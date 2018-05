Trotz Höhenangst stand der OB in der Riesenrad-Gondel Rede und Antwort. Foto: Lorenz

Mosbach. (mlo) Seit gestern wird in Mosbach wieder Frühlingsfest gefeiert - in diesem Jahr zum bereits 45. Mal. Wir haben mit dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv", Peter Stadler, Markt-Organisator Ingbert Reimund und Oberbürgermeister Michael Jann eine Gondel des Riesenrades bestiegen und sie über den Dächern der Altstadt befragt.

Herr Jann, was macht für Sie das Frühlingsfest aus?

Also erst einmal versuche ich, die Fahrt hier zu überstehen, weil ich offensichtlich der einzige mit Höhenangst bin (lacht). Aber jetzt Scherz beiseite: Das Frühlingsfest ist natürlich das Highlight in unserem Jahreskalender. Es ist das Fest in der Region, und man kann sagen, es zieht Jung und Alt aus nah und fern hierher. Das Frühlingsfest ist eigentlich nicht mehr wegzudenken.

Was bedeutet das Fest für die Stadt Mosbach?

Für uns ist es toll, dass so viele Leute nicht nur aus Mosbach, sondern auch aus anderen Kommunen kommen. Für die Innenstädte ist es heutzutage durch den Internethandel nötig, sich als Erlebnisort zu präsentieren. "Mosbach Aktiv" macht mit der Organisation des Frühlingsfestes daher auch ein Stück weit Werbung für die Stadt.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und den Festorganisatoren?

Durch die langjährige Kooperation hat man viel voneinander gelernt, und man kann sagen, dass die Organisation ein Stück weit zur Routine geworden ist. Die Stadt und die Werbegemeinschaft arbeiten seit Jahren erfolgreich Hand in Hand. Statt Probleme zu suchen, versuchen wir immer, Lösungen zu finden.

Was lockt die Besucher jedes Jahr von Neuem zum Frühlingsfest?

Das Schöne in Mosbach ist, dass das Frühlingsfest mitten in der Stadt ist und nicht auf einem separaten Festplatz. So werden die Mosbacher und die Vereine direkt mit eingebunden. Das schafft eine freundliche Atmosphäre und macht das besondere Flair des Festes aus.

Was erhoffen Sie sich für die nächsten vier Tage?

Schönes Wetter, und dass alles friedlich verläuft.