Waldbrunn. (hof) Die Deutsche Post AG will ihren Zustellstützpunkt von Eberbach nach Waldbrunn verlegen. Ab Mitte 2022 sollen vom Winterhauch aus etwa 30 Zustellbezirke im Kfz-Betrieb bedient werden. Zur jüngsten Sitzung des Waldbrunner Gemeinderats begrüßte Bürgermeister Markus Haas in der Winterhauch-Halle in Strümpfelbrunn deshalb drei Vertreter des Logistikunternehmens. Sie waren gekommen, um das Bauvorhaben im Gewerbe- und Mischgebiet "Waldbrunner Höhe" in Oberdielbach vorzustellen.

Zwei Gewerbebauplätze mit insgesamt 5137 Quadratmetern am südlichen Gebietsrand im Anschluss an die Firma Wunder haben sich als optimaler Standort herauskristallisiert. Da die Baurechtsbehörde keine Bedenken hat, und auch ein Lärmgutachten vorliegt, stimmte der Gemeinderat dem Verkauf der Grundstücke an die Deutsche Post zu einem Kaufpreis von 287.000 Euro zu.

Da die Deutsche Post ihre selbstentwickelten E-Fahrzeuge am Waldbrunner Zustellstützpunkt einsetzen will, wurde mit den Netze BW der Standort einer entsprechenden Trafostation festgelegt. Dies wurde im Rahmen der Erschließung des zweiten Bauabschnitts bei der Stromversorgung berücksichtigt, ließ der Bürgermeister die Mitglieder des Gemeinderates wissen.

Hintergrund Bauendreinigung für Rathaus vergeben Nach Abschluss der Sanierung des Rathauses in Strümpfelbrunn erteilte der Gemeinderat der Firma "Allekotte" aus Heidelberg zum Preis von 9802 Euro den Auftrag für die Bauendreinigung. Grundstück erworben Der Gemeinderat stimmte dem Erwerb eines Grundstücks mit einem Teilbereich des Friedhofs Schollbrunn zu. Dieses befand sich bisher im Eigentum der Evangelischen Pflege Schönau und gehört nun künftig der Gemeinde. Bauplatz verkauft Das Gremium stimmte dem Verkauf eines Bauplatzes im Gebiet Wilhelmstraße, im Ortsteil Weisbach und einem Bauantrag im Ortsteil Mülben zu. Bebauungsplan wird offengelegt Bei der Sitzung ging es auch um die Einwendungen zum Baugebiet "Hohe Straße" im Ortsteil Mülben. Trotz einiger Beschwerden bzw. Bedenken vonseiten der Angrenzer und des Nabu Waldbrunn folgte das Gremium dem Verwaltungsvorschlag, billigte den Entwurf des Bebauungsplans und gab diesen zur Offenlegung frei. Darlehen wird aufgenommen Die Räte stimmten der Aufnahme eines Darlehens für den Wasserversorgungsbetrieb in Höhe von 250.000 Euro zu. Achte Kindergartengruppe Der Gemeinderat billigte die Kindergartenbedarfsplanung, die vorsieht, dass im Kindergartenjahr 2021/2022 die Einrichtung einer achten Kindergartengruppe notwendig wird. (hof)

Die geplanten Gebäude sollen mit einer Fläche von rund 900 Quadratmetern errichtet werden. Im Zustellbetrieb will die Post dann zwischen 35 und 40 Arbeitskräfte beschäftigen. Da man von einem weiteren Wachstum beim Online-Handel und damit beim Paketversand ausgehe, finde man in Waldbrunn Voraussetzungen, die künftige Erweiterungen zulassen, erläuterten die Mitarbeiter der Deutschen Post das Projekt.

Für die Gemeinde sei es eine erfreuliche Entwicklung, ein solch bedeutendes Unternehmen für Gewerbegrundstücke gewonnen zu haben, warb Haas für die Ansiedelung. Zumal vonseiten des Unternehmens ein deutlich spürbarer Beitrag zur Gewerbesteuer in Aussicht gestellt wurde. Auch die Ankündigung, das Gebäude mit einer Fotovoltaikanlage und einer Wärmepumpe auszustatten, wurde von den Gemeinderäten positiv aufgenommen, weshalb das Gremium dem Vorhaben einstimmig beipflichtete.

Haas gab bekannt, dass er im kommenden Jahr eine zweite Amtszeit anstrebe. Unter Leitung von Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Geier wurde der Termin für den ersten Wahlgang auf den 7. Februar 2021 festgelegt. Erreicht an diesem Sonntag kein Bewerber die Mehrheit, müssen die Wähler zwei Wochen später erneut an die Wahlurne. Aufgrund der Pandemie folgte das Gremium dem Verwaltungsvorschlag und legte nur einen Wahlbezirk fest. Gewählt werden soll in der Aula der Winterhauch-Schule. Ansonsten werde man massiv für die Briefwahl werben, hob Geier hervor.

Die Bewerbungsfrist für die Kandidaten beginnt am kommenden Samstag, 5. Dezember, und endet am Montag, 11. Januar. Sollte ein zweiter Wahlgang notwendig werden, endet die Bewerbungsfrist für diesen am 10. Februar. Eine mögliche Kandidatenvorstellung wird, wenn nötig, später terminiert. Zur Vorsitzenden des Gemeindewahlausschuss wurde Hauptamtsleiterin Andrea Friedel-Wäsch bestimmt. Andreas Geier ist erster, Norbert Bienek zweiter Stellvertreter.

Anne Simon von der Gemeindeverwaltung präsentierte die neuen Bestattungsgebühren. Eine Anpassung wird alle drei Jahre notwendig, um den Kostendeckungsgrad anzupassen und um die neuen Bestattungsformen wie Rasengräbern und Rasenurnengräbern aufzunehmen. Die Gesamteinnahmen prognostiziert Kämmerer Joachim Gornik mit 119.000 Euro im kommenden Jahr. Damit soll ein Kostendeckungsgrad im Bestattungswesen von rund 70 Prozent beibehalten werden. Im Schnitt stimmten die Kommunalpolitiker einer Gebührenerhöhung zwischen zwölf und 20 Prozent zu. Dabei wurde auch der Trend zu mehr Urnenbestattungen berücksichtigt, indem in diesem Bereich Gebühren nahezu kostendeckend in Rechnung gestellt werden.

Zu den alternativen Bestattungsformen gehören Raseneinzelwahlgrab (Kosten 2520 Euro) und Urnenrasenwahlgräber (1180 Euro). Hinzu kommen Kosten für Belegungsschilder Sandstein/Gedenkstein in Höhe von 330 Euro. Die Kosten eines Einzelwahlgrabes für Erwachsene mit Sockelbefestigung wurden um 13,5 Prozent auf 2520 Euro erhöht, ein Doppelgrab kostet künftig 4200 Euro.

Während bei den Urnengräbern eine nahezu komplette Kostendeckung vorgesehen wird, verzichtet man bei Erdbestattungen aus sozialen Gründen auf die vollständige Berechnung, ließ Gornik wissen. Auch diverse Dienstleistungen wie Grabräumung, Stellung von Sargträgern etc. wurden neu berechnet und entsprechend erhöht.