Baulücken hat Fritz Somogyi, der eigenen Angaben zufolge über 100 Wohnungen in Mosbach als Entwickler und Bauträger realisiert hat, fest im Blick. Aus seiner Sicht sollte man zunächst die Wohnbebauung verdichten, überdies sollten die oberen Stockwerke der Fachwerkhäuser verstärkt für individuelles Wohnen erschlossen werden. Hierzu müssten allerdings zum Teil Aufstiegshilfen wie Aufzüge angebaut werden. Die Herausforderung aus seiner Sicht ist hierbei, die Anbauten in Einklang mit den rechtlichen Vorschriften des Denkmalschutzes zu bringen.

Und gerade die baurechtlichen Vorschriften, die auch Neubauten verteuerten, müssten "entflochten" werden, so Somogyi: "Da liegt doch der Hund begraben." Deshalb appelliert er an die große Politik in Berlin, das Baugesetz zu überarbeiten. Die Mosbacher Stadtverwaltung bemühe sich nach seiner Auffassung, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die Situation vor Ort zu verbessern. "Aber wir brauchen in Mosbach dringend ein durchdachtes und langfristiges Stadtentwicklungskonzept", bekräftigt Somogyi.

Ein weiteres Potenzial, das erschlossen werden kann, sieht der Projektentwickler in großen Wohnungen oder Häusern, in denen derzeit ältere Menschen, teilweise auch alleine, wohnen. Mit zunehmenden Alter hätten Senioren mitunter den Wunsch, ihre Wohnfläche zu verkleinern. Nur das Angebot fehle. "Für diese sogenannten Umsteiger benötigen wir kleinere Wohnungen in Stadtnähe, dann werden auch große Häuser frei, die man dann wiederum neu nutzen könnte", legt Somogyi dar. Unter Umständen auch gleich mit mehreren jungen Menschen oder Familien. Es sei zwar kein einfacher, doch ein überlegenswerter Weg. "Diese Vorschläge tragen zur Lösung der Wohnungsprobleme bei", so Somogyi.

Auch der Seniorenbeirat der Stadt tritt für weitere seniorenfreundliche Wohnungen ein. Bezahlbare. Denn: "In diese Richtung müsste sich in unserer Heimatstadt noch mehr tun", meint Edith Küpper. Ein Paradebeispiel guter Umsetzung sei die Bertl-Bormann-Stiftung mit ihren seniorengerechten Wohnungen an der Bleiche. Weitere ähnliche Projekte wünscht sie sich.

Einen Lösungsansatz für die bestehenden Wohnraumprobleme sieht Dr. Klaus-Dieter Roos dagegen in der Bildung von Genossenschaften und kommunalen Wohnungsunternehmen. "Nur von diesen kann das Problem gelöst werden, denn sie haben einen Wohnungsbestand, so dass eine Durchmischung von (preisgünstigen) Bestands- und (teuren) Neubauwohnungen möglich ist", argumentiert der Geschäftsführer. Schließlich spreche man aktuell von Neubaukosten von 3000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.

Doch wie hoch sind die Kosten denn bei einer Miete? Im Durchschnitt müsste man zwischen sechs und acht Euro pro Quadratmeter zahlen, so Holger Engelhardt in Bezug auf privaten Wohnraum.

In der Stadtverwaltung will man auf unterschiedliche Art und Weise gegen die Wohnraumprobleme vorgehen. Zum einen nennt Bansbach-Edelmann u. a. das Sanierungsprogramm Altstadt, worüber 132 Wohnungen modernisiert wurden und zusätzlich 25 Wohnungen neu entstanden. Zum anderen führt sie die Baugebiete in den Ortsteilen an. Darüber hinaus hat die Stadt die Entwicklung einer größeren Erschließungsfläche im Stadtgebiet, dem Hungerberg im Bereich der Johannes-Diakonie, in Arbeit (die RNZ berichtete bereits). "Dort möchten wir neben den bereits laufenden Projekten in den Ortsteilen eine größere Fläche als Wohngebiet entwickeln, was jedoch Zeit in Anspruch nimmt", erklärt Simone Bansbach-Edelmann.

Ideen, Vorschläge und auch Initiativen, das Wohnraum-Problem zu lösen, gibt es also. Diese müssen allerdings weiter intensiv verfolgt werden - zum Wohle der Allgemeinheit.