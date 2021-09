Von Heiko Schattauer

Mosbach.Ein Tag, der die Welt veränderte – das war der 11. September 2001. Terror in seiner menschenverachtendsten Form, unendliches Leid, Fassungslosigkeit. Die allermeisten Menschen, die die Terroranschläge auf die Türme des World-Trade-Centers und die beiden weiteren Flugzeugentführungen und -abstürze bewusst miterlebt haben, können sich genau an diesen Dienstag im September 2001 erinnern. Auch 20 Jahre später noch – und wohl für immer. In der RNZ-Redaktion in Mosbach versammelten sich immer wieder alle Beschäftigten um den seinerzeit einzigen mit dem Internet verbundenen Computer, über den uns die schrecklichen Meldungen und Bilder aus den USA erreichten. In die Bestürzung mischte sich Unsicherheit und Angst – vor weiteren Terrorakten und den Folgen der dramatischen Geschehnisse am 11. September.

Die sind zwei Jahrzehnte danach weiter präsent, zumal 9/11 vor allem im Fernsehen seit Tagen in Dokumentationen hoch und runter läuft. Der Blick zurück zeigt die tiefe Betroffenheit, die in der Region nach den Anschlägen herrschte. Mit Schweigeminuten, Gedenkveranstaltungen und der Absage von Feierlichkeiten reagierte man auf die nur schwer zu verarbeitenden Ereignisse. Die sich zwar Tausende Kilometer weit weg abspielten, aber sich doch ganz nah anfühlten. Der "Anschlag auf die westliche Welt" traf natürlich auch die Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis. Von Terror, der "jegliches menschliches Vorstellungsvermögen übersteigt", sprach der damalige Landrat Detlef Piepenburg.

Er sah alle zuvor unternommenen Bemühungen, die Welt ein Stück menschlicher werden zu lassen, um Jahrzehnte zurückgeworfen. Während Piepenburg geplante Veranstaltungen nach den Terrorakten absagte, verstärkte man in den Bundeswehreinrichtungen in Mosbach (Neckartalkaserne) und Neckarzimmern (Untertageanlage) Wachpersonal und Kontrollen. Für Nato-Mitglied Deutschland war der Bündnisfall eingetreten. Derweil wurde etwa mit ökumenischen Friedensgebeten und Gottesdiensten der vielen unschuldigen Opfer der Anschläge gedacht. "Die Region übt Solidarität", überschrieb die Rhein-Neckar-Zeitung die Zusammenfassung der Reaktionen im Kreis unmittelbar nach 9/11. Dabei riet manch Leser bei aller Bestürzung auch zu Besonnenheit und Augenmaß, was etwaige Antworten auf die grausamen Attentate anbelangt.

Genaue Erinnerungen an den weltverändernden Dienstag hat auch der aktuelle Landrat Dr. Achim Brötel, damals noch Bürgermeister in Buchen: "Der Schützenmarkt war grad vorbei. Ich kam von einem Außentermin mit unserem Sanierungsberater zurück, im Rathaus war ziemlich viel Aufregung. Die Kollegen hatten mitgekriegt, dass irgendetwas Schlimmes passiert sein musste. Wir hatten im Sitzungszimmer ein Fernsehgerät. Das haben wir dann eingeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt waren noch Flugzeuge in der Luft. Mir haben die Bilder richtig Angst gemacht. Was, wenn es jetzt einen – vielleicht gar atomaren – Vergeltungsschlag geben würde? Es war alles wie im Film, nur plötzlich eben bittere Realität."