Mosbach. (mlo) Das 45. Mosbacher Frühlingsfest startet am heutigen Samstag in den dritten Tag. Ausrichter des Traditionsfestes ist die Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv", die zusätzlich zum bunten Treiben an den Ständen, Fahrgeschäften und auf der Marktplatz-Bühne am morgigen verkaufsoffenen Sonntag zum Einkaufsbummel durch die Innenstadt einlädt. In einer Riesenrad-Gondel unterhielten wir uns mit dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Peter Stadler:

Herr Stadler, was macht für Sie das Frühlingsfest aus?

Schon als Kind war es für mich ein Highlight. Ich bin direkt am Marktplatz aufgewachsen, wo früher ein Karussell stand. Am Tag vor der Eröffnung habe ich immer, bevor ich schlafen gegangen bin, neugierig geschaut, wie weit der Aufbau vorangeschritten ist. Am nächsten Morgen hat man sich dann umso mehr gefreut, dass es endlich losgeht. Heute als Vorstand der Werbegemeinschaft und als Veranstalter vom Frühlingsfest ist es ein Höhepunkt in der Vereinsarbeit. Es ist schön, wenn man dem Fest eine persönliche Note verleihen kann und die Veranstaltung ein Stück weit prägen darf.

Wie hat sich das Frühlingsfest über die Jahre entwickelt?

Es hat in den letzten Jahren große Veränderungen gegeben, zum Beispiel durch den Wegfall der Festfläche am Parkplatz Gartenweg. Viele Dinge mussten neu organisiert werden. Wir sind recht froh, dass wir das inzwischen alles gut hinbekommen haben und entsprechend schön aufgestellt sind. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre alles bringen werden.

Vor einer Woche starb überraschend der Sänger der Band "Gonzo and Friends", die heute Abend auf dem Marktplatz auftritt...

Die Nachricht von Gonzos Tod kam sehr überraschend, und es war anfangs unklar, ob die Band überhaupt spielen wird. Wir haben deshalb schon nach einer Ersatzband Ausschau gehalten. Aber die restlichen Musiker haben den Auftritt bestätigt, sie treten jetzt unter dem Namen "Gonzos Friends" auf. Die Reaktion der Fans war enorm, viele haben bei uns angerufen. Die Resonanz auf die Entscheidung der Band, den Auftritt nicht abzusagen, war durchweg positiv. Die Fans verstehen das als ein Zeichen, das Andenken an den Musiker zu bewahren.