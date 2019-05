Der Anfang wurde schon vor ein paar Jahren gemacht. Ähnlich wie auf diesen Infotafeln in der Kirstetter Straße sollen demnächst an 16 Stationen Texte und Fotos über die Geschichte des Neckartaldorfs informieren. Initiator ist der Heimatverein. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Obrigheim. Was Heimatforschung angeht, ist Karl Heinz Neser ein Autodidakt. Einer, der wissen will, wie sich Dinge entwickelt haben und wer seinen Teil dazu beigetragen hat. Deshalb ist er (unter anderem) auch Vorsitzender des Heimatvereins Obrigheim. Und der trifft gerade die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung eines Geschichtslehrpfads in Obrigheim.

Der Verein hat schon einige Projekte gestemmt. Es gibt ein zum Heimatmuseum umgebautes Haus, den restaurierten Kalkofen auf der Asbacher Höhe und zwei Geschichtslehrpfade in Asbach und Mörtelstein. In den nächsten Wochen soll nun auch der in Obrigheim eröffnet werden. "Die Idee dazu gibt es schon länger", berichtet Karl Heinz Neser.

"Es gibt Dinge, die man nicht im Museum präsentieren kann." Der Anfang für den Lehrpfad wurde schon vor längerer Zeit gemacht, zwei Infotafeln in der Kirstetter Straße. "Diese Tafel steht immer dort und es läuft immer mal jemand vorbei, der sich die Sachen anschaut", meint Neser:: "Auch beim restaurierten Kalkofen und beim Campingplatz in Mörtelstein stehen Tafeln. Das wird sehr gut angenommen."

Insgesamt 16 Stationen soll der neue Obrigheimer Lehrpfad haben. "Das gehört zum Gesamtkonzept: Wir wollen die Möglichkeit geben, nicht nur ins Museum zu gehen, sondern sich jederzeit zu informieren", erklärt Karl Heinz Neser noch. Elf der 16 Stationen sind innerorts, fünf außerhalb der Bebauung. Eineinhalb Jahre lang haben Neser und die anderen Mitglieder des Heimatvereins investiert, um Erkenntnisse und Fotografien für den Rundgang zusammenzustellen. Vor allem Neser selbst, Horst Keller und Markus Wieland waren daran beteiligt.

Seit vergangener Woche sind die Texte für die Tafeln fertig und liegen nun bei der Druckerei, die Vorrichtungen für die Tafeln sind bestellt und werden vom Bauhof montiert - je nachdem, wie die Zeit der Gemeindemitarbeiter es zulässt. Die Kosten von rund 4000 Euro trägt der Heimatverein zu 90 Prozent, den Rest bezahlt die Bürger- und Gemeindestiftung Obrigheim.

Themen der Tafeln (und demnach auch Stationen) sind das Rathaus, die Ortssanierung und die Fußgängerhochzone, die beiden Kirchen, der Burghügelplatz, der alte Ortskern, die Kriegerdenkmale, Grabkapelle, Federnfabrik, Neckarübergänge, Karlsbergtunnel, Schloss Neuburg, der Kirstetter Hof, die ehemalige Odenwaldbahn, das KWO - aber es soll auch eine Tafel zur Siedlungsentwicklung geben.

Zu sehen ist auf einer der Tafeln, wo es noch historische Bausubstanz im Dorf gibt. "Manchmal sind es nur Teile, eine Tür, eine Mauer. Obrigheim ist eben kein Museum", sagt Neser. Oder die Tafel zum Thema Fußgängerhochzone, da sieht man, wie die Hauptstraße vorher ausgesehen hat. "Da ging es sehr eng zu und dafür musste man damals eine Lösung finden", berichtet Neser.

Besondere Freude hatte Neser aber an den Recherchen zum Thema ehemalige Odenwaldeisenbahn. Neser: "Das hat mich schon interessiert. Und ich habe viel Material dazu im Generallandesarchiv und in alten Zeitungen gefunden." Wenn man in Archive gehe, hoffe man immer, einiges zu finden.

"Das ist aber nicht immer so. Manchmal gibt es schlichtweg nichts, manchmal wurden die Dokumente vernichtet", so der Heimatvereinsvorsitzende. Umso schöner, wenn man dann einiges finde. Und dieses Wissen, diese Funde will der Heimatverein mit dem Geschichtslehrpfad nun an die Obrigheimer zurückgeben.

Eine Lieblingsstation hat sich Karl Heinz Neser übrigens noch nicht auserkoren. "Das ergibt sich, wenn es steht", sagt Karl Heinz Neser und führt dafür ein Beispiel von der Restaurierung des Kalkofens an. Der bekam für ihn nämlich erst mit der tatsächlichen Arbeit, mit den Recherchen, mit der Ausgrabung, mit dem Aufbau, ein Gesicht. "Aber erst als er komplett fertig war, habe ich den Blick, den man von dort aus hat, wahrgenommen.

Das konnte man vorher gar nicht sehen. Und dann haben wir auch erst gemerkt, dass wir etwas ganz tolles geschaffen haben." Dieses Aha-Erlebnis erhoffen sich die Mitglieder des Heimatvereins auch von ihrem Geschichtslehrpfad. Oder um genauer zu sein: 16 Aha-Erlebnisse.

Info: Am Samstag, 11. Mai, laden der Heimatverein Obrigheim und Karl Heinz Neser zu einem historischen Rundgang durch die Gemeinde ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathausvorplatz.