Von Alexander Rechner

Mosbach. Es ist dank seiner auffälligen Fassadengestaltung kaum zu übersehen: das neue Parkhaus in Mosbach. Die Pendler, die auf der Bundesstraße B27 unterwegs sind, konnten und können den Fortschritt des imposanten Bauwerks an der rege frequentierten Stelle in der Innenstadt beobachten. Auf dem Eckgrundstück Kistnerstraße und B27 errichten die Stadtwerke Mosbach das dreigeschossige Parkhaus. Noch. Denn das Vorhaben befindet sich nun auf der Zielgeraden. Worüber sich Ralf Winkler, Geschäftsführer der Stadtwerke, besonders freut. Das Millionen-Projekt beschäftigte ihn in den vergangenen Jahren und lag häufiger auf seinem Schreibtisch. Deshalb ist er auch froh, dass nun der Endspurt eingeläutet ist. Anfang Juni sollen dann nach derzeitigem Stand die Stellplätze in dem neuen Parkhaus vermietet werden können.

Das Bauvorhaben hatte es in sich. Denn eigentlich wollte man bei den Stadtwerken Mosbach schon früher die Tore des neuen Parkhauses mit Stellplätzen für 153 Fahrzeuge öffnen. Ursprünglich war dessen Fertigstellung bereits im Jahr 2018 geplant. Aber diesen Ausgangszeitplan hatte man aufgrund der Marktgegebenheiten zwischenzeitlich nachjustieren müssen. Denn für den Bau des Parkhauses interessierten sich bei der ersten Ausschreibung nur wenige Unternehmen, die wiederum für (zu) viel Geld bauen wollten. Was für Wirtschaft und Handwerk ein Segen gewesen ist, wurde damals in Bezug auf das Parkhaus-Vorhaben zum Fluch.

Die Baukonjunktur brummte, viele Firmen hatten zu dieser Zeit keine Kapazitäten frei, erläutert Ralf Winkler rückblickend. Weshalb man bei den Stadtwerken (gezwungenermaßen) einen neuen Weg beschritten hat: Statt den Parkhausbau über einen Generalunternehmer umzusetzen, entschloss man sich, die Gewerke einzeln auszuschreiben. Was dann auch zum – sichtbaren – Erfolg geführt hat.

Ein Erfolg auch für die Mosbacher Innenstadt, wie Winker besonders unterstreicht. Denn für die Autofahrer, die in Mosbach einen Dauerparkplatz ergattern wollen, wird es in Zukunft etwas komfortabler. Die Nachfrage ist offenbar groß. Ralf Winkler spricht von einer Warteliste von Interessierten, die künftig ganztags einen Stellplatz wollen. Ab Anfang Juni soll es dann auch soweit sein: Ab diesem Datum haben die Stadtwerke vor, die Plätze fest zu vermieten.

Bis dahin müssen nur noch einige Arbeiten abgeschlossen werden. So laufen gerade die Beschichtungsarbeiten der Parkflächen, und die Tore werden noch eingebaut. Auch folgt noch die Begrünung des Randes im Außenbereich. Dagegen ist die Fotovoltaikanlage auf dem Dach bereits fertiggestellt.

Die Erstellung des neuen Bauwerks wird allerdings den gesetzten Kostenrahmen sprengen. "Nach dieser Vorgeschichte werden wir über dem ursprünglichen Kostenvoranschlag von rund 2,3 Millionen Euro liegen", führt Winkler dazu aus. Genauere Angaben zu den Gesamtkosten könnten erst nach Abschluss aller Arbeiten gemacht werden. Gut investiertes Geld jedenfalls für die Stadtwerke und Mosbach, befindet er.

Besonders angetan ist er von der Fassadengestaltung. Sie ist das Auffälligste an dem Objekt und besteht aus zwei Schichten von Kanthölzern, die so angeordnet und beschnitten sind, dass sich dem Betrachter die Silhouetten des Rathauses und E-Werkes der Stadtwerke darstellen. Die Mosbacher sollen sich eben auch im neuen Parkhaus heimisch fühlen, so der Gedanke hinter der Designidee.